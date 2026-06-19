Δριμεία κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή τις δηλώσεις του μετά το πέρας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, άσκησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς. Ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για επικοινωνιακά τεχνάσματα, σημειώνοντας ότι επιχειρεί να αποδώσει την ακρίβεια αποκλειστικά στη διεθνή συγκυρία και τον πόλεμο στο Ιράν, παραβλέποντας τη δράση των καρτέλ και τις κυβερνητικές παραλείψεις.

Τα αναπάντητα ερωτήματα για τον πληθωρισμό

Στο πλαίσιο αυτό, το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ έθεσε μια σειρά από καίρια ερωτήματα γύρω από την εγχώρια οικονομική πραγματικότητα:

Πώς δικαιολογείται το γεγονός ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα αγγίζει το 5,2%, τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος περιορίζεται στο 3,2%;

Για ποιο λόγο οι ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά —όπως το κρέας, το γάλα, τα λαχανικά και τα εσπεριδοειδή— αλλά και το κόστος παραγωγής στον αγροτικό τομέα είναι υπερδιπλάσιες σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη;

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και οι «κρατικές εισπράξεις»

Παράλληλα, ο κ. Τσουκαλάς εγκάλεσε την κυβέρνηση για την άρνησή της να υιοθετήσει τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για την ανακούφιση των καταναλωτών. Αναρωτήθηκε γιατί η Νέα Δημοκρατία καταψηφίζει μέτρα όπως:

Η ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Η σύσταση μιας ανεξάρτητης Ενιαίας Αρχής Καταναλωτή με τη συμμετοχή των ίδιων των πολιτών και των παραγωγών.

Η μείωση των έμμεσων φόρων.

Οι αυστηρότεροι έλεγχοι στις πολυεθνικές για εσωτερικές υπερτιμολογήσεις.

«Μήπως τελικά η κυβέρνηση αξιοποιεί τον πληθωρισμό ως μέσο για να γεμίζει τα κρατικά ταμεία με αυξημένα έσοδα, συντηρώντας τεχνητά θηριώδη υπερπλεονάσματα;» αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η κοινωνία αντιλαμβάνεται ότι η κυβέρνηση στερείται της βούλησης και της ικανότητας να περιορίσει το κύμα της ακρίβειας.

Σιγή ιχθύος για τις τουρκικές προκλήσεις

Εκτός από το μέτωπο της οικονομίας, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ εστίασε και στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός δεν αξιοποίησε το πρόσφατο καταδικαστικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά των τουρκικών αυθαιρεσιών για τη «Γαλάζια Πατρίδα».

Όπως υπογράμμισε ο κ. Τσουκαλάς, το ψήφισμα αυτό, το οποίο έδωσε μια ηχηρή απάντηση στην Άγκυρα, γεννήθηκε με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ και των Σοσιαλιστών και στηρίχθηκε από τη ΝΔ. Συνεπώς, ο κ. Μητσοτάκης είχε την υποχρέωση να ασκήσει πιέσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ώστε η καταδίκη της Τουρκίας να συμπεριληφθεί ρητά στα επίσημα συμπεράσματα της συνόδου. «Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν μπορεί να εφαρμόζεται αλά καρτ», κατέληξε, σημειώνοντας ότι ο πρωθυπουργός έχασε μια σημαντική ευκαιρία να προασπιστεί αποτελεσματικά τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.