Στον Πάνο Καμμένο δεν λείπει η πολιτική αλλά είναι έτοιμος να επανέλθει με το κόμμα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων αν υπάρξει εθνικό θέμα, όπως δήλωσε ο ίδιος σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε το βράδυ της Δευτέρας (10/11).

Ειδικότερα, ο Πάνος Καμμένος, απαντώντας στο ενδεχόμενο πολιτικής επιστροφής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «εμείς θα επανέλθουμε μόνο αν υπάρξει θέμα του Αιγαίου, εθνικό. Δεν μπορώ να σας πω ότι μου λείπει η πολιτική αλλά θλίβομαι από την εικόνα στη Βουλή να μην υπάρχει αντιπολίτευση».

Σφοδρή επίθεση σε Σαμαρά

Ο Πάνος Καμμένος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά, με αφορμή την πρόσφατη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού σε τηλεοπτικό σταθμό. «Το αρχαιότερο επάγγελμα στον κόσμο έχει και πολιτική εκδοχή και λέγεται Αντώνης Σαμαράς. Ο Σαμαράς συγκυβέρνησε με τον Βενιζέλο και ξέπλυνε τον Γιώργο Παπανδρέου», σημείωσε χαρακτηριστικά, σε συνέντευξη που παραχώρησε σε τηλεοπτικό σταθμό.

Συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος κύματος, ο Πάνος Καμμένος πρόσθεσε ότι «ούτε ο… Φιντέλ Κάστρο στο τηλεοπτικό κανάλι της Κούβας δεν είχε δώσει συνέντευξη διάρκειας δύο ωρών».

Για τα ενεργειακά θέματα και για τον Τραμπ

Αναφερόμενος στα ενεργειακά θέματα, ο Πάνος Καμμένος τόνισε ότι «η Ελλάδα έχει μια μεγάλη ευκαιρία να ταυτίσει την ενεργειακή πολιτική της με την αντίστοιχη των ΗΠΑ και του Τραμπ, καθιστώντας την ενεργειακό κέντρο της περιοχής», για να προσθέσει ότι «στήριζαν έναν τελειωμένο ηγέτη όπως ο Μπάιντεν και, ακόμα κι αν συνέβη κωλοτούμπα, είναι θετική. Η πράσινη ατζέντα, η woke ατζέντα και τα ανοιχτά σύνορα, τελείωσαν».

