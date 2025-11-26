Σφοδρή κριτική κατά του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε ο πρώην σύμβουλός του, Νίκος Καρανίκας, σε συνέντευξη που παραχώρησε σε ραδιοφωνικό σταθμό, με αφορμή το βιβλίο «Ιθάκη».

Δεν πήραν χαμπάρι ότι ο κόσμος άλλαξε

Ο Νίκος Καρανίκας, είπε ότι «είχαμε ένα τσούρμο καλοπροαίρετων ανθρώπων, που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο, όπως πριν ένα αιώνα, δεν πήραν χαμπάρι, ότι ο κόσμος άλλαξε», σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7.

5-6 γελοίοι πίστευαν ότι οι Ρώσοι ολιγάρχες θα έδιναν χρήματα στη χώρα

Ο πρώην σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα χαρακτήρισε «χρεωκοπημένη» την αντίληψη, ότι ο Πούτιν θα έδινε χρήματα στην Ελλάδα και μάλιστα έκανε λόγο για «5-6 γελοίους» που πίστευαν ότι οι «Ρώσοι ολιγάρχες θα έδιναν χρήματα για τη χώρα».

Ο Τσίπρας μας είπε ότι δεν επιλέγει καλά τους συνεργάτες του – Έχει δίκιο

Μιλώντας για τους συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα έκανε λόγο για γελοίους, αναχρονιστικούς, αυτοαναφορικούς έως άχρηστους, λέγοντας όμως ταυτόχρονα ότι τους αγαπά.

Συνεχίζοντας, σημειώνει ότι «πριν το 2015 οι συνεργάτες του τον οδήγησαν στην κυβέρνηση. 2015 με 2019 τον οδήγησαν στην παραίτηση. 2019 με 2023 στις ήττες. Δηλαδή πράγματι ο Τσίπρας μας λέει ότι έχει ας πούμε, μία και μοναδική αδυναμία. Δεν επιλέγει καλά τους συνεργάτες του. Έχει δίκιο», είπε χαρακτηριστικά.

Δεν υπήρχε αφήγημα αλλά μια μπουρδολογία

Ο Νίκος Καρανίκας σημείωσε ότι δεν υπήρχε αφήγημα και πως έλεγαν «μια μπουρδολογία» που ήθελε να ακούσει τότε ο κόσμος. «Δεν είχε ένα πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης, να πείσει και τους Ευρωπαίους. Δεν κατέθεσαν οι υπουργοί του ένα σχέδιο αναπτυξιακό», είπε χαρακτηριστικά.

Ανερμάτιστος και τιτλολάγνος ο Τσίπρας

Αναφερόμενος στους «ζουρνάδες και τα νταούλια», ο Νίκος Καρανίκας είπε ότι ήταν μια επικοινωνιακή φούσκα και χαρακτήρισε τόσο τους πρώην συνεργάτες όσο και τον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό ανερμάτιστο και τιτλολάγνο που εντυπωσιαζόταν από ακαδημαϊκούς τίτλους και δεν επέλεγε πολιτικούς.

Ο χειρότερος συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, κατά τον πρώην σύμβουλο του πρώην πρωθυπουργού ήταν αυτοί που ήταν ακριβώς δίπλα του, το πολιτικό του γραφείο, ενώ χαρακτήρισε τον Γιάννη Βαρουφάκη πολύ καλό οικονομολόγο αλλά κάκιστο πολιτικό.