Eπιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Με μια ανάρτηση στο Facebook, ο Παύλος Πολάκης απάντησε σε όσους τον επέκριναν, επειδή δεν παρευρέθηκε στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, υπενθυμίζοντας ότι ο σπουδαίος τραγουδοποιός τον είχε αποκαλέσει «αρκουδιάρη» σε συνέντευξή του σε γνωστό τηλεοπτικό σταθμό το 2019.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Πολάκης αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Όταν δεξιοί σιχτιρίζουν τον Μητσοτάκη, τον Άδωνη, το Βορίδη κλπ κλπ!! Τότε το μοναδικό καταφύγιο της κυβέρνησης της ΝΔ, της και καλά «νεοφιλελεύθερης κεντροδεξιάς», είναι η επιστροφή στον εμφυλιοπολεμικό ακροδεξιό λόγο του τύπου: «οι κομμουνιστές δεν είναι Έλληνες»!!!!!!!

«Γιατί δεν πήγαμε στην κηδεία του Σαββόπουλου λέει… ρε ουστ από δω, Διεφθαρμένοι των απευθείας αναθέσεων, των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ!! Καλά κάναμε και δεν πήγαμε! Ούτε ο Σαββόπουλος θα ήθελε να πάμε, καθώς τα νιάτα του τα αποστράφηκε. Γιατί τα στερνά τιμούν τα πρώτα !!».