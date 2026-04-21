Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία για αποφυγή προκλητικών ενεργειών και σεβασμό του διεθνούς δικαίου απηύθυνε η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλλας, απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή Γιάννη Μανιάτη.

Η κ. Κάλλας υπογράμμισε ότι η Τουρκία οφείλει να αποφεύγει απειλές και ενέργειες που υπονομεύουν τις σχέσεις καλής γειτονίας, καλώντας την να σέβεται πλήρως την κυριαρχία των κρατών-μελών της ΕΕ, τόσο στα χωρικά ύδατα όσο και στον εναέριο χώρο τους. Παράλληλα, τόνισε ότι πρέπει να γίνεται σεβαστό το δικαίωμα των κρατών για εξερεύνηση και εκμετάλλευση φυσικών πόρων, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και ειδικότερα τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Όπως ανέφερε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επανειλημμένα επισημάνει την ανάγκη η Άγκυρα να επιδεικνύει σταθερή προσήλωση στις διεθνείς συμφωνίες και στην ειρηνική επίλυση διαφορών, ακόμη και μέσω προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο, εφόσον απαιτείται.

Αναφερόμενη στην κατάσταση στο πεδίο, σημείωσε ότι από τον Φεβρουάριο του 2023 δεν έχουν καταγραφεί υπερπτήσεις τουρκικών στρατιωτικών αεροσκαφών πάνω από κατοικημένες περιοχές της Ελλάδα. Ωστόσο, όπως επισήμανε, η Τουρκία συνεχίζει να εκδίδει προειδοποιήσεις ναυσιπλοΐας που αμφισβητούν την ελληνική κυριαρχία και δικαιοδοσία.

Η ίδια υπογράμμισε ότι το Συμβούλιο της ΕΕ αναγνωρίζει τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και αναμένει τη διατήρησή της, τονίζοντας παράλληλα ότι η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στην υπεράσπιση των συμφερόντων της και της περιφερειακής σταθερότητας.

Σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά αμυντικά έργα κοινού ενδιαφέροντος (EDPCI), η κ. Κάλλας σημείωσε ότι βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης και ετοιμότητας της Ένωσης. Όπως εξήγησε, πρόκειται για μεγάλα πολυκρατικά προγράμματα με τη συμμετοχή τουλάχιστον τεσσάρων κρατών-μελών, τα οποία αποσκοπούν στη συγκέντρωση της ζήτησης, τη βελτιστοποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής τεχνολογίας.