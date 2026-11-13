Την εξοικείωση όλων των δημοσίων υπαλλήλων με τις βασικές λειτουργίες της τεχνητής νοημοσύνης μέσα στα επόμενα τρία με τέσσερα χρόνια έθεσε ως κυβερνητικό στόχο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στην άτυπη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο.

Ο πρωθυπουργός παρουσίασε την τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο για τη βελτίωση της παραγωγικότητας του Δημοσίου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επιτάχυνση και την απλοποίηση των δημόσιων συμβάσεων, αλλά και στην ενίσχυση της διαφάνειας.

«Η Ελλάδα εδώ και χρόνια έχει βρεθεί στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης μιας εθνικής στρατηγικής για μία τεχνολογία η οποία πράγματι έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τα πάντα», ανέφερε, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την αφιέρωση ενός Έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στα ζητήματα της τεχνητής νοημοσύνης.

Τεχνητή νοημοσύνη στις δημόσιες συμβάσεις

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η αξιοποίηση της ΤΝ στις δημόσιες συμβάσεις μπορεί να συμβάλει τόσο στην εξοικονόμηση πόρων όσο και στη βελτίωση των διαδικασιών ελέγχου.

«Προτεραιότητα της κυβέρνησης θα είναι η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης προκειμένου να επιταχύνουμε, να απλοποιήσουμε αλλά να προσθέσουμε και σημαντικούς δείκτες διαφάνειας στα ζητήματα των δημοσίων συμβάσεων», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να θέσει το συγκεκριμένο θέμα στην ευρωπαϊκή ατζέντα στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας.

Τα ερωτήματα για την εργασία και τα σχολεία

Ο πρωθυπουργός στάθηκε παράλληλα στα σύνθετα ερωτήματα που δημιουργεί η εξάπλωση της τεχνολογίας, από τις αλλαγές στην αγορά εργασίας έως τις επιπτώσεις στην εκπαίδευση.

Ιδιαίτερα για τα σχολεία, έθεσε το ζήτημα της ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης χωρίς να υποκαθίσταται η ανάγκη των παιδιών να αναπτύσσουν κριτική σκέψη.

Όπως σημείωσε, απαιτείται ανοιχτή συζήτηση με τις μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και τις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και εθνικές νομοθετικές παρεμβάσεις όπου κρίνονται απαραίτητες.

«Οι πλατφόρμες θα πρέπει να προσαρμοστούν» για τους κάτω των 15

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, η οποία, όπως δήλωσε, θα εφαρμοστεί στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου 2027, με συγκεκριμένες νομοθετικές κυρώσεις.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Ελλάδα θα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που θα εφαρμόζει τότε το συγκεκριμένο μέτρο και τόνισε ότι οι μεγάλες πλατφόρμες θα υποχρεωθούν να προσαρμοστούν στην εθνική νομοθεσία.

«Θεωρούμε όμως ότι κάνουμε κάτι το οποίο είναι σωστό για να προστατεύσουμε την ψυχική υγεία των παιδιών μας και για να τα κρατήσουμε μακριά από τους εθιστικούς αλγορίθμους», ανέφερε.

Κατηγόρησε, μάλιστα, τις πλατφόρμες ότι μέσω αυτών των αλγορίθμων εκμεταλλεύονται την ευαλωτότητα παιδιών και εφήβων για να αυξήσουν τα έσοδά τους, κάτι που χαρακτήρισε μη αποδεκτό για την ελληνική κυβέρνηση.

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη να αναπτύξει η Ευρώπη μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη: «Είμαι απολύτως βέβαιος ότι σε αυτή την προσπάθεια η Ελλάδα θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή».