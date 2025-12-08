Περιστατικά από τη συνεργασία που είχε με τη Μαρία Καρυστιανού και τα οποία προκαλούν εντύπωση, αποκαλύπτει ο Νίκος Καραχάλιος, σύμβουλος στρατηγικής, ο οποίος ήταν συνεργάτης του Κώστα Καραμανλή και του Αντώνη Σαμαρά.

Συμβουλεύεται μία γερόντισσα από τη Συρία και μία αστρολόγο

Ο Νίκος Καραχάλιος, μιλώντας στο κανάλι του Αλέξανδρου Στεφανόπουλου στο YouTube, είπε ότι η Πρόεδρος του Συλλόγου «Τέμπη 2023» συμβουλεύεται μία γερόντισσα από τη Συρία που μιλά αραμαϊκά και μια … νεαρή αστρολόγο, απόφοιτη του Χάρβαρντ. Όχι για προσωπικά της θέματα αλλά για τη στρατηγική της και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου Κόμματος.

«Το πρώτο σοκ ήταν η γερόντισσα, το δεύτερο ήταν η αστρολόγος», είπε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει ότι «Δεν γίνεται να έχεις το 40% έτοιμο να σε ψηφίσει και να υπάρχει μια γερόντισσα και μια κοπέλα που μελετάει τα άστρα».

Έγιναν 2-3 συναντήσεις με μεγαλύτερη ομάδα του επιτελείου

«Έγιναν 2-3 συναντήσεις που συμμετείχε μια μεγαλύτερη ομάδα του επιτελείου. Κατάλαβα ότι τελικά ούτε αυτοί παίρνουν τις τελικές αποφάσεις. Πιέσαμε διακριτικά τη Μαρία να μας πει τι συμβαίνει, γιατί ανατράπηκε η στρατηγική. Δεν γίνεται να πηγαίνουμε σε μια εκστρατεία και εμείς να κάνουμε πίσω – μπρος. Υπήρχε μια αποφασιστικότητα μεγάλη και μετά κατέρρεε», είπε ο σύμβουλος στρατηγικής.

Επιπροσθέτως, ο κ. Καραχάλιος τόνισε ότι «Πάνω στην πίεση οι δύο Μαρίες είπαν ότι εκτός από τον Αρχάγγελο στον οποίο πιστεύουν και οι δύο, υπάρχει ένας άνθρωπος – ως εκπρόσωπος του Θεού επί της γης, δεν θυμάμαι ακριβώς τις λέξεις, αλλά έτσι το εξέλαβα – που είναι μια γερόντισσα, δεν ζει στην Ελλάδα αλλά στη Συρία, είναι ερημίτισσα και μιλάει μια αρχαία γλώσσα της περιοχής, τα αραμαϊκά. Έχω μείνει άφωνος. Τα έλεγαν πολύ σοβαρά».

Να συμβουλεύεστε όποιον θέλετε αλλά η κοινωνία θέλει να δει πράξεις

«Εκεί κατάλαβα ότι οι γυναίκες αυτές έχουν μια βαθιά πίστη και μια μεταφυσική αντίληψη για το πώς χαράσσεται η στρατηγική. Δεν θέλω να τις προσβάλλω, εξάλλου μια ανώτερη δύναμη λειτουργεί και ψυχοθεραπευτικά. Όταν το άκουσα έμεινα έκπληκτος. Ο Νίκος Νικολόπουλος και ο «καλός Κυριάκος» (σ.σ. ο Κυριάκος Τόμπρας όπως αργότερα αποκάλυψε – ο πρώην σύμβουλος του Αρτέμη Σώρρα – λέγοντας ότι έχει το κίνημα «Υπέρβαση») το ήξεραν. Είναι πιο κοντά άλλωστε στην Εκκλησία», σημείωσε.

«Είπα: να συμβουλεύεστε όποιον θέλετε, αλλά η κοινωνία αδημονεί και πρέπει να δει πράξεις. Να στείλουμε στη γερόντισσα αυτή το σκεπτικό μας ή στον ανιψιό της, στην Αττική – δεν ξέρω πώς μεταφράζονται αυτά στα αραμαϊκά – να ξέρει; Διότι φαντάζομαι ότι και η γερόντισσα δεν θα ξέρει πώς θα διαχειριστεί διάφορα πράγματα. Δεν πρέπει καν να ξέρει τη γεωγραφία της χώρας».

Η αστρολόγος από το Χάρβαρντ

«Υπάρχει κι άλλο ένα πρόσωπο. Εκτός από τον κ. Πατσίκα που φέρεται να ήταν εκπρόσωπος της «Σπίθας» και γραμματέας του Κόμματος του κ. Κούβελα, υπήρχε και μια κοπέλα. Παρουσιάστηκε ως απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, ως αστρολόγος. Ο συνδυασμός της γερόντισσας με την αστρολόγο στο ίδιο τραπέζι του πολιτικού σχεδιασμού για μένα είναι off. Η συζήτηση έγινε σε συνάντηση του επιτελείου της Αθήνας με το αντίστοιχο της Θεσσαλονίκης. Το πρώτο σοκ ήταν η γερόντισσα, το δεύτερο ήταν η αστρολόγος. Η κοπέλα ζήτησε να μάθει τα ζώδια όλων, όταν μας παρουσιάστηκε. Εγώ είπα ότι έχω τρία ζώδια για να το κάνω αστείο. Δεν γίνεται να έχεις το 40% έτοιμο να σε ψηφίσει και να υπάρχει μια γερόντισσα και μια κοπέλα που μελετάει τα άστρα. Αυτή ανέλαβε τη δέσμευση να παρουσιάσει αστρολογικούς χάρτες. Στη δική μου λογική δεν χωρά αστρολόγος στον σχεδιασμό για την ανατροπή του Μητσοτάκη. Δεν έχουν χώρο τα ζώδια. Το κοκτέιλ με ανησύχησε. Εκεί άρχισα να σηκώνω τα χέρια ψηλά».

«Ρώτησα τη Μαρία αν θέλει να στηρίξει το Κύμα»

«Είχαμε μπει σε περίοδο ΔΕΘ. Κάναμε συναντήσεις αφού πια υπήρχε στρατηγική. Ήταν να δημιουργηθεί ένα παράλληλο κίνημα με αυτό των Τεμπών. Η Μαρία αν την ικανοποιούσε να το αγκαλιάσει. Εκεί μπήκε στη μέση το «Κύμα». Μέχρι που ήρθε η δύναμη της εικόνας να σοκάρει τη Μαρία και όλο το Πανελλήνιο. Ήταν 1η Νοεμβρίου όταν το βγάλαμε στη δημοσιότητα. Ένας στους δέκα Έλληνες το είχε δει Κυριακή μεσημέρι. Ρώτησα δημοσίως τη Μαρία αν θα την ενδιέφερε να το στηρίξει. Βγήκε ένα δημοσίευμα ότι η Μαρία Καρυστιανού κάνει Κόμμα και το λέει «Κύμα». Το διέψευσε. Εκεί μπαίνουν στη μέση οι καλοθελητές που δεν θέλει να αποκτήσει σάρκα και οστά. Για 72 ώρες τα διέψευσε. Έδωσαν συνέντευξη η Μαρία Γρατσία και η Μαρία Καρυστιανού και είπαν ότι θα προχωρήσουν στην ίδρυση πολιτικού φορέα. Διέψευσε τον εαυτό της και τις προσδοκίες και τα βέτο των γονιών των Τεμπών που της έλεγαν μην κάνεις κάτι τέτοιο», είπε ο Νίκος Καραχάλιος.

«Η Μαρία βρέθηκε σε σύγχυση. Δεν έχει πολιτική εμπειρία. On media έγινε η διάψευση. Θα μπορούσε να με πάρει ένα τηλέφωνο. Στον κ. Πατσίκα άρεσε το «Κύμα», ήταν το δεξί της χέρι. Μάζευε ελιές και της πήγαινε λάδι. Της είπε ότι το «Κύμα» προχωράει και ότι ήρθε η ώρα να το λανσάρουμε. Δεν ξέρω αν το κατάλαβαν. Το «Κύμα» ανεξαρτήτως Μαρία προχωράει, αν στο μέλλον καταλάβει ότι θέλει να το αγκαλιάσει, δικά της τα κλειδιά. Το κίνημα θα προχωρήσει με ή χωρίς τη Μαρία. Ο κινηματικός κόσμος στην Ελλάδα δεν τελειώνει στο κίνημα των Τεμπών. Είναι τουλάχιστον πέντε κινήματα», πρόσθεσε.

Τι έγινε με την Κοβέσι

«Γινόταν κάτι εν κρυπτώ. Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν παράξει έργο για τη Μαρία και δεν υπάρχει ανταπόκριση με αυτά τα μπρος – πίσω. Η Μαρία Καρυστιανού είχε μια κακή εβδομάδα. Κατέθεσε αγωγή και μήνυση στην κ. Παπανδρέου, τη συνεργάτιδα της κ. Κοβέσι. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι πώς στρέφεσαι εναντίον του ανθρώπου που τεκμηριώνει σε επίπεδο ΕΕ αυτό που δεν κάνει η Ελληνική Δικαιοσύνη. Είναι μείζων στρατηγικό σφάλμα. Οι γονείς οι άλλοι τηρούν επιφυλάξεις για το αν είναι σωστή η ενέργεια. Γιατί να πάρει πάνω της την κόντρα με την Κοβέσι; Ας έβαζε ένα δικηγόρο. Τα πίσω μπρος χάλασαν την κίνηση. Είναι κρίμα να μπαίνει φρένο από μια γερόντισσα ή από μια αστρολόγο από τη Θεσσαλονίκη», είπε ακόμα ο Νίκος Καραχάλιος.

«Δεν υπάρχει επικοινωνία με την Καρυστιανού»

«Πλέον δεν υπάρχει επικοινωνία. Στέλνω ενημέρωση στην ομάδα και στις δύο Μαρίες. Στα Κόμματα και στα Κινήματα υπάρχουν πολλές φορές συγκρούσεις. Θεωρώ ότι υπάρχουν δύο κύματα. Υπάρχουν κοινοί συνεργάτες. Το Κύμα θα προχωρήσει, οργανώνεται. Και χωρίς Μαρία το «Κύμα» καταγράφεται ακόμα και στις δημοσκοπήσεις. Θέλω να υπάρξει φωνή στο πατριωτικό, κοινωνικό κι ανθρώπινο πρόσωπο που λείπει σήμερα. Αν χρειάζεται να γίνει Κόμμα, θα γίνει», κατέληξε ο Νίκος Καραχάλιος.

Δείτε βίντεο