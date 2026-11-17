Στη σύνδεση του διαχρονικού μηνύματος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου με τις σύγχρονες προκλήσεις της Ελλάδας προχώρησε στο μήνυμά του για την 53η επέτειο, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισήμανε πως η τόλμη και η πίστη των φοιτητών του ’73 στη Δημοκρατία αποτελούν σήμερα «εθνική πυξίδα με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030».

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, η επέτειος αποτελεί διαρκή υπόμνηση ότι όταν προχωράμε «Όλοι Ενωμένοι», είμαστε πιο δυνατοί απέναντι στην οικονομική αβεβαιότητα και τις γεωπολιτικές ανατροπές, διεκδικώντας μια καλύτερη ζωή για όλους.

«Μακριά από την καπηλεία του Νοέμβρη»

Ο πρωθυπουργός απότισε φόρο τιμής στους αγωνιστές που άνοιξαν τον δρόμο για την πτώση της Χούντας και την επιστροφή της ομαλότητας, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, την ανάγκη να μείνουμε «μακριά από την καπηλεία του Νοέμβρη».

Στο πλαίσιο αυτό, έκανε ειδική αναφορά στα πανεπιστήμια, τονίζοντας πως η ιστορική επέτειος βρίσκει τα ακαδημαϊκά ιδρύματα «ανοιχτά στη γνώση, στον διάλογο και στην εξωστρέφεια, αλλά κλειστά στη βία και στην ανομία».

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τους αγώνες του χθες με τις μάχες της καθημερινότητας, κάνοντας αναφορά στις προσπάθειες της κυβέρνησης για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και της άμυνας της χώρας, αλλά και στο χτίσιμο αναχωμάτων απέναντι στο υψηλό κόστος ζωής.

«Στηρίζουμε το εισόδημα με ρεαλισμό, ώστε η ανακούφιση του τώρα να συναντά την προοπτική του αύριο. Απαντάμε στον λαϊκισμό των εύκολων υποσχέσεων με τη γλώσσα της αλήθειας και του σχεδίου» ανέφερε, καταλήγοντας πως τα μηνύματα του Πολυτεχνείου μετατρέπονται σε «σύγχρονους οδηγούς» για μια Ελλάδα που βαδίζει μπροστά με σιγουριά, συνέχεια και συνέπεια.

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