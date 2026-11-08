«Τρεις δωρεάν συμβουλές» στον Αλέξη Τσίπρα, επέλεξε να δώσει μέσα από το προφίλ του στο Facebook o Νίκος Καρανίκας, εξαπολύοντας, παράλληλα, τα πυρά του στον πρώην πρωθυπουργό για το ταξίδι του στη Γαλλία και τη συμμετοχή του στις διαδηλώσεις στο Παρίσι.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Τρεις δωρεάν συμβουλές στον Τσίπρα

Α]

Όταν πάμε σε διαδήλωση και μάλιστα σε ξένη χώρα που δεν γνωρίζουμε συνήθειες και συμπεριφορές του αγωνιζόμενου πλήθους δεν παίρνουμε μαζί μας την καλή μας και ακριβή μας τσάντα, ούτε το πανάκριβο καινούργιο μας μπουφάν και μάλιστα λίγες μέρες από την λεηλασία της Louis Vuitton.

Δεν κουβαλάμε σε ταξίδια που καταλήγουν σε διαδήλωση προλετάριων τα ακριβά μας αξεσουάρ γιατί κινδυνεύουν να πάθουν κακό, να τα ματιάσουν οι ζηλιάρηδες, να υποστούν άθελά τους τα γλυκούλια μας & πανάκριβά μας αξεσουάρ ζημιά.

Και αυτά ψυχή έχουν.

Δεν φοράμε ρούχα και τσάντες που κοστίζουν έξι βασικούς μισθούς του προλετάριου που διαδηλώνει δίπλα μας από ανάγκη… τον προσβάλουμε.

Δεν διαδηλώνουμε δηλαδή με ρούχα που κλαίνε και υποφέρουν μέσα στο άγχος γιατί περιφέρονται ανάμεσα σε φτωχούς και σε θυμωμένους ανθρώπους που όπως είπαμε διαδηλώνουν γιατί θέλουν πέντε και έξι μισθούς για να αγοράσουν ένα μπουφάν που κοστίζει περίπου 1800€ και μια τσαντούλα περίπου 1600€.

Β]

Δεν πας αρχηγός κόμματος σε διαδήλωση μόνος σου με μοναδική παρέα την τσατσά σου που σε φωτογραφίζει κρατώντας την τσάντα σου και ρυθμίζοντας τα ραντεβού σου. Πηγαίνεις με κομματική αντιπροσωπεία.

Γ]

Και μια τρίτη συμβουλή καθαρά προσωπική.

‘Εχεις κάνει την οικονομική σου καβάτζα προφανώς, και έχεις τους εθελοντές με την αμοιβαία σχέση που δημιούργησες όσο ο λαός σε είχε πρωθυπουργό. Άραξε.

Άραξε με την οικογένεια σου και την ελάχιστη αξιοπρέπεια που σου έμεινε και ζήσε την ζωάρα σου.

‘Ασε την πολιτική.

Αυτήν την έκαψες με τις βλακείες σου, τις αδυναμίες σου και τις φιλοδοξίες σου που ζέχνουν κόμπλεξ και γελοιότητα, καθρεφτίζοντας την παρέα σου και το περιβάλλον σου.

Κράτα αυτές τις τζάμπα συμβουλές, και ας είναι ετεροχρονισμένες.

Μα είναι δυνατόν να μην έχει δίπλα του έναν άνθρωπο λογικό και να του ξέμειναν δίπλα του οι ξετσίπωτοι και αλλοπαρμένοι κόλακες που φοβούνται να του πούνε την αλήθεια…;

Ο Τσίπρας έχει χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα και προσβάλει την αριστερά με τα καπρίτσια του.

‘Αντε να γίνουν οι εκλογές, να ηττηθεί όπως έχει συνηθίσει, και να ξαναπάει σπίτι του, να τελειώνουμε με τα ρετάλια και τα ρεζίλια της αριστεράς που τρέχουν στα πόδια του για μια θέση στον κοινοβουλευτικό ήλιο.

‘Αντε να τελειώνουμε με τα ρεζίλια».

«Τώρα στα σοβαρά, ποιος σοβαρός άνθρωπος μπορεί να διαφωνήσει με όσα γράφει στην ανάρτησή του αυτή ο Νίκος Καρανίκας;» διερωτάται ο Υπουργός Υγείας, αναπαράγοντας αυτούσια στη συνέχεια τα λόγια του πρώτου.