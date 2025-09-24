Ευθύνες στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, την οποία κατηγόρησε ότι άφησε εκτός ελέγχου την περίοδο 2022-2023 κατά την οποία, όπως υποστήριξε, κατέρρευσε το πληροφοριακό σύστημα πληρωμών και άνοιξε ο δρόμος για την κακοδιαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταλόγισε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκος Σαλάτας, καταθέτοντας ενώπιον των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνά την υπόθεση.

Ο «πρόεδρος των 110 ημερών», όπως ο ίδιος χαρακτήρισε τον εαυτό του, -ανέλαβε τον Ιανουάριο του 2025 και αποπέμφθηκε τον Μάιο του ίδιου χρόνου από τον υπουργό Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα για «επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος»,- υποστήριξε ότι είναι «θύμα μεγάλης συκοφαντίας», καταλογίζοντας στην ευρωπαϊκή εισαγγελία κατάχρηση εξουσίας.

«Σκάνδαλα υπάρχουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά με όλα αυτά που γίνονται υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει η κολυμπήθρα του Σιλωάμ και τίποτα να μην διορθωθεί», ανέφερε ο κ. Σαλάτας.

Όπως είπε, «εγώ τον κ. Τσιάρα ενημέρωνα κάθε μέρα και θα είχα κάθε λόγο να πω κάτι εναντίον του επειδή με απέπεμψε, όμως πράγματι αγωνιούσε για να σωθεί ο ΟΕΠΚΕΠΕ και ό,τι στοιχεία του έδινα καθημερινά τα έστειλε στην κ. Αδειλίνη η οποία όφειλε να με καλέσει και δεν το έκανε».

«Καρατομήθηκα με εντολή Μαξίμου», είπε, ενώ σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη, από ποιόν και γιατί, ανέφερε:

«Τον κ. Μυλωνάκη, δεν άρεσε η δική μου τοποθέτηση ότι δεν μπορώ να καταστήσω τον εαυτό μου ένοχο πως παρακώλυσα την ευρωπαϊκή εισαγγελική έρευνα», απάντησε και πρόσθεσε:

«Εγώ δεν είμαι ούτε κυβερνητικός ούτε αντικυβερνητικός. Απαραίτητη προϋπόθεση και πυρήνας για να αναλάβω πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν το εθνικό καθήκον -γιατί κινδύνευε η χώρα να χάσει τρία δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο ευρωπαϊκά κονδύλια- αλλά και η διαβεβαίωση ότι θα λειτουργούσε ως Ανεξάρτητη Αρχή».

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Σαλάτας απέρριψε τις κατηγορίες για παρακώλυση της έρευνας της ευρωπαϊκής εισαγγελέας, τονίζοντας ότι ο ίδιος, συνεργάστηκε πλήρως, προθυμοποιήθηκε, και έστειλε στοιχεία για όλα αυτά που διαπίστωσε ενώ επέρριψε όλες τις ευθύνες, στην Παρασκευή Τυχεροπούλου, πρώην διευθύντρια εσωτερικού ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, και ειδική συνεργάτιδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Όπως υποστήριξε, «η κ. Τυχεροπούλου, σε συνεννόηση με τον συντονιστή των ευρωπαίων εισαγγελέων Νίκο Πασχάλη, κατηύθυναν αλλού την έρευνα» ενώ διέψευσε ότι έχει «βεντέτα» μαζί της.

«Εγώ προθυμοποιήθηκα να βοηθήσω την ευρωπαία εισαγγελέα. Πήρα τηλέφωνο την ειδική επιστήμονα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και της είπα ότι θα έχετε προβλήματα με την κ. Τυχεροπούλου η οποία πρέπει να ελέγχεται και όχι να ελέγχει. Από έρευνα που είχα κάνει διαπίστωσα ότι ελεγχόταν για 10 πλημμελήματα και 10 κακουργήματα. Η κ. Τυχεροπούλου δεν είχε τα τυπικά προσόντα, δεν μπορούσε να πάει εκεί, στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Η απόσπαση έγινε με ΚΥΑ την οποία υπέγραψαν Τσιάρας και Φλωρίδης», ανέφερε.

Επίσης, κατηγόρησε τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελο Σημανδράκο, για παράτυπη τοποθέτηση της σε νευραλγική θέση.

«Τον Ιούλιο του 2022, 10 μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Σημανδράκος, διαπίστωσε ότι ήταν ικανή να γίνει διευθύντρια της πιο νευραλγικής επιτροπής του Οργανισμού η οποία διοχετεύει δύο δισ. ευρώ σε αγρότες. Μετά από πέντε μήνες προέκυψε πρόβλημα πληρωμής. Η συμπεριφορά του κ. Σημανδράκου αποκαρδίωσε πολλά άτομα. Έγινε παράτυπα ο διορισμός της. Η τοποθέτηση της ήταν φυτευτή. Ποιος την φύτεψε δεν ξέρουμε», είπε.

Σε άλλο σημείο ο κ. Σαλάτας ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Την περίοδο 2022-2023 η κ. Τυχεροπούλου ήταν παντοδύναμη. Παντοκράτορα την λέγανε. Έγινε επιλεκτική ανακριτική διαδικασία από ευρωπαϊκή εισαγγελία. Η κ. Τυχεροπούλου δεν έπρεπε να ήταν εκεί. Κατηύθυνε την έρευνα να πάει αλλού, να μην διερευνηθεί η περίοδος αυτή, σε συνεννόηση 100% με την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Είναι καραμπινάτη περίπτωση κατάχρησης εξουσίας».

«Όχι με εμπάθεια αλλά με λύπη. Η Ευρωπαϊκή εισαγγελία είναι επικίνδυνη. Αν ασχολείτο πραγματικά, θα είχε βρει τα 20 αδικήματα της κ. Τυχεροπούλου, θα την είχε συλλάβει», αντέτεινε ο κ. Σαλάτας.

Στο ερώτημα του κ. Λαζαρίδη αν οι ευθύνες των διοικήσεων είναι διαχρονικές ο κ. Σαλάτας απάντησε καταφατικά τονίζοντας ότι «η πολιτεία δεν μερίμνησε να έχει την κατάλληλη υποδομή και το προσωπικό για να μην εξαρτάται από άλλους ο ΟΠΕΚΕΠΕ και να μην παραδώσει σε ιδιώτες το πληροφοριακό σύστημα».

«Υπήρχε ένα χαλαρό σύστημα, σε όλα τα στάδια, στο θέμα των επιδοτήσεων. Όλο το πρόβλημα της απάτης, ξεκινά από τα Κέντρα Υποδοχής Δικαιολογητικών “ΚΥΔ”.

Οι εργασίες της Επιτροπής συνεχίζονται αύριο με τις καταθέσεις του Κυριάκου Μπαμπασίδη προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ από 23 – 1 – 24 έως 31 – 1 – 2025 και Σημανδράκου Ευάγγελου προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ από 21 – 7 – 2022 έως 3 – 1 – 2024.

Τι απαντούν από τη ΝΔ

«Διακομματικές και διαχρονικές ευθύνες αναγνώρισε στις διοικήσεις από συστάσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού κ. Νίκος Σαλάτας, στοιχείο που πιστοποιεί ότι δεν υπήρξε καμία συγκάλυψη από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας», σημειώνουν πηγές της συμπολίτευσης, με αφορμή την εξέταση του κ. Σαλάτα από την εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση του Οργανισμού Πληρωμών Κοινοτικών Ενισχύσεων.

«Και αυτό γιατί ο κ. Σαλάτας αποκάλυψε ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό κ. Γ. Μυλωνάκη ο τελευταίος του ξεκαθάρισε ότι “οφείλει να αφήσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει τη δουλειά της διαφορετικά δεν απομένει άλλη λύση για την κυβέρνηση από το να τον απομακρύνει από τον οργανισμό”», αναφέρουν οι ίδιες πηγές και συνεχίζουν: «Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει τη θέση της Κυβέρνησης ότι όχι μόνο δεν έχει συγκαλύψει κάτι, αλλά το αντίθετο, “το όλα στο φως” το κάνει πράξη».

Σύμφωνα με τις πηγές της ΝΔ, στην κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, «ο μάρτυρας, ο οποίος έχει διατελέσει γενικός γραμματέας της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι υπήρχε στενή σχέση μεταξύ της Παρασκευής Τυχεροπούλου και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προκαλώντας ντόμινο ερωτημάτων που ζητούν απαντήσεις, καθώς η κυρία Τυχεροπούλου διετέλεσε διευθύντρια του Οργανισμού σε δύο κρίσιμες διευθύνσεις χωρίς μάλιστα να διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Επιπλέον, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε ευθέως για κατάχρηση εξουσίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην οποία μάλιστα απέδωσε σκοπιμότητα ως προς την έρευνά της καθώς “ξέχασε όλως τυχαίως”- όπως είπε- να συμπεριλάβει την περίοδο 2022-2023, όπως επιθυμούσε η Παρασκευή Τυχεροπούλου. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η κυρία Τυχεροπούλου διώκεται για 20 αδικήματα, ενώ σύμφωνα με τον μάρτυρα, η συγκεκριμένη διευθύντρια του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε στενή συνεργασία με τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού Βαγγέλη Σημανδράκου την επίμαχη περίοδο 2022-2023. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είπε ότι εάν πραγματικά ασχολούνταν με την υπόθεση για την περίοδο 2022-2023 θα είχε συλλάβει την κ. Τυχεροπούλου. Χαρακτήρισε “επικίνδυνη” την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που κάνει πολιτική διασύροντας τη χώρα. Απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών είπε ότι δεν έχει καμία κομματική ταυτότητα, ενώ δείχνοντας προς τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Μιλένα Αποστολάκη, υπογράμμισε ότι στις εκλογές των δικαστών κατέβαινε επικεφαλής “της δικής σας προοδευτικής παράταξης”», αναφέρουν οι πηγές της ΝΔ.

Λαζαρίδης: «Δεν θα αφήσουμε στα κόμματα της αντιπολίτευσεως, να στήσουν μία νέα σκευωρία»

«Η αλήθεια έχει αρχίσει να λάμπει» δήλωσε μετά την πρώτη ημέρα εξέτασης μαρτύρων στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης. «Το επισημαίνω αυτό, διότι αποδείχτηκε από την κατάθεση του τέως προέδρου του οργανισμού του κ. Ν. Σαλάτα, ότι η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο δεν είχε διάθεση να συγκαλύψει και να μην επιτρέψει στους ευρωπαίους εισαγγελείς να κάνουν τους απαιτούμενους ελέγχους, αλλά αντίθετα, απαίτησε από τον κ. Σαλάτα να γίνουν αυτοί οι έλεγχοι. Όταν ξεκίνησαν οι προστριβές του κ. Σαλάτα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η κυβέρνηση είχε μόνο μία λύση. Την απομάκρυνση του κ. Σαλάτα. Ένα διαχρονικό και διακομματικό πρόβλημα, όπως παραδέχτηκε και ο ίδιος ο τέως πρόεδρος, δεν θα αφήσουμε στα κόμματα της αντιπολίτευσεως, να στήσουν μία νέα σκευωρία» τόνισε ο κ. Λαζαρίδης.

ΠΑΣΟΚ: «Αδιανόητη επίθεση» προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Τα όσα υποστήριξε ο Νίκος Σαλάτας προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ με την εισηγήτρια του κόμματος, Μιλένα Αποστολάκη, να κάνει λόγο για «αδιανόητη επίθεση» προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

«Αμφισβητήσατε ευθέως την αξιοπιστία τους. Εκφράζω τη βαθύτατη ανησυχία μου για τις συνέπειες από αυτές τις απερίσκεπτες και εμπαθείς δηλώσεις από πρώην αξιωματούχο που επέλεξε η κυβέρνηση», είπε η Μιλένα Αποστολάκη, τονίζοντας πως «με τις απερίσκεπτες και εμπαθείς δηλώσεις του εκθέτει τη χώρα».

ΣΥΡΙΖΑ: «Αβίαστα προκύπτει η εμπλοκή του κυρίου Μυλωνάκη όσον αφορά τη γνώση του για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ»

«Από την κατάθεση του προσωρινού προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιω. Καββαδά, προκύπτει ότι είναι στον αέρα η έγκαιρη πληρωμή των αγροτικών επιδοτήσεων τον Οκτώβριο, αλλά και των υπόλοιπων υποχρεώσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους», δήλωσε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Βασίλης Κόκκαλης.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, πρόσθεσε επίσης ότι και από την κατάθεση του προηγούμενου προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ν. Σαλάτα, «αβίαστα προκύπτει η εμπλοκή του κυρίου Μυλωνάκη όσον αφορά τη γνώση του για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για αυτό και είναι αναγκαία η κλήτευσή του. Επίσης, οποιαδήποτε περίοδος απουσιάζει από τη δικογραφία ανήκει και αυτή στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

Παράλληλα, σύμφωνα με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, ««αναρμόδιος» σε όλα τα θέματα για τα οποία ρωτήθηκε, δήλωσε ο ασκών προσωρινά καθήκοντα Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καββαδάς, στην Εξεταστική Επιτροπή. Παράλληλα, δεν δεσμεύτηκε για τις φετινές πληρωμές των αγροτών και κτηνοτρόφων, επιτείνοντας την αγωνία τους».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «από την πλευρά του, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκος Σαλάτας, κατονόμασε με αποστομωτικό τρόπο τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, Γιώργο Μυλωνάκη, ως το πρόσωπο που τον καρατόμησε από τον Οργανισμό. Συγκεκριμένα, απαντώντας σε ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, για το ποιο ήταν το πρόσωπο του Μεγάρου Μαξίμου που τον απέπεμψε από τη θέση του είπε επί λέξει:

«Ο κ. Μυλωνάκης. Μίλησα μαζί του δεν του άρεσε η τοποθέτησή μου. Του είπα εγώ δεν μπορώ να αποδεχθώ την κατηγορία που είναι ψεύτικη. Δεν μπορώ να καταστήσω τον εαυτό μου ένοχο. Και μου λέει η πολιτική κτλ… Του λέω, εγώ είμαι δικαστής ας βάλετε πολιτικό…. Εκεί έγινε η απόλυση».»

Επίσης, σύμφωνα με τις πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, «ο κ. Σαλάτας, σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου, επανέλαβε ότι ποτέ δεν του είπε ο κ. Μυλωνάκης να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καταρρίπτοντας το αφήγημα που έτρεξε ασθμαίνοντας να υποστηρίξει με «διαρροές» η ΝΔ, στη προσπάθειά της να ακυρώσει τον κ. Σαλάτα ως μάρτυρα, επειδή αποκάλυψε την καρατόμησή του από τον κ. Μυλωνάκη γιατί δεν συνεργαζόταν με τους εισαγγελείς. Η αποκάλυψη του κ. Σαλάτα εκθέτει έτι περαιτέρω την πλειοψηφία της Επιτροπής και προσωπικά τον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, για την άρνησή τους να συμπεριληφθεί ο κ. Μυλωνάκης στον κατάλογο μαρτύρων» αναφέρουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.