Κατηγορηματική απάντηση αναφορικά με τις πληροφορίες για επικείμενη νομοθέτηση της «Γαλάζιας Πατρίδας» από την πλευρά της Τουρκίας εξέδωσε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Πιο συγκεκριμένα, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Αλέξανδρου Καζαμία σχετικά με τις προληπτικές διπλωματικές ενέργειες της Αθήνας, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι «οποιοδήποτε εσωτερικό νομοθέτημα της Άγκυρας στερείται νομικής βάσης και δεν παράγει καμία απολύτως έννομη συνέπεια στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου».

Παράλληλα, χαρακτήρισε τέτοιου είδους μονομερείς ενέργειες αχρείαστες, καθώς «το μόνο που καταφέρνουν είναι να προκαλούν αδικαιολόγητη ένταση στις διμερείς σχέσεις», ενώ διαβεβαίωσε ότι «η κυβέρνηση μεριμνά σταθερά για την πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση όλων των διεθνών εταίρων και αρμόδιων φορέων».

«Δεν υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο. Ούτε το “casus belli” είναι τετελεσμένο. Ούτε το “τουρκολυβικό”. Ούτε απολύτως τίποτε. Οτιδήποτε δεν έχει έρεισμα στο Διεθνές Δίκαιο, δεν παράγει καμία έννομη συνέπεια. Εκείνο το οποίο υπάρχει, είναι ανυπόστατα κείμενα, χωρίς καμία έννομη συνέπεια», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Υπουργός Εξωτερικών άσκησε κριτική στην προσέγγιση της αντιπολίτευσης, σημειώνοντας ότι «η εξωτερική πολιτική μιας χώρας δεν είναι δυνατόν να ασκείται με βάση δημοσιεύματα του ξένου Τύπου, εικασίες ή φήμες για κείμενα των οποίων το ακριβές περιεχόμενο παραμένει άγνωστο».

Συμπλήρωσε μάλιστα ότι «η Ελλάδα διαθέτει ισχυρά διπλωματικά αναχώματα και δεν πρόκειται να ανεχθεί τη δημιουργία τετελεσμένων που υποβαθμίζουν τη διεθνή της θέση».

Παρομοίασε μάλιστα την κατάσταση με ανάλογα ανυπόστατα κείμενα του παρελθόντος, όπως το τουρκολυβικό μνημόνιο, επαναλαμβάνοντας ότι ό,τι στερείται νόμιμου ερείσματος παραμένει πρακτικά ανίσχυρο στη διεθνή σκηνή.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η ελληνική πλευρά προτιμά να απαντά με ουσιαστικές πράξεις και άσκηση κυριαρχίας στο πεδίο.