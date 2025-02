Συγχαρητήρια στον επικεφαλής της συντηρητικής συμμαχίας CDU/CSU της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, εκφράζει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Χ.

“Μια αποφασιστική νίκη για την πολιτική μας οικογένεια, τη Γερμανία και την Ευρώπη. Συγχαρητήρια Φρίντριχ Μερτς” γράφει ο πρωθυπουργός.

“Ένα πράγμα είναι σαφές: θα είστε ο επόμενος καγκελάριος της Γερμανίας” προσθέτει.

A decisive victory for our political family, for Germany, and for Europe. Congratulations @_FriedrichMerz! One thing is clear: you will be Germany’s next chancellor.

— Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) February 23, 2025

