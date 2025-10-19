Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή της καθιερωμένη του Κυριακάτικη ανάρτηση στα social media παρουσίασε τις βασικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης σε οικονομία, εργασία, παιδεία, υγεία, δικαιοσύνη και αγροτική ανάπτυξη, υπογραμμίζοντας ότι «μέσα σε ένα δύσκολο διεθνές περιβάλλον, η κυβέρνηση δίνει συνεχή μάχη για τη συγκράτηση των τιμών» και τη στήριξη της κοινωνίας με πράξεις και όχι με λόγια.

Μέτρα κατά της ακρίβειας και στήριξη νοικοκυριών

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε πρώτα στο μέτωπο της ακρίβειας, ανακοινώνοντας τη συμφωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ για διπλασιασμό των βασικών προϊόντων με μειωμένες τιμές, από 1.000 σε πάνω από 2.000 κωδικούς. Η συμφωνία, όπως σημείωσε, καλύπτει είδη διατροφής, καθαριότητας και ατομικής υγιεινής, ενώ οι έλεγχοι της ΔΙΜΕΑ συνεχίζονται με επιβολή προστίμων όπου εντοπίζονται παραβάσεις.

Για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η διάθεσή του ξεκίνησε φέτος «στη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας τετραετίας», στα 1,09 ευρώ το λίτρο στην Αττική. Παράλληλα, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα εκδοθεί η απόφαση για το επίδομα θέρμανσης, που κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει τα 1.200 ευρώ για ορεινές περιοχές. «Η πρώτη δόση θα καταβληθεί πριν τα Χριστούγεννα, ώστε τα νοικοκυριά να είναι προετοιμασμένα για τον χειμώνα», υπογράμμισε.

Εργασιακό νομοσχέδιο και νέες ευκαιρίες απασχόλησης

Αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «πρόκειται για ένα πλαίσιο που ωφελεί εργαζόμενους και επιχειρήσεις», σημειώνοντας πως «μια διευρυμένη πλειοψηφία της Βουλής υπερψήφισε τουλάχιστον τα μισά άρθρα».

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης, έκανε λόγο για «ψευδείς φήμες» περί 13ωρης εργασίας: «Η ρύθμιση αυτή ισχύει ήδη σε περιπτώσεις πολλαπλής απασχόλησης και επεκτείνεται μόνο κατ’ εξαίρεση, με συναίνεση του εργαζόμενου και σαφή όρια – έως τρεις ημέρες τον μήνα. Η άρνηση δεν μπορεί να οδηγήσει σε απόλυση», τόνισε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι 45 προτάσεις κοινωνικών εταίρων, ανάμεσά τους και της ΓΣΕΕ, ενσωματώθηκαν στο νομοσχέδιο.

Επαγγελματική εκπαίδευση και νέες Ακαδημίες Κατάρτισης

Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τη νέα μεταρρύθμιση για την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, με τη δημιουργία Ακαδημιών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΑΕΚ).

Οι Ακαδημίες, όπως εξήγησε, θα ιδρύονται από ιδιωτικούς φορείς (επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, επιμελητήρια) με ειδικότητες προσαρμοσμένες στις ανάγκες της τοπικής αγοράς, όπως η οινοπαραγωγή.

«Η επαγγελματική εκπαίδευση δεν είναι ο φτωχός συγγενής της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Είναι ένας δρόμος που οδηγεί σε πραγματικές ευκαιρίες απασχόλησης και ανάπτυξης», δήλωσε.

Αναλυτικά ολόκληρη η ανάρτηση του Πρωθυπουργού

Καλημέρα! Καθώς έκλεισε ακόμα μία παραγωγική εβδομάδα, θέλω να μοιραστώ μαζί σας μερικά από τα πιο σημαντικά βήματα που έγιναν πράξη.

Ξεκινώ από το μέτωπο της ακρίβειας και τη συμφωνία που πέτυχε το Υπουργείο Ανάπτυξης με όλες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, να διπλασιαστεί ο αριθμός των βασικών προϊόντων με μειωμένες τιμές, από 1.000 σε παραπάνω από 2.000 κωδικούς. Η συμφωνία καλύπτει είδη διατροφής, προϊόντα καθαριότητας και ατομικής υγιεινής, κατηγορίες που απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού. Παράλληλα, οι έλεγχοι της ΔΙΜΕΑ συνεχίζονται και όπου εντοπίζονται παραβάσεις επιβάλλονται πρόστιμα. Μέσα σε ένα δύσκολο διεθνές περιβάλλον, δίνουμε συνεχή μάχη για τη συγκράτηση των τιμών, ιδιαίτερα στα βασικά είδη διαβίωσης.

Όσον αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεσή του ξεκίνησε φέτος σε αισθητά χαμηλότερη τιμή σε σύγκριση με πέρσι, από 1,09 ευρώ το λίτρο στην Αττική και μερικά λεπτά ακριβότερα στην υπόλοιπη Ελλάδα, η χαμηλότερη τιμή της τελευταίας τετραετίας. Θυμίζω ότι το 2022 η τιμή του πριν την επιδότηση που δόθηκε ήταν τουλάχιστον 530 ευρώ ακριβότερη στα 1.000 λίτρα. Ωστόσο, μέχρι τέλος Οκτωβρίου, θα εκδοθεί και η απόφαση για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης που είναι από 100 έως 800 ευρώ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά μπορεί να φτάσει και τα 1.200 ευρώ για τους κατοίκους περιοχών που δοκιμάζονται από χαμηλές θερμοκρασίες. Η πρώτη δόση του ποσού θα καταβληθεί πριν τα Χριστούγεννα, ώστε τα νοικοκυριά να είναι προετοιμασμένα για τον χειμώνα.

Νόμος του κράτους είναι από την Πέμπτη το νέο πλαίσιο του Υπουργείου Εργασίας που φέρνει ουσιαστικές βελτιώσεις για εργαζομένους και επιχειρήσεις. Διακινήθηκαν πολλές ψευδείς φήμες για το νομοσχέδιο αυτό από την αντιπολίτευση, αλλά θα σας δώσω ένα και μόνο στοιχείο που επιβεβαιώνει τον ευεργετικό του χαρακτήρα: από τα περίπου 100 άρθρα του νομοσχεδίου, μια διευρυμένη πλειοψηφία βουλευτών κομμάτων και της αντιπολίτευσης υπερψήφισε τουλάχιστον τα μισά άρθρα. Μόνο το ΠΑΣΟΚ ψήφισε «παρών» και «ναι» σε 70 από τα περίπου 100 άρθρα του. Συναινεί, δηλαδή, επί της ουσίας ότι κατά τα δύο τρίτα του ο νέος νόμος ωφελεί τους εργαζόμενους και την αγορά εργασίας. Και πράγματι, αυτό κάνει, δίνοντας περισσότερες επιλογές στους εργαζόμενους και ενισχύοντας την ισορροπία ανάμεσα στην ευελιξία και την ασφάλεια.

Το πιο κραυγαλέο εκ των fake news της αντιπολίτευσης γι’ αυτό το νομοσχέδιο, ήταν η δήθεν γενικευμένη επιβολή 13ωρης εργασίας. Ειπώθηκε πολλές φορές ότι πρόκειται για ρύθμιση που ισχύει ήδη όταν η εργασία παρέχεται σε δύο εργοδότες και τώρα επεκτείνεται ως δυνατότητα όταν παρέχεται και σε έναν εργοδότη. Επιτρέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση και υπάρχουν συγκεκριμένα όρια, δηλαδή το πολύ έως τρεις ημέρες τον μήνα, απαιτείται υποχρεωτικά η συναίνεση του εργαζόμενου για να εργαστεί υπερωριακά και η άρνησή του δεν μπορεί να οδηγήσει σε απόλυση. Μάλιστα, ο εργοδότης υποχρεούται να αποδείξει -ακόμα και στο μέλλον- ότι τυχόν απόλυση εργαζομένου δεν σχετίζεται με την άρνησή του για παροχή υπερωριακής απασχόλησης. Η συγκεκριμένη ρύθμιση προβλέπεται στην εργασιακή νομοθεσία και άλλων ευρωπαϊκών χωρών και ενισχύθηκε περαιτέρω κατόπιν πρότασης της ΓΣΕΕ. Μία από τις τουλάχιστον 45 προτάσεις των κοινωνικών εταίρων που ενσωματώθηκαν στο νομοσχέδιο.

Την αγορά εργασίας αφορά και το επόμενο θέμα και συγκεκριμένα την ανάγκη για εργαζόμενους με τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, με σύγχρονες και εξειδικευμένες δεξιότητες. Αυτόν τον στόχο υπηρετούν οι Ακαδημίες Επαγγελματικής Κατάρτισης, μια σημαντική μεταρρύθμιση που θα δώσει ώθηση στην πραγματική οικονομία και περισσότερες ευκαιρίες σε νέους και εργαζόμενους για πολύ επικερδείς επαγγελματικές σταδιοδρομίες. Ιδιωτικοί φορείς, όπως επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, σύνδεσμοι, επιμελητήρια, μπορούν να υποβάλουν πρόταση στο Υπουργείο Παιδείας για ίδρυση Ακαδημίας με συγκεκριμένο αντικείμενο και ειδικότητες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της τοπικής επιχειρηματικότητας, όπως είναι για παράδειγμα η οινοπαραγωγή. Εφόσον εγκριθεί η πρόταση, τα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν απόφοιτοι Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, αλλά και μη πτυχιούχοι, εντός 18 μηνών από την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Η εκπαίδευση θα γίνεται μέσα στις ίδιες τις επιχειρήσεις, με βάση τις ανάγκες τους σε εξειδικευμένο προσωπικό. Οι Ακαδημίες θα εντάσσονται στο Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και θα εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας. Από την πρώτη θητεία μας, έχουμε δώσει έμφαση σε πολιτικές που ενισχύουν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Το έχω ξαναπεί: η επαγγελματική εκπαίδευση δεν είναι ο φτωχός συγγενής της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αντίθετα, είναι ένας δρόμος που οδηγεί σε πραγματικές ευκαιρίες απασχόλησης και ανάπτυξης.

Όπως σας είχα πει και στην προηγούμενη ανασκόπηση, ήδη άρχισαν οι πληρωμές των ενισχύσεων στους αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εφαρμόζοντας ρητά την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, μετά από τους αναγκαίους διασταυρωτικούς ελέγχους. Την Τετάρτη πιστώθηκαν τα χρήματα σε 11 από τις 13 περιφέρειες της χώρας για τη βιολογική γεωργία και μελισσοκομία, ενώ το επόμενο δεκαήμερο θα καταβληθούν και οι αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους που έχουν χάσει τα ζώα τους λόγω ευλογιάς και πανώλης. Συνολικά, από τις αρχές Σεπτεμβρίου, έχουν καταβληθεί 153 εκ. ευρώ σε δικαιούχους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης που αφορούν 3 κατηγορίες ενισχύσεων, ενώ μέσα στον Οκτώβριο προγραμματίζονται πληρωμές σε 8 ακόμη κατηγορίες. Στη συνέχεια, θα δοθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης του 70% για την τρέχουσα χρονιά με ποσό 600 εκ. ευρώ, θα επιστραφεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο και θα ακολουθήσουν οι πληρωμές του ΕΛΓΑ για ζημιές από παγετό.

Ταυτόχρονα προχωρούμε σε νέες παρεμβάσεις για την οικονομική ανακούφιση των αγροτών: καταρχάς, για τους πληγέντες από τις ζωονόσους, αναστέλλονται έως τις 31/12/2026 οι τρέχουσες ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις τους, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις, και δίνεται μέχρι τότε παράταση στην αποπληρωμή ρυθμισμένων οφειλών. Το δεύτερο μέτρο είναι η επαναφορά του ευνοϊκού τιμολογίου ΓΑΙΑ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των παραγωγών, ακόμη και για όσους είχαν φύγει από αυτό, νέα ρύθμιση οφειλών με μηδενικό επιτόκιο για καταναλώσεις έως 31 Ιουλίου 2024 και κάλυψη της έντοκης επιβάρυνσης από το Δημόσιο, μέσω επιχορήγησης προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Σε μια δύσκολη συγκυρία για τον κόσμο της πρωτογενούς παραγωγής, στέλνουμε το μήνυμα ότι δεν αφήνουμε κανέναν μόνο του, όχι με λόγια, αλλά με πράξεις.

Σε συνέχεια των μέτρων στήριξης για τους πολίτες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού, εκδόθηκαν νέες αποφάσεις από τα συναρμόδια υπουργεία για την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών, βάσει των πορισμάτων των επιτόπιων αυτοψιών. Με τις αποφάσεις αυτές καθορίζεται ποιες περιοχές δικαιούνται στεγαστική συνδρομή για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια. Η συνδρομή παρέχεται εξ’ ολοκλήρου ως κρατική αρωγή, χωρίς δάνειο, με ανώτατο όριο τα 150 τετραγωνικά μέτρα ανά ιδιοκτησία. Αφορά στην ανακατασκευή, την επισκευή, την αποπεράτωση ή ακόμη και την αυτοστέγαση, δηλαδή την αγορά νέας κατοικίας, εφόσον η υφιστάμενη δεν μπορεί να αποκατασταθεί. Να επισημάνω με την ευκαιρία ότι η Ελλάδα ήταν από τις ελάχιστες χώρες στην Ευρώπη με λιγότερες καμένες εκτάσεις φέτος σε σχέση με τον μέσο όρο της 20ετίας. Δεν πανηγυρίζουμε και δεν εφησυχάζουμε. Καταγράφουμε, αξιολογούμε όσα λειτούργησαν σωστά και βελτιώνουμε όσα χρειάζονται, για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στην πρόληψη και την επιχειρησιακή ανταπόκριση.

Περνώ στα νεότερα από την ανάταξη των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ένα έργο που θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2026 και αποτελεί τη μεγαλύτερη αναβάθμιση από την ίδρυσή του. Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο νοσοκομείο «Αττικόν», διαπίστωσα ο ίδιος ότι η αναμόρφωση που έγινε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών είναι πραγματικά εντυπωσιακή και αλλάζει ριζικά τον τρόπο παροχής υπηρεσιών υγείας σε ένα νοσοκομείο που καλύπτει τις ανάγκες ολόκληρης της δυτικής Αθήνας. Να θυμίσω ότι από τα 90 εκ. ευρώ τακτική χρηματοδότηση του νοσοκομείου, έχουμε πάει στα 150, έχει αυξηθεί το προσωπικό και συνολικά το προσφερόμενο έργο ως προς τα εξωτερικά περιστατικά, τα χειρουργεία αλλά και τις νοσηλείες, ειδικά ογκολογικών ασθενών. Μάλιστα, με την Ογκολογική Μονάδα που εγκαινιάσαμε την Τετάρτη, το «Αττικόν» μετατρέπεται σε κέντρο ολιστικής φροντίδας ασθενών με καρκίνο ή, όπως είπε η διεύθυντριά του, «ένας τόπος όπου η επιστήμη συναντά την ελπίδα». Η νέα μονάδα θα εξυπηρετεί πάνω από 20.000 ασθενείς ετησίως, 40% περισσότερους σε σχέση με το 2019. Οφείλουμε θερμές ευχαριστίες στον Αθανάσιο Μαρτίνο για τη δωρεά του που συνέβαλε στη δημιουργία του Ογκολογικού Κέντρου, αλλά και για την πλήρη ανακαίνιση του Παιδοχειρουργικού Τμήματος του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία». Παράλληλα, το Υπουργείο Υγείας συνεχίζει τις προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη νέες προκηρύξεις θέσεων.

Άλλο ένα ουσιαστικό εγχείρημα εκσυγχρονισμού και επιτάχυνσης της Δικαιοσύνης συνιστά η ψηφιακή πλατφόρμα diathikes.gr, όπου από 1ης Νοεμβρίου θα δημοσιεύονται όλες οι διαθήκες -ιδιόχειρες, μυστικές και δημόσιες. Με τη λειτουργία της, 60.000-70.000 υποθέσεις τον χρόνο αφαιρούνται από τα δικαστήρια, ελαφρύνοντας σημαντικά το έργο δικαστών και υπαλλήλων. Παράλληλα, οι πολίτες, είτε βρίσκονται στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, θα μπορούν να ενημερώνονται για την ύπαρξη διαθήκης, να τη δημοσιεύουν και να λαμβάνουν το σχετικό πιστοποιητικό μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, αντί για έως και 470 ημέρες που απαιτούνται σήμερα. Πρόκειται για την πρώτη πλήρως ψηφιοποιημένη διαδικασία στην Ελληνική Δικαιοσύνη, που θεσπίστηκε με τον Νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Παραμένω στην επιτάχυνση των ρυθμών απονομής Δικαιοσύνης, όπου στο Πρωτοδικείο Αθηνών η εικόνα έχει ήδη βελτιωθεί σημαντικά. Το πρώτο τρίμηνο του 2025 εκδικάστηκαν όχι μόνο όλες οι εισελθείσες υποθέσεις (32.460) αλλά και παλαιότερες, συνολικά 32.630! Την ίδια περίοδο πέρσι, πριν εφαρμοστεί ο Δικαστικός Χάρτης, η εκκαθάριση είχε φτάσει στο 87,5%. Δηλαδή, από μερική εκκαθάριση περάσαμε σε πλήρη, όπου όλες οι υποθέσεις που μπήκαν στο δικαστήριο, εκδικάστηκαν. Για να μειωθεί ακόμη περισσότερο ο χρόνος εκδίκασης των υποθέσεων εμπορικού και ενοχικού δικαίου, αρμοδιότητας μονομελούς Πρωτοδικείου, από τον Νοέμβριο τα υπάρχοντα 14 πινάκια θα διπλασιαστούν. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα οριστεί δικάσιμος για περίπου 15.000 εκκρεμείς υποθέσεις, οι οποίες θα εκδικαστούν από τους δικαστές του Τμήματος Εμπορικού-Ενοχικού Δικαίου του Πρωτοδικείου, που για πρώτη φορά διαθέτει 160 δικαστικούς λειτουργούς.

Πάμε τώρα σε μια εκκρεμότητα 15 ετών που αφορά την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας, η οποία έλαβε τέλος. Με τη συνεργασία 4 υπουργείων και της ΑΑΔΕ ξεκίνησαν οι πρώτοι διασταυρωτικοί έλεγχοι για τον εντοπισμό των οχημάτων που κυκλοφορούν ανασφάλιστα, χωρίς τέλη κυκλοφορίας ή χωρίς έγκυρο έλεγχο ΚΤΕΟ. Μέχρι στιγμής, 108.781 οχήματα βρέθηκαν ανασφάλιστα και 110.037 χωρίς πληρωμένα τέλη κυκλοφορίας. Έχουν ήδη σταλθεί ειδοποιήσεις στους κατόχους τους -φυσικά και νομικά πρόσωπα- προκειμένου σε πρώτη φάση να ενημερωθούν για τις παραλείψεις τους, με ημερομηνία αναφορά έως και την 25η Αυγούστου 2025. Έχουν προθεσμία 15 ημερών για να τακτοποιήσουν τις οφειλές ή να ασφαλίσουν το όχημά τους. Όσοι δεν ανταποκριθούν εντός του 15μέρου, θα λάβουν νέες ειδοποιήσεις με SMS, email ή ταχυδρομείο, με τα βεβαιωμένα πρόστιμα, που κυμαίνονται από 250 έως 1.000 ευρώ, αναλόγως τον τύπο του οχήματος. Για πρώτη φορά, μέσω του ενιαίου μηχανισμού ελέγχου, η Πολιτεία είναι σε θέση να εφαρμόσει ένα σταθερό και αξιόπιστο πλαίσιο για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων, συμβάλλοντας και στη μείωση της μάστιγας των τροχαίων.

Έργο πολιτισμού το επόμενο. Από την Παρασκευή λειτουργεί η νέα διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Πολιτισμού, αφιερωμένη στις ψηφιοποιημένες συλλογές του πρώην βασιλικού κτήματος στο Τατόι, tatoicollections.culture.gov.gr. Πρόκειται για ένα έργο που φέρνει στο φως την ιστορία του Τατοΐου, μέσα από χιλιάδες αντικείμενα που έχουν καταγραφεί και φωτογραφηθεί. Ήδη το site περιλαμβάνει πάνω από 70.000 αντικείμενα, έργα τέχνης, έπιπλα, σκεύη και προσωπικά είδη, από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Άπω Ανατολή, που χρονολογούνται από την αρχαιότητα έως τη δεκαετία του ’60. Μέχρι το τέλος του 2025, ο αριθμός αυτός θα ξεπεράσει τις 90.000 ψηφιακές καταγραφές. Ήδη έχουν γίνει 77.000 επισκέψεις στο site. Αξίζει να μπείτε και να περιηγηθείτε στη συλλογή!

Κλείνω τη σημερινή ανασκόπηση με έργα στον τομέα του αθλητισμού. Στη Θεσσαλονίκη, το εμβληματικό Καυτανζόγλειο Στάδιο λειτουργεί ξανά με πλήρη χωρητικότητα 27.560 θεατών και, για πρώτη φορά έπειτα από 65 χρόνια, είναι πλήρως αδειοδοτημένο. Με χρηματοδότηση ύψους 11,3 εκ. ευρώ από το Υπερταμείο -πλέον των 14 εκ. που διάθεσε η Περιφέρεια- προχωρούν μεγάλες παρεμβάσεις αποκατάστασης, ανακατασκευής και ενεργειακής αναβάθμισης. Στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο ανανεώθηκαν οι ηλεκτρονικοί πίνακες, τοποθετήθηκαν 1.000 νέα καθίσματα και γίνονται εργασίες αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του γηπέδου, σε συνεργασία με τον Άρη. Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη 5 αθλητικά έργα στους νομούς Έβρου, Μαγνησίας, Ιωαννίνων, Ηλείας και Άρτας. Και εδώ στην Αθήνα, για πρώτη φορά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, αντικαταστάθηκε όλο το ταρτάν στις προπονητικές εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης των εγκαταστάσεών του, ύψους άνω των 150 εκ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ελπίζω η σημερινή ανασκόπηση να σας άφησε κάτι θετικό. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που αφιερώσατε. Καλή σας ημέρα!

Πηγή: Facebook.com