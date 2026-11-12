Στους ισχυρισμούς σχετικά με την ακίνητη περιουσία του απαντά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή σχετική αναφορά της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Έλενας Ακρίτα. Ο κ. Χατζηδάκης διευκρινίζει ότι τα ακίνητα που του αποδίδονται είναι κυρίως αγροτεμάχια που κληρονόμησε από τον πατέρα του στην Κρήτη, ενώ προειδοποιεί ότι στο εξής θα προσφεύγει στη Δικαιοσύνη για αντίστοιχους ισχυρισμούς.

«Σε συνέχεια μιας μυθολογίας που έχει αναπτυχθεί γύρω από τα περιουσιακά μου στοιχεία, σήμερα μπήκε και η κ. Ακρίτα στον χορό. Θέλω να πιστεύω χωρίς να είναι ενημερωμένη, καθώς έχω ξαναμιλήσει δημόσια για το θέμα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως εξηγεί, τα «26 ή 40», κατά άλλους, «ακίνητα ή σπίτια» που φέρεται να διαθέτει, είναι στην πραγματικότητα ορισμένα χωράφια στην ημιορεινή Κρήτη, τα οποία κληρονόμησε από τον πατέρα του. Μάλιστα, σημειώνει ότι τα αγροτεμάχια αυτά στις περισσότερες περιπτώσεις γειτνιάζουν μεταξύ τους, αλλά καταγράφονται με διαφορετικά τοπωνύμια.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι από τη δήλωση περιουσιακής κατάστασής του προκύπτει ο τρόπος απόκτησής τους, ενώ διευκρινίζει ότι τρία ακόμη ακίνητα, δύο στην Κρήτη και ένα στην Αθήνα, προέρχονται επίσης από οικογενειακή κληρονομιά.

«Μόνο ένα γραφείο έχω αποκτήσει και αυτό με δάνειο το οποίο ακόμα αποπληρώνω», τονίζει.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογραμμίζει ότι το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων περιλαμβάνεται στη δήλωση «πόθεν έσχες», η οποία, όπως αναφέρει, εγκρίνεται κάθε χρόνο από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, στην οποία συμμετέχει και η αντιπολίτευση.

Προσθέτει, επίσης, ότι τα ποσά που διατηρεί σε καταθέσεις και επενδύσεις έχουν μειωθεί σημαντικά σε σύγκριση με το 2019.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο κ. Χατζηδάκης προειδοποιεί ότι θα κινηθεί νομικά απέναντι σε ανάλογους ισχυρισμούς στο μέλλον.

«Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται! Επειδή έχω κάνει μεγάλη υπομονή, η απάντηση από εδώ και πέρα θα είναι αγωγές και μηνύσεις!», καταλήγει.

Η ανάρτηση του Κωστή Χατζηδάκη