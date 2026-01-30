Ο Πάνος Καμμένος, μιλώντας το βράδυ της Πέμπτης (29/1) στο Kontra, περιέγραψε την άνοδο της Μαρίας Καρυστιανού ως «κύμα που τρέχει», υποστηρίζοντας ότι μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική στις εκλογές, εφόσον αποφύγει την «εμπλοκή με παλιούς πολιτικούς». Επέμεινε μάλιστα ότι η ίδια πρέπει να κρατήσει αποστάσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «θα της κάνω κακό αν έχω επαφή μαζί της». Ανέφερε, επίσης, ότι οφείλει να διαφυλάξει «ως κόρη οφθαλμού» τη δέσμευση να μην συνεργαστεί με το «παλαιό πολιτικό σύστημα», τουλάχιστον «για τις πρώτες εκλογές».

Ο πρώην υπουργός Άμυνας και κυβερνητικός εταίρος του Αλέξη Τσίπρα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Μαρία Καρυστιανού «μπορεί να κόψει πρώτη το νήμα» στις εκλογές, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην πολιτική, σε περίπτωση που δημιουργήσει νέο κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς.

Την ίδια στιγμή, προειδοποίησε ότι η απουσία πολιτικής εμπειρίας μπορεί να καταστήσει τη Μαρία Καρυστιανού ευάλωτη «στις παγίδες του συστήματος», ενώ προέβλεψε ότι στις δεύτερες εκλογές θα χρειαστεί να δώσει προτεραιότητα στη «διακυβέρνηση» και στη διαμόρφωση κυβερνητικής προοπτικής.

Παράλληλα, ο Πάνος Καμμένος έκανε λόγο για «ενεργειακή μετάλλαξη» της Ελλάδας, λέγοντας ότι η χώρα έχει «χρυσή τύχη» να εξελιχθεί σε κεντρικό παίκτη στην Κεντρική Μεσόγειο, εκτιμώντας μάλιστα ότι «η Ελλάδα θα γίνει Κατάρ τα επόμενα χρόνια».

Τέλος, προέβλεψε ότι δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία στις πρώτες εκλογές και τοποθέτησε το 2027 ως χρονικό σημείο «δεύτερων εκλογών», στις οποίες –κατά την εκτίμησή του– θα τεθεί και το δίλημμα «ΗΠΑ ή Ευρώπη».

Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξη του Πάνου Καμμένου: