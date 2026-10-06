Σχέδιο στήριξης της βιομηχανίας, ποσού 95 εκατ. ευρώ, ως αντιστάθμισμα στο υψηλό ενεργειακό κόστος, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ανοιχτής εκδήλωσης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ.

«Οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν και έκτακτες παρεμβάσεις», είπε ο πρωθυπουργός.

Αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση που μετατρέπεται σε οικονομική κρίση, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι το εθνικό «οπλοστάσιο» αποδεικνύει τις αντοχές του, με τις πρόσφατες παρεμβάσεις στην αγορά καυσίμων να συντηρούν τα κόστη στα όρια ή και κάτω των ευρωπαϊκών μέσων όρων, ενώ η αξιοπιστία της Ελλάδας επιτρέπει στη χώρα να δανείζεται φθηνότερα από 4 από τα 7 κράτη των G7.

Ο Κ. Μητσοτάκης έχει εισηγηθεί στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τη δυνατότητα διερεύνησης μιας κοινής ευρωπαϊκής απάντησης, μια υπερεθνικής αντίδρασης. Ενα πρώτο βήμα θα μπορούσε να είναι μια αυξημένη, αλλά χρονικά προσδιορισμένη δημοσιονομική ευελιξία, η οποία θα αξιοποιεί το γεγονός ότι ως αποτέλεσμα του πληθωρισμού η χώρα έχει πρόσθετα έσοδα κύριως από το ΦΠΑ, οπότε δεν διαταράσσονται οι ευρωπαϊκοί κανόνες.

Εν μέσω παγκόσμιων αναταράξεων η Ελλάδα ξεχωρίζει ως μία από τις λίγες χώρες που μπορεί να παράγει, όχι μόνο πρωτογενή, αλλά πραγματικά πλεονάσματα και να μειώνει το χρέος της, ανέφερε ο Κ. Μητσοτάκης.

Στις προτεραιότητες του επόμενου διαστήματος αλλά και των επόμενων ετών, σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία παραμείνει στην εξουσία, είναι:

– Οι καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης, με στόχο το 2030 η Ελλάδα να είναι μια από τις 5 ταχύτερες χώρες στην απονομή δικαιοσύνης.

-Το χωροταξικό, όπου η αποσπασματικότητα και η ασάφεια έχουν ανοίξει πολλές πληγές σε πολλές περιοχές. Έχουν ήδη θεσπιστεί 3 χωροταξικά πλαίσια, ενώ ταυτόχρονα προχωρά η πολύ δύσκολη εκπόνηση τοπικών πολεοδομικών σχεδίων για κάθε δήμο.

-Η ενέργεια, όπου οι απαιτήσεις της πράσινης μετάβασης αλλάζουν συνεχώς το τοπίο. Η μεγάλη αλλαγή που έχει συντελεστεί είναι η διείσδυση των ΑΠΕ στο μίγμα παραγωγής.

Στην εκδήλωση παρευρίσκεται o επίτιμος διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Γαλλίας Φρανσουά ντε Γκαλό και πρώην μέλος του δ.σ. της ΕΚΤ, ο οποίος χαρακτήρισε την Ελλάδα «παράδειγμα θάρρους και ελπίδας», επικαλούμενος τα πλεονάσματα και τη ραγδαία μείωση του χρέους που, όπως είπε, πολλές άλλες χώρες θα ήθελαν να έχουν.

Το success story της Ελλάδας θα πρέπει να γίνει ακόμη πιο γνωστό εκτός Ελλάδας, σύμφωνα με τον Ευρωπαίο αξιωματούχο. Ο ίδιος δήλωσε υπερήφανος που στα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης. η Γαλλία βρίσκόταν πάντα στο πλευρό της Ελλάδας. Αναφερόμενος στην κρίση της αγοράς ομολόγων που πλήττει τώρα τη Γαλλία, ο ντε Γκαλό εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι τόσο η Γαλλία, όσο και η Ευρωζώνη, θα ξεπεράσουν την κρίση.