Την άμεση ενεργοποίηση τεσσάρων κομβικών ρυθμίσεων του νόμου «Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη» ανακοίνωσε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Μιλώντας στην ημερίδα «Το Δημόσιο αλλάζει – Νέες Πολιτικές. Μετρήσιμα Αποτελέσματα», που διοργάνωσε η ιστοσελίδα newmoney.gr, ο κ. Χατζηδάκης παρουσίασε τα μέτρα που έχουν ως στόχο να ξεμπλοκάρουν τις μεταβιβάσεις ακινήτων, να βάλουν τέλος στις παράλογες διεκδικήσεις του Δημοσίου και να ενισχύσουν τη διαφάνεια.

Οι 4 νέες ρυθμίσεις που τίθενται σε ισχύ

Οι παρεμβάσεις θα εξειδικευτούν τις επόμενες ημέρες μέσω των σχετικών υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων:

Την ερχόμενη εβδομάδα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, εκδίδεται ερμηνευτική εγκύκλιος που σταματά τις διεκδικήσεις του Δημοσίου επί αγροτικών εκτάσεων, για τις οποίες εκκρεμούν προσωρινά παραχωρητήρια εδώ και δεκαετίες (μέσω αναδασμών, αγροτικών διανομών, αποκατάστασης προσφύγων κ.λπ.).

«Δεν μπορεί κάποιος να έχει από την εποχή του Βενιζέλου προσωρινά παραχωρητήρια και να θυμόμαστε εκατό χρόνια μετά ότι αυτά δεν ισχύουν. Πρέπει να μπει ένα φρένο στις υπερβολές», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

Τις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ που θα επιτρέπει την άρση της φορολογικής κατάσχεσης ενός ακινήτου προκειμένου αυτό να πουληθεί. Προϋπόθεση είναι να παρακρατείται από το τίμημα και να αποδίδεται απευθείας από τον συμβολαιογράφο στην ΑΑΔΕ ένα ποσοστό της οφειλής, το οποίο δεν μπορεί να υπολείπεται του 25% . Τα ακριβή κριτήρια φορολογικής συνέπειας και εισπραξιμότητας θα καθοριστούν από τον Διοικητή της Αρχής.

. Τα ακριβή κριτήρια φορολογικής συνέπειας και εισπραξιμότητας θα καθοριστούν από τον Διοικητή της Αρχής. Οι συμβολαιογράφοι μετατρέπονται σε «One Stop Shop» . Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υλοποιείται η μετατροπή των συμβολαιογραφείων σε υπηρεσίες μίας στάσης, απλοποιώντας ριζικά και ψηφιακά τη διαδικασία των μεταβιβάσεων ακινήτων για τους πολίτες.

. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υλοποιείται η μετατροπή των συμβολαιογραφείων σε υπηρεσίες μίας στάσης, απλοποιώντας ριζικά και ψηφιακά τη διαδικασία των μεταβιβάσεων ακινήτων για τους πολίτες. Υποχρεωτική ψηφιακή ανάρτηση εγκυκλίων – Αλλιώς ακυρώνονται. Μέσα στον Ιούλιο, το Υπουργείο Εσωτερικών θα εκδώσει εγκύκλιο για την κωδικοποίηση και ανάρτηση όλων των υπηρεσιακών εγκυκλίων στις ιστοσελίδες των δημόσιων φορέων. Ο νόμος ορίζει ρητά ότι αν μια εγκύκλιος δεν είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του οικείου υπουργείου, δεν θα έχει καμία νομική ισχύ, διασφαλίζοντας ότι ο πολίτης προστατεύεται από «κρυφές» ρυθμίσεις.

Ποιες μεταρρυθμίσεις είναι ήδη ενεργές

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης υπενθύμισε ότι έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία και άλλες σημαντικές ψηφιακές και κοινωνικές παρεμβάσεις όπως η πλατφόρμα politis.gov.gr, όπου οι πολίτες παρακολουθούν ψηφιακά την πορεία των υποθέσεών τους στο Δημόσιο, η δυνατότητα αντικατάστασης πολλών δικαιολογητικών με μια απλή υπεύθυνη δήλωση και η πολιτική απόφαση για μη άσκηση ενδίκων μέσων από το Δημόσιο σε δικαστικές διαφορές μεγάλης κοινωνικής σημασίας, όπως εφαρμόστηκε για τα θύματα του δυστυχήματος των Τεμπών.

Αγροτικές επιδοτήσεις με διαφάνεια

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε και στην κοινή συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιείται σήμερα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την ΑΑΔΕ σχετικά με τις αγροτικές πληρωμές:

«Πριν λίγες ημέρες πληρώθηκαν οι αγρότες πρώτη φορά χωρίς παράπονα. Για πρώτη φορά οι πραγματικοί παραγωγοί είδαν παραπάνω χρήματα στους λογαριασμούς τους, διότι έχουμε ένα σύστημα διαφανές που υποστηρίζεται από τους μηχανισμούς της ΑΑΔΕ».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης έστειλε ένα μήνυμα κατά του πολιτικού λαϊκισμού και της αδράνειας, υπογραμμίζοντας ότι σε μια δημόσια θέση αυτό που μένει στο τέλος είναι μόνο το παραγόμενο έργο, το οποίο απαιτεί σοβαρότητα, υπομονή και αξιοπρέπεια.

«Η χώρα πρέπει να προχωρήσει μπροστά και για αυτόν τον λόγο θεωρώ ότι δεν έχω κανένα δικαίωμα απέναντι στον εαυτό μου και στη συνείδησή μου να συμβιβάζομαι με λαϊκίστικες πρακτικές και με την λογική της ακινησίας. Όταν πας σε μια δημόσια θέση πρέπει να ξέρεις ότι στο τέλος δεν θα μείνουν ούτε οι γάμοι ούτε οι βαπτίσεις, ούτε οι δημόσιες σχέσεις. Αυτό που μένει είναι το έργο. Δεν χρειάζεται αλαζονεία ούτε αγανάκτηση. Χρειάζεται υπομονή, σοβαρότητα, αξιοπρέπεια και να κάνεις αυτό για το οποίο σε έχει τοποθετήσει ο Πρωθυπουργός και αυτό που σου λέει η συνείδησή σου. Οι πολίτες δεν είναι αφελείς, στο τέλος καταλαβαίνουν» δήλωσε.