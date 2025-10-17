Επιμέλεια: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, πήρε σήμερα Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, ξεκάθαρη θέση για το φραστικό επεισόδιο που έλαβε χώρα χθες στην Ολομέλεια, ανάμεσα στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Καιρίδη, κατά το οποίο ακούστηκαν οξείς χαρακτηρισμοί ανάμεσα στους δύο άντρες.

Συγκεκριμένα ο κ. Βελόπουλος, πέταξε ένα σεξιστικό υπονοούμενο, κατά του βουλευτή της ΝΔ, με αφορμή την πρόσφατη δημοσιοποίηση των πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων, λέγοντας χαρακτηριστικά «Ήξερα ότι είσαι κακιά», ωστόσο στη συνέχεια επιχείρησε να το «μαζέψει», λέγοντας ότι εννοούσε «κακιά άποψη, κακιά αντίληψη».

Έτσι σήμερα, ο πρόεδρος της Βουλής, στηλίτευσε την συμπεριφορά του Κυριάκου Βελόπουλου, τονίζοντας αρχικά: «Το βήμα του ομιλητή στην αίθουσα της Ολομέλειας είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να απέχει πολύ υψηλότερα από εκεί που πατάμε…»

Στη συνέχεια ο Νικήτας Κακλαμάνης συμπλήρωσε: «Οφείλουμε να τιμάμε τον συμβολισμό του, αλλά και τον εαυτό μας. Να στεκόμαστε στο ύψος του, να προστατεύουμε τον κοινοβουλευτικό πολιτισμό και να αντιστεκόμαστε στην «κακία» ή στην «κακιά» στιγμή του εαυτού μας…».