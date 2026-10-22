Καλά στην υγεία του είναι ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας ο οποίος είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο εκτάκτως το απόγευμα της Πέμπτης (22/10) , καθώς αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στο κτήριο της Βουλής των Ελλήνων.

Ο κ. Κώτσηρας κατευθύνθηκε άμεσα στο Ιατρείο του Κοινοβουλίου, όπου κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους και διεξαγωγή των απαραίτητων εξετάσεων.

Σύμφωνα με το επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν που εξέδωσε το Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, με την ολοκλήρωση του συμπληρωματικού ελέγχου, προγραμματίζεται η έξοδός του από το νοσοκομείο τις επόμενες ώρες.

Η αδιαθεσία στη Βουλή

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, ένιωσε κάποιο πόνο στο στήθος κατά την είσοδό του στο κτήριο της Βουλής των Ελλήνων.

Αμέσως κατευθύνθηκε στο Ιατρείο της Βουλής προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να εκτιμηθεί η κατάστασή του από το ιατρικό προσωπικό.

Η διακομιδή στο Ιπποκράτειο και η κατάσταση της υγείας του

Αφού εξετάστηκε στο Ιατρείο της Βουλής, κρίθηκε αναγκαίο για προληπτικούς λόγους να ειδοποιηθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ώστε ο κ. Κώτσηρας να διακομισθεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Συνεργάτες του Γιώργου Κώτσηρα, σε δηλώσεις τους εμφανίστηκαν καθησυχαστικοί, τονίζοντας ότι ο αναπληρωτής υπουργός είναι καλά στην υγεία του.

Θέμα χρόνου το εξιτήριο

Σύμφωνα με το επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν που εξέδωσε το Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών εισήχθη στην Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική στις 17:00 το απόγευμα της Πέμπτης (22/10), λόγω επεισοδίου προκάρδιου άλγους.

Ο κ. Κώτσηρας υπεβλήθη άμεσα σε στεφανιογραφικό έλεγχο, ο οποίος έδειξε απολύτως φυσιολογικά ευρήματα.

Όπως επισημαίνει η διοίκηση του νοσοκομείου, με την ολοκλήρωση του συμπληρωματικού ιατρικού ελέγχου, η έξοδος του αναπληρωτή υπουργού από το νοσοκομείο προγραμματίζεται για τις επόμενες ώρες.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση του Νοσοκομείου αναφέρει:

«Σήμερα, ημέρα Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 17:00, εισήχθη στην Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών, ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών κ. Γιώργος Κώτσηρας, λόγω επεισοδίου προκάρδιου άλγους.

Υπεβλήθη άμεσα σε στεφανιογραφικό έλεγχο που ανέδειξε φυσιολογικά ευρήματα.

Με την ολοκλήρωση του συμπληρωματικού ελέγχου προγραμματίζεται η έξοδός του από το νοσοκομείο τις επόμενες ώρες».