Έστω και εκ των υστέρων, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση για τις πρόσφατες επιθέσεις κατά αμάχων στη Ράφα, καταδικάζοντας τις ενέργειες του Ισραήλ.

«Η Ελλάδα καταδικάζει τις πρόσφατες επιθέσεις κατά αμάχων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, στη Ράφα. Ζητούμε διεξοδική έρευνα, που θα ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες αυτής της επίθεσης», αναφέρει το ΥΠΕΞ και προσθέτει: «Η Ελλάδα επαναλαμβάνει τη έκκλησή της για άμεση κατάπαυση του πυρός, σεβασμό του ανθρωπιστικού και διεθνούς δικαίου από όλα τα μέρη, επείγουσα είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα κι απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς».

Greece reiterates its call for an immediate ceasefire, respect of humanitarian and international law by all parties, urgent entry of humanitarian aid into Gaza and release of all hostages held by Hamas.

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) May 30, 2024