Κατηγορηματικά αντίθετος σε οποιοδήποτε αίτημα προς την Τουρκία για άδεια σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου εμφανίστηκε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια κίνηση, ανεξάρτητα από το εάν ονομαστεί «ενημέρωση» ή «ανακοίνωση», θα δημιουργούσε εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο.

«Οποιοδήποτε αίτημα για εκχώρηση άδειας από την Τουρκία για το καλώδιο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Είτε αυτό ονομαστεί ενημέρωση είτε ανακοίνωση είτε όπως αλλιώς», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας σε εκδήλωση της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στο Πολεμικό Μουσείο.

Ο πρώην πρωθυπουργός προχώρησε ακόμη περισσότερο, προειδοποιώντας για τις συνέπειες που, κατά την εκτίμησή του, θα είχε μια τέτοια αποδοχή: «Μετά από αυτό, δεν θα μπορούμε πια να κάνουμε τίποτα στο Αιγαίο χωρίς την άδεια της Τουρκίας. Ακόμη και το παραμικρό έργο υποδομής μεταξύ των νησιών μας πια».

Στην ίδια παρέμβαση, ο κ. Καραμανλής χαρακτήρισε «αρνητική εξέλιξη για τα εθνικά μας συμφέροντα» την κύρωση του τουρκολιβυκού συμφώνου από το λιβυκό Κοινοβούλιο, σημειώνοντας ότι, ακόμη και αν δεν παράγει νομικά αποτελέσματα, αποτελεί «επίδειξη δύναμης, επιρροής και πρόκλησης τετελεσμένων» από την Τουρκία.

Ο κ. Καραμανλής απέρριψε συνολικά την άποψη ότι η Ελλάδα υπερβάλλει απέναντι στην Τουρκία ή ότι οι ελληνοτουρκικές διαφορές μπορούν να επιλυθούν μέσα από αμοιβαίες υποχωρήσεις. Όπως ανέφερε, το casus belli, το τουρκολιβυκό μνημόνιο, οι «γκρίζες ζώνες», η αμφισβήτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ των νησιών, το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης και οι τουρκικές κινήσεις για τα θαλάσσια πάρκα δεν αποτελούν μεμονωμένες διαφορές.

Αντιθέτως, έκανε λόγο για «ολοκληρωμένο σχεδιασμό» της Άγκυρας, ο οποίος, όπως είπε, αποσκοπεί «στη συνολική ανατροπή του status quo στο Αιγαίο, στην απόκτηση δικαιωμάτων στην καρδιά του Αιγαίου στην πλάτη των ελληνικών νησιών» και στον έλεγχο του Αιγαίου έως τον 25ο παράλληλο.

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν και απέναντι σε συμμάχους και εταίρους, στους οποίους καταλόγισε ότι λειτουργούν ως «επιτήδειοι ουδέτεροι» και κρατούν «ίσες αποστάσεις μεταξύ θύτη και θύματος». Αναφέρθηκε στην εξοπλιστική συνεργασία ευρωπαϊκών χωρών με την Τουρκία, στη στάση τους απέναντι στο Κυπριακό, αλλά και στις πιέσεις που, όπως είπε, ασκούνται προς την Ελλάδα σε σειρά ζητημάτων.

Ο πρώην πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πάντως ότι η Ελλάδα ορθώς ανήκει στη Δυτική Συμμαχία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σημειώνοντας όμως ότι «οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους» και ότι δεν μπορεί οι σύμμαχοι να έχουν διαρκώς απαιτήσεις από την Αθήνα χωρίς αντίστοιχη στήριξη και αλληλεγγύη.

Χαρακτήρισε, μάλιστα, «επιτομή της υποτέλειας» την αντίληψη ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να γίνεται «κουραστική» ή «ενοχλητική» προβάλλοντας τα ζητήματα του Αιγαίου, της ΑΟΖ, της υφαλοκρηπίδας και της Κύπρου. «Κανένας δεν σέβεται κάποιον που δεν υπερασπίζεται τα δίκαιά του, τις αρχές του, την πατρίδα του», ανέφερε.

Ο κ. Καραμανλής έκλεισε την ομιλία του με προειδοποίηση για την κοινωνική και πολιτική κρίση που, όπως εκτίμησε, βαθαίνει στην Ευρώπη, κάνοντας λόγο για διεύρυνση των ανισοτήτων, συρρίκνωση της μεσαίας τάξης και απονομιμοποίηση του μεταπολεμικού κοινωνικού και πολιτικού μοντέλου.

Συνδέοντας τις σημερινές προκλήσεις με την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, ανέδειξε ως διαχρονικό δίδαγμα του 1940 το τρίπτυχο «Ηγεσία – Προετοιμασία – Φρόνημα», μαζί με την εθνική ενότητα, την ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα και την αποφασιστικότητα για την υπεράσπιση της εθνικής ακεραιότητας.