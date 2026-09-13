Ισχυρό μήνυμα εθνικής ενότητας, στήριξης των ακριτικών περιοχών και προάσπισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας απέστειλαν από το ακριτικό Καστελλόριζο ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, παριστάμενοι στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης της Μεγίστης από τον ιταλικό ζυγό

Στο πλαίσιο της τριήμερης επίσκεψής του, ο κ. Κακλαμάνης ανακοίνωσε μια σημαντική πρωτοβουλία της Βουλής, ύψους 150.000 ευρώ, για την ανακατασκευή δύο κατοικιών που θα διατεθούν δωρεάν για τη φιλοξενία αγροτικών γιατρών, νοσηλευτών και εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, η ηγεσία πραγματοποίησε συμβολικές επισκέψεις στα ακριτικά νησιά Ρω και Στρογγύλη, εκπέμποντας σαφές μήνυμα προς την άλλη πλευρά του Αιγαίου.

Επίσημοι εορτασμοί για την 83η επέτειο απελευθέρωσης της Μεγίστης

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και εθνική υπερηφάνεια τιμήθηκε η 83η επέτειος απελευθέρωσης της Μεγίστης, καθώς το Καστελλόριζο υπήρξε το πρώτο ελληνικό έδαφος που απελευθερώθηκε κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, στις 13 Σεπτεμβρίου 1943, όταν το αντιτορπιλικό «Κουντουριώτης» κατέπλευσε στο λιμάνι υψώνοντας τη γαλανόλευκη σημαία.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, συνοδευόμενος από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, παρέστη στη δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και κατέθεσε στέφανο στο Ηρώο της πόλης.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους, συνομίλησαν με κατοίκους του νησιού και επισκέφθηκαν τα στρατιωτικά φυλάκια της περιοχής, εκφράζοντας την βαθιά ευγνωμοσύνη της Πολιτείας στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τους στρατεύσιμους για το υψηλό φρόνημα και την αδιάλειπτη προσφορά τους στην προάσπιση της εθνικής ακεραιότητας.

Έμπρακτη λύση από τη Βουλή: 150.000 ευρώ για στέγαση γιατρών και δασκάλων

Στο επίκεντρο της επίσκεψης βρέθηκε η συνάντηση του κ. Κακλαμάνη με τον δήμαρχο Μεγίστης, Νίκο Ασβέστη, κατά την οποία ανακοινώθηκε μια πρωτοβουλία με άμεσο κοινωνικό και εθνικό αποτύπωμα.

Η Βουλή των Ελλήνων αναλαμβάνει την ανακατασκευή και επισκευή δύο κατοικιών στο νησί, συνολικού προϋπολογισμού 150.000 ευρώ. Τα ακίνητα αυτά θα διατεθούν αποκλειστικά για τη δωρεάν και αξιοπρεπή στέγαση των αγροτικών ιατρών, του νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και των δασκάλων και καθηγητών που υπηρετούν στο ακριτικό νησί.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Βουλής:

«Η έλλειψη διαθέσιμης στέγης αποτελεί ένα από τα κυριότερα εμπόδια για τη στελέχωση των δημόσιων δομών υγείας και παιδείας στα ακριτικά μας νησιά. Με την παρέμβαση αυτή, η Βουλή δίνει έμπρακτη λύση σε ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Σύντομα, οι λειτουργοί της υγείας και της εκπαίδευσης θα διαθέτουν τις κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης ώστε να προσφέρουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους στους κατοίκους της Μεγίστης».

Μήνυμα από τη Ρω και τη Στρογγύλη προς την άλλη πλευρά του Αιγαίου

Η επίσκεψη των κ.κ. Μητσοτάκη και Κακλαμάνη επεκτάθηκε και στα γειτονικά νησιά Ρω και Στρογγύλη, σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού. Στη Ρω πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνου στο μνημείο της ιστορικής «Κυράς της Ρω», η οποία αποτέλεσε ανθρώπινο φάρο του ελληνισμού επί δεκαετίες.

Ο κ. Κακλαμάνης υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της περιοχής, στέλνοντας σαφείς αιχμές:

«Η επίσκεψή μου με τον πρωθυπουργό υπογραμμίζει τη διαρκή μέριμνα της Πολιτείας για τις ακριτικές νησιωτικές περιοχές. Επιβεβαιώνει όμως και ξεχωριστά τη στρατηγική σημασία που αποδίδεται ιδιαίτερα στο Καστελλόριζο. Γιατί το Καστελλόριζο δεν αποτελεί απλά το έσχατο ανατολικό σύνορο της πατρίδας μας αλλά ολόκληρης της Ευρώπης. Κι αυτό οφείλουν να το συνειδητοποιήσουν όλοι σήμερα, αφού η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με διαρκείς προκλήσεις το τελευταίο διάστημα από τη γείτονα χώρα. Το Καστελλόριζο είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα νησί. Είναι η Ελλάδα».