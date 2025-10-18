«Ο πρωθυπουργός αναμάσησε τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνησή του, προσπαθώντας να πείσει τους πολίτες ότι η χαμηλή αγοραστική τους δύναμη είναι τάχα… εικονική πραγματικότητα», σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής προσθέτει ότι «δυστυχώς, και για αυτόν αλλά και για τη χώρα, ο ελληνικός λαός βιώνει στην καθημερινότητά του ακρίβεια Μητσοτάκη, που εξαφανίζει τα μηνιαία εισοδήματα από τις 20 του μήνα». «Βιώνει το υψηλό κόστος στέγασης, τους μαζικούς πλειστηριασμούς, την απαξίωση του δημόσιου συστήματος υγείας και τον στραγγαλισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», αναφέρει ειδικότερα.

Ο κ. Τσουκαλάς σημειώνει ότι «ο πρωθυπουργός δεν βρήκε να πει ούτε μια λέξη για τις υπέρογκες αυξήσεις πάνω από 200% στο μοσχάρι, το αρνί, το κατσίκι, τον καφέ».

Επιπλέον, σχολιάζει ότι «δεν είχε ίχνος αυτοκριτικής για την αύξηση πάνω από 100% στις ασφάλειες υγείας, το ηλεκτρικό ρεύμα, το ψωμί, τα τυριά, τα φρούτα και τα ψάρια». «Ισχυρίζεται», συνεχίζει ο κ. Τσουκαλάς, «πως η Ελλάδα τα πάει καλύτερα στην οικονομία από αρκετές χώρες, αλλά αποκρύπτει σκόπιμα ότι είμαστε στις τελευταίες θέσεις σε όλους τους κοινωνικούς δείκτες».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σχολιάζει, τέλος, πως ο πρωθυπουργός «θυμίζει με κάθε δήλωση του τη γνωστή φράση: “αν δε μας βολεύει η αλήθεια, τόσο το χειρότερο για την αλήθεια”».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Επιμέλεια: Π.Π.