Δεν υπάρχει καμία απειλή για τις πληρωμές των αγροτών επανέλαβε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας μιλώντας στην ΕΡΤ υποστηρίζοντας ότι το περιεχόμενο της επιστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά τα γεωχωρικά δεδομένα του ΟΣΔΕ «δεν είναι της έντασης που κάποιοι επιχειρούν να δώσουν».

Όπως τόνισε μεταξύ άλλων «η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε την επικαιροποιημένη, με δορυφορικά δεδομένα υψηλής ανάλυσης των 3 τελευταίων ετών, γεωχωρική αποτύπωση των δεδομένων του ΟΣΔΕ, ορίζοντας αρχικά ως διορία την 2α Οκτωβρίου» προσθέτοντας πως «μετά από πλήρη συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λαμβάνοντας υπόψη τη θερινή περίοδο του Αυγούστου, η προθεσμία μετατέθηκε για τις 2 Νοεμβρίου προκειμένου να κατατεθεί το πλάνο προς τις αρμόδιες Ευρωπαϊκές Αρχές. Συνεπώς, όπως παρατήρησε ο Υπουργός, είναι σαφές ότι δεν «χάθηκε» καμία προθεσμία, δεδομένου ότι όλο το διάστημα οι αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού βρίσκονταν σε στενή συνεργασία με την ΕΕ, χωρίς να τίθεται σε καμία περίπτωση ζήτημα διακοπής ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων».

Ο αρμόδιος υπουργός τόνισε ότι όλα όσα έχουν συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υλοποιούνται σημειώνοντας ότι «αν δεν κάνουμε αυτά που πρέπει, θα τεθεί θέμα στις ροές πληρωμών».

Σε αναφορά του στην αντιμετώπιση της ευλογιάς ο κ. Τσιάρας τόνισε μεταξύ άλλων ότι “χρειάζεται υπευθυνότητα από όλους. Όταν υπάρχει ένα κρούσμα, δεν πρέπει να αποκρύπτεται, αλλά να ανακοινώνεται αμέσως. Δυστυχώς, σε αρκετές περιπτώσεις οι κτηνίατροι βρήκαν ήδη νεκρά ζώα. Αυτό σημαίνει μετάδοση. Και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί”, υπογραμμίζοντας πως η αντιμετώπισή της δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων.

«Πρέπει να τηρούνται τα μέτρα βιοασφάλειας και, όταν υπάρχει κρούσμα, να δηλώνεται άμεσα. Δεν πρέπει να αποκρύπτονται περιστατικά. Δυστυχώς, οι πληροφορίες μας δείχνουν ότι σε αρκετές εγκαταστάσεις, όταν πήγαν οι κτηνίατροι των ΔΑΟΚ, βρήκαν ήδη νεκρά ζώα. Αυτό σημαίνει μετάδοση της νόσου και μας φέρνει όλους μπροστά σε μία μεγάλη διακινδύνευση του ζωικού μας κεφαλαίου», είπε.

Τέλος, για το ζήτημα του εμβολιασμού ο κ. Τσιάρας επεσήμανε ότι απαιτείται σαφής επιστημονική τεκμηρίωση. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι «στην περίπτωση της ευλογιάς τα δεδομένα είναι πιο σύνθετα: ποσοστό και διάρκεια ανοσίας, αριθμός δόσεων, η δυνατότητα διάκρισης αντισωμάτων από τη νόσο ή από το εμβόλιο. Αν αυτά δεν απαντηθούν επιστημονικά, μπαίνουμε σε δύσκολη διαδικασία, με σοβαρούς κινδύνους για τα βασικά μας προϊόντα».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ξεκαθάρισε: «Αν ο ΣΕΚ έχει την επιστημονική τεκμηρίωση, ας την καταθέσει. Το έχω ζητήσει προσωπικά από τον κ. Μόσχο. Και τότε, ας αναλάβει ο ΣΕΚ την ευθύνη για την εξαγωγή της φέτας, διότι η απόφαση για εμβολιασμό δεν είναι μόνο τεχνικό ζήτημα, αλλά επηρεάζει το σημαντικότερο προϊόν της ελληνικής κτηνοτροφίας, την φέτα».