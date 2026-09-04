Για «εμπόριο ελπίδας» και «κάλπικες υποσχέσεις» προς τους πολίτες κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και άλλα κόμματα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, σε τοποθέτησή του στον τηλεοπτικό σταθμό «ANT1».

Ο κ. Καραθανασόπουλος υποστήριξε ότι τα προγράμματα των κομμάτων αυτών λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία, καθώς αποδέχονται πλήρως τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημοσιονομική πειθαρχία, αντιμετωπίζοντας τις λαϊκές ανάγκες ως κόστος.

Απευθυνόμενος στον εκπρόσωπο της ΝΔ, Φρέντι Μπελέρη, χαρακτήρισε πρόκληση τους ισχυρισμούς περί σιγουριάς των κυβερνητικών παροχών, σημειώνοντας πως το να επιστρέφεται ένα ευρώ αφού έχουν αφαιρεθεί εκατό συνιστά ουσιαστικά ληστεία, την οποία υπομένει ο λαός τα τελευταία δεκαπέντε με είκοσι χρόνια.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ υπογράμμισε ότι όλα τα κόμματα του ευρωμονόδρομου συμφωνούν στην υλοποίηση των «ματωμένων πρωτογενών πλεονασμάτων» για τη διαχείριση του χρέους, καθώς και στη στήριξη των τεράστιων εξοπλιστικών προγραμμάτων και της πολεμικής βιομηχανίας προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κοινή αυτή στρατηγική σύμπλευση εδράζεται στις δεσμεύσεις της χώρας απέναντι σε ΕΕ, ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και Ισραήλ, βάζοντας τις ανάγκες της κοινωνίας στην «προκρούστεια κλίνη» και οξύνοντας τα αδιέξοδα.

Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε «σύντομο ανέκδοτο» την άποψη ότι η ΕΕ προστατεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, τη στιγμή που η ίδια δεν αναγνωρίζει θαλάσσια σύνορα.

Κλείνοντας, ο Νίκος Καραθανασόπουλος τόνισε ότι η ανάπτυξη στο υπάρχον κοινωνικοοικονομικό σύστημα κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους, καθιστώντας τη σύγκρουση με το κέρδος, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ ως τον μόνο πραγματικό μονόδρομο.

Διέξοδος, όπως επεσήμανε, δεν αποτελεί κανένα κοστολογημένο μέτρο, αλλά η οργάνωση του λαού ώστε να αποτελέσει τον πρωταγωνιστή των εξελίξεων.

Κάλεσε σε συγκρότηση μιας ισχυρής λαϊκής αντιπολίτευσης που θα βάλει εμπόδια σε οποιαδήποτε νέα κυβέρνηση και θα ανοίξει το δρόμο για συνολικότερες ανατροπές, δίνοντας το πρώτο αγωνιστικό ραντεβού στο παλλαϊκό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη.