Οι αυξήσεις από 1/1/2024 των αποδοχών των εξωκοινοβουλευτικών Υπουργών και Αναπληρωτών Υπουργών κατά 48%, των εξωκοινοβουλευτικών Υφυπουργών κατά 31% και των Γενικών και Υπηρεσιακών Γραμματέων των Υπουργείων κατά 11% και από 1/1/2025 των αιρετών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Γενικών Γραμματέων των δήμων (από 5% έως 29%),όταν οι αποδοχές τους ήταν ήδη υψηλές πριν αυξηθούν, δείχνουν μία τεράστια κοινωνική ανισότητα, αφού ο μέσος Έλληνας τα έβγαζε πέρα με μεγάλη δυσκολία τα δύο αυτά τελευταία χρόνια λόγω της παρατεταμένης ακρίβειας, η οποία συνεχίζει ακάθεκτη και στις αρχές του 2026.

Εισαγωγή

Σε ένα περιβάλλον όπου η ακρίβεια ροκανίζει μισθούς και συντάξεις και δεν λέει να σταματήσει (το Δεκέμβριο του 2025 σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2025, τα είδη βασικής διατροφής αυξήθηκαν κατά 0,3% σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ), όπου το 64% των πολιτών ξοδεύει όσα κερδίζει και το 10% τραβάει από τις αποταμιεύσεις του για να καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες (έρευνα ΙΟΒΕ) και το 52% ξεμένει από χρήματα τακτικά πριν τελειώσει ο μήνας (έρευνα της Plum), καλό είναι να ξέρουμε πόσο αμείβονται οι άρχοντες που ρυθμίζουν τη διαβίωσή μας τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο.

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να βελτιώσει τη διαφάνεια της πολιτικής και των μισθών αυτών που μας κυβερνούν και να ενημερώσει τους πολίτες για το πόσο πληρώνονται οι πολιτικοί, τους οποίους οι ίδιοι ψηφίζουν.

Λαμβάνοντας υπόψη επίσημα στοιχεία από τη Βουλή, από ΦΕΚ και από δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο, συντάχθηκαν οι δύο παρακάτω πίνακες, όπου απεικονίζονται στον πίνακα 1 οι μικτές αποδοχές των κρατικών αξιωματούχων και στον πίνακα 2 οι μικτές αποδοχές των αιρετών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Δήμων, για το έτος 2026.

Ανάλυση

Από 1/1/2024 αυξήθηκαν οι αποδοχές των εξωκοινοβουλευτικών Υπουργών και Αναπληρωτών Υπουργών κατά 48% (από 5.135 € μικτά σε 7.583 € μικτά) και των εξωκοινοβουλευτικών Υφυπουργών κατά 31% (από 5.135 € μικτά σε 6.740 € μικτά), οι οποίες συμπαρέσυραν προς τα επάνω και τις αποδοχές των Προέδρων και Αντιπροέδρων των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών.

Από 1/1/2024 επίσης αυξήθηκαν οι αποδοχές των Γενικών και Υπηρεσιακών Γραμματέων των Υπουργείων κατά 11% (από 4.631 € μικτά σε 5.121 € μικτά), οι οποίες συμπαρέσυραν προς τα επάνω και τις αποδοχές των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Διοικητών και των Υποδιοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών, των Διοικητών και των Αναπληρωτών Διοικητών των Νοσοκομείων, κλπ.

Στον πίνακα 1 περιλαμβάνεται και ο μικτός μισθός του Προέδρου του Αρείου Πάγου, αφού ο μισθός των εξωκοινοβουλευτικών Υπουργών και Αναπληρωτών Υπουργών ορίζεται ίσος με το 90% του Προέδρου Αρείου Πάγου και ο μισθός των εξωκοινοβουλευτικών Υφυπουργών ορίζεται ίσος με το 80% του Προέδρου του Αρείου Πάγου.

Το μικτό εισόδημα των βουλευτών είναι μεγαλύτερο από αυτό που φαίνεται στον πίνακα, καθώς συμμετέχουν σε κοινοβουλευτικές επιτροπές και εισπράττουν έξτρα 75 € ανά συνεδρίαση και αν λάβουμε υπόψη ότι σε κάθε διαρκή επιτροπή έρχονται από ένα έως δύο νομοσχέδια τη βδομάδα, οι έμμισθες συνεδριάσεις είναι συνήθως από 4 έως 8 το μήνα και οι βουλευτές εισπράττουν περίπου έξτρα από 300 € έως 600 € το μήνα. Συνεπώς θα πρέπει να σημειωθεί ότι το εισόδημα των βουλευτών είναι μεγαλύτερο από αυτό των Υπουργών και σε ορισμένες περιπτώσεις μεγαλύτερο και από αυτό του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Βουλής.

Όπου στο πίνακα 1 υπάρχει το σύμβολο περίπου (≈), δεν κατέστη δυνατό να καθορισθεί ο ακριβής μικτός μισθός, αφού δεν υπήρχαν δημοσιευμένα επίσημα στοιχεία και εκτιμήθηκε από πολλές πηγές.

Από 1/1/2025 αυξήθηκαν οι αποδοχές των αιρετών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Γενικών Γραμματέων των δήμων, γεγονός το οποίο πέρασε στα ψιλά και δεν έγινε ευρέως αντιληπτό, λόγω της αύξησης των αποδοχών των Γενικών Γραμματέων των Υπουργείων, όπως παρακάτω:

· Στους Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες και στους Προέδρους των Περιφερειακών Συμβουλίων κατά 18%.

· Στους Δημάρχους σε δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από 200.000 κατοίκους κατά 18%, σε δήμους με πληθυσμό από 100.000 έως 200.000 κατοίκους κατά 6%, σε δήμους με πληθυσμό από 20.000 έως 100.000 κατοίκους κατά 12% και σε δήμους με πληθυσμό μικρότερο από 20.000 κατοίκους κατά 20%.

· Στους Αντιδημάρχους σε δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από 200.000 κατοίκους κατά 28%, σε δήμους με πληθυσμό από 100.000 έως 200.000 κατοίκους κατά 15%, σε δήμους με πληθυσμό από 20.000 έως 100.000 κατοίκους κατά 20% και σε δήμους με πληθυσμό μικρότερο από 20.000 κατοίκους κατά 29%.

· Στους Προέδρους των Δημοτικών Συμβουλίων σε δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από 200.000 κατοίκους κατά 16%, σε δήμους με πληθυσμό από 100.000 έως 200.000 κατοίκους κατά 5%, σε δήμους με πληθυσμό από 20.000 έως 100.000 κατοίκους κατά 9% και σε δήμους με πληθυσμό μικρότερο από 20.000 κατοίκους κατά 15%.

· Στους Γενικούς Γραμματείς των δήμων σε δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από 200.000 κατοίκους κατά 17%, σε δήμους με πληθυσμό από 100.000 έως 200.000 κατοίκους κατά 5%, σε δήμους με πληθυσμό από 20.000 έως 100.000 κατοίκους κατά 10% και σε δήμους με πληθυσμό μικρότερο από 20.000 κατοίκους κατά 19%.

Σχόλια – Προτάσεις

Οι παραπάνω αυξήσεις, όταν οι αποδοχές ήταν ήδη υψηλές πριν αυξηθούν, δείχνουν μία τεράστια κοινωνική ανισότητα, αφού ο μέσος Έλληνας τα έβγαζε πέρα με μεγάλη δυσκολία τόσο το 2024, όσο και το 2025λόγω της παρατεταμένης ακρίβειας, η οποία δεν λέει να σταματήσει και στις αρχές του 2026.

Η αξία ενός μισθού θα πρέπει να κρίνεται πάντα από το αποτέλεσμα του έργου που προσφέρει κάποιος που τον λαμβάνει. Συνήθως όμως όταν οι πολίτες ψηφίζουν κάποιον, ελπίζουν ότι θα τους κάνει κάποιο προσωπικό ρουσφέτι αν εκλεγεί και ενδιαφέρονται ελάχιστα για το έργο που μπορεί να προσφέρει, τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο.

Για τους παραπάνω λόγους, πριν πάρουμε την τελική μας απόφαση σε προσεχείς εκλογές θα πρέπει να αναρωτηθούμε για τους υποψήφιους:

· Είναι ανιδιοτελείς, έντιμοι, ηθικοί, χωρίς σκιές, ενάρετοι, αξιοπρεπείς στην κοινωνική τους ζωή, ικανοί και πετυχημένοι στην όποια δραστηριότητά τους;

· Έχουν επιλύσει όλα τους τα επαγγελματικά προβλήματα ή βασίζονται μόνο στην πολιτική για την επιβίωσή τους;

· Ποια ήταν η προηγούμενη δράση τους στην όποια δραστηριότητά τους και τι έχουν να επιδείξουν μέχρι σήμερα;

· Από την προηγούμενη ενασχόλησή τους με τα κοινά τα τελευταία χρόνια, έχουν αποδείξει ότι στήριξαν στο σύνολό τους τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας και όχι μόνο τα ρουσφέτια των ψηφοφόρων τους;

· Είναι καινοτόμοι και διαθέτουν το απαραίτητο πάθος και τον ενθουσιασμό, ώστε να κάνουν πράξη αυτά που υπόσχονται;

· Είναι πολέμιοι της διαφθοράς και υπερασπιστές της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της δικαιοσύνης;

Ο Νίκος Καρδούλας είναι Τοπογράφος Μηχανικός του Ε.Μ.Π., MSc στην Αγγλία, πρώην καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Στατιστικολόγος, Πολιτικός Αναλυτής, Συνταγματάρχης ε.α. και υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ το 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας