Το παρασκήνιο πίσω από το πώς κατέληξε στην κυβερνητική συνεργασία με το Κόμμα του Πάνου Καμμένου, «Ανεξάρτητοι Έλληνες», αποκαλύπτει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του «Ιθάκη» που κυκλοφόρησε σήμερα (24/11).

Το «Ποτάμι» του Θεοδωράκη και οι «Ανεξάρτητοι Έλληνες» του Καμμένου

Ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε να συναντήσει τον Πρόεδρο του τότε Κόμματος «Το Ποτάμι», Σταύρο Θεοδωράκη, και τον Πάνο Καμμένο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων».

Όπως περιγράφει ο πρώην Πρωθυπουργός στο βιβλίο του «Ιθάκη», ο Πάνος Καμμένος έφτασε στην Κουμουνδούρου νωρίτερα από τον έτερο υποψήφιο κυβερνητικό εταίρο, πριν μάλιστα και από το προγραμματισμένο ραντεβού με τον τότε Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Προαναγγελία της κυβερνητικής συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ

Ο Πάνος Καμμένος «προανήγγειλε ουσιαστικά την επικείμενη συμφωνία μέσα από δηλώσεις του στον Τύπο» έξω από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, προτού καν συναντηθούν. «Έρχομαι να συναντήσω τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον Αλέξη Τσίπρα. Διότι έχουμε Κυβέρνηση και είμαι διατεθειμένος να στηρίξω μια κυβέρνηση που θα βγάλει τη χώρα από την κρίση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Εσύ θα είσαι ο Άρης Βελουχιώτης και εγώ ο Ναπολέων Ζέρβας»

Όταν ο Πάνος Καμμένος ανέβηκε στο γραφείο του Αλέξη Τσίπρα στην Κουμουνδούρου και ξεκίνησαν οι συζητήσεις, είπε, όπως αποκαλύπτει ο πρώην Πρωθυπουργός «Εγώ θέλω το Υπουργείο Άμυνας και δε θα σου βάλω κανέναν όρο, δε θέλω να είμαι Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης. Θέλω το Υπουργείο Άμυνας, γιατί αυτό ήταν το όνειρό μου. Θέλω να συμμετάσχω σε αυτή την προσπάθεια. Μαζί θα φτιάξουμε μια νέα εθνική ενότητα».

Μάλιστα, ο Αλέξης Τσίπρας σημειώνει πως ο Πάνος Καμμένος του είπε: «Εσύ θα είσαι ο Άρης Βελουχιώτης και εγώ ο Ναπολέων Ζέρβας», θυμίζοντας την εποχή της Εθνικής Αντίστασης.