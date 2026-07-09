Η χάραξη αποτελεσματικής πολιτικής αποτελεί το μοναδικό «όπλο» της Ευρώπης απέναντι στις απρόβλεπτες διεθνείς προκλήσεις, όπως ξεκαθάρισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την προσέλευσή του στην τελευταία συνεδρίαση. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι αν και οι κρίσεις είναι αναπόφευκτες, η απάντηση σε αυτές αποτελεί συνειδητή επιλογή των κρατών-μελών, δίνοντας το στίγμα των συζητήσεων που θα ακολουθήσουν.

Η νέα, διευρυμένη αποστολή της Ευρωζώνης

Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, η παραδοσιακή υποχρέωση του Eurogroup να διαφυλάσσει τη σταθερότητα του κοινού νομίσματος παραμένει υπαρξιακής σημασίας, όμως πλέον δεν κρίνεται επαρκής. Στον σύγχρονο κόσμο συντελείται μια πρωτοφανής ανακατανομή της τεχνολογικής και οικονομικής επιρροής σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σε αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, οι υπουργοί Οικονομικών επωμίζονται την ευθύνη να θέσουν στέρεες βάσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη και ευημερία. Αυτός ο διπλός στόχος καθορίζει τόσο τη γενικότερη στρατηγική όσο και την τρέχουσα ατζέντα, με έμφαση στη διατήρηση της Ευρώπης ως παγκόσμιου πυλώνα ανθεκτικότητας.

Ψηφιακό ευρώ έως το 2029 και καινοτομία

Στο πεδίο των ψηφιακών χρηματοοικονομικών, το Eurogroup αναμένεται να διαμορφώσει μια ενιαία ευρωπαϊκή γραμμή. Ο πρόεδρος του οργάνου χαιρέτισε τις θετικές εξελίξεις από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ψηφιακό ευρώ, το οποίο αποτελεί τον κεντρικό άξονα αυτού του σχεδιασμού.

Η ευρωπαϊκή στρατηγική κινείται σε δύο κατευθύνσεις:

Δημόσιος πυλώνας: Πλήρης υλοποίηση και λειτουργία του ψηφιακού ευρώ με ορίζοντα το 2029.

Ιδιωτική πρωτοβουλία: Απελευθέρωση της καινοτομίας από τον ιδιωτικό τομέα γύρω από τις νέες δημόσιες υποδομές, με στόχο τη μεγιστοποίηση των οικονομικών οφελών.

Το στοίχημα της Τεχνητής Νοημοσύνης και οι κίνδυνοι

Η συζήτηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη, στην οποία συμμετείχε και ο επικεφαλής της Mistral, Arthur Mensch, ανέδειξε την ανάγκη για μεγαλύτερη ευρωπαϊκή φιλοδοξία. Ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι η Ευρώπη διαθέτει το απαραίτητο ταλέντο, την έρευνα και τα κεφάλαια, ωστόσο δυσκολεύεται να μετατρέψει αυτούς τους πόρους σε εγχώριες επενδύσεις που θα κρατήσουν τις κορυφαίες εταιρείες εντός των συνόρων της.

Παρά τις τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη, ο πρόεδρος του Eurogroup δεν παρέλειψε να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου. Αναφερόμενος στα σύγχρονα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs), όπως αυτά της Anthropic, προειδοποίησε ότι έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν τρωτά σημεία σε ζωτικές υποδομές και, κατ’ επέκταση, στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθιστώντας την ασφάλεια προτεραιότητα για τους υπουργούς Οικονομικών.

Ανθεκτικότητα μέσω συνεχών μεταρρυθμίσεων

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τη γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή, ο κ. Πιερρακάκης εξέφρασε την ελπίδα η κατάσταση να εξομαλυνθεί σύντομα, τονίζοντας ωστόσο ότι οι προβλέψεις είναι αδύνατες. Η μόνη λύση για την Ευρώπη είναι η εσωτερική θωράκιση μέσω διαρθρωτικών αλλαγών.

«Το μήνυμα είναι: μεταρρυθμίσεις, μεταρρυθμίσεις, μεταρρυθμίσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ως παράδειγμα επιτυχίας ανέφερε στοιχεία του ΔΝΤ, σύμφωνα με τα οποία οι αρνητικές επιπτώσεις της πρόσφατης ενεργειακής κρίσης περιορίστηκαν κατά 12%, χάρη στις άμεσες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στις ενεργειακές υποδομές αμέσως μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Στρατηγική συνάντηση με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Το αυριανό πρόγραμμα του κ. Πιερρακάκη περιλαμβάνει τετ α τετ με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθεί ο συντονισμός του Eurogroup με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και η επιτάχυνση των διαδικασιών για κρίσιμα ζητήματα, με έμφαση στην υλοποίηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.