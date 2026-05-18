Την εκτίμηση ότι μετά το τέλος του πολέμου, και εφόσον επιβεβαιωθεί το θετικό σενάριο, αναμένεται μια «έκρηξη» κρατήσεων της τελευταίας στιγμής (last minute bookings), εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο ίδιος εξέφρασε και τη συγκρατημένη αισιοδοξία του σχετικά με την πορεία της φετινής τουριστικής περιόδου, μιλώντας στη γενική συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και τον δημοσιογράφο Απόστολο Μαγγηριάδη.

Παρά το τρέχον «κράτημα» της αγοράς, τόνισε ότι δεν διακρίνει κάποια συστημική κρίση, υπενθυμίζοντας τις εξαιρετικές επιδόσεις του πρώτου διμήνου, ενώ σημείωσε ότι η γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να στρέψει παραδοσιακούς επισκέπτες προς την Ελλάδα, ενισχύοντας το εγχώριο μερίδιο αγοράς.

Παράγοντες της αγοράς υποστηρίζουν ότι αυτό είναι ένα σενάριο που ενδέχεται να ευδοκιμήσει ακόμη και αν υπάρχουν προβλήματα και ελλείψεις στα καύσιμα των αεροσκαφών, καθώς πολλοί Ευρωπαίοι θα προτιμήσουν -λόγω κόστους- κοντινότερους για εκείνους προορισμούς, όπως η Ελλάδα.

Στο μέτωπο των υποδομών και της διαχείρισης, ο Κ. Μητσοτάκης απέρριψε τον όρο «υπερτουρισμός» για την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ότι ο κλάδος αποτελεί τον κεντρικό αιμοδότη της οικονομίας χωρίς να καταγράφονται οι κοινωνικές αντιδράσεις που παρατηρούνται σε άλλες χώρες. Παράλληλα, εξήγγειλε τη συνεχή στήριξη του εσωτερικού τουρισμού μέσω των προγραμμάτων «Τουρισμός για όλους», ενώ συνέδεσε την «ήπια ισχύ» της χώρας με την οικονομική σταθερότητα, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα μειώνει το δημόσιο χρέος της με τον ταχύτερο ρυθμό στην ιστορία της Ευρωζώνης, εκπέμποντας εικόνα σοβαρότητας στο εξωτερικό.