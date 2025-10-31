Ο πολιτικός αναλυτής και στατιστικολόγος Νίκος Καρδούλας, ανάρτησε στο Facebook τα ποσοστά, τις έδρες και τις απώλειες των κομμάτων, αν κατέλθουν στις εκλογές τα δυνητικά κόμματα του κ. Τσίπρα, του κ. Σαμαρά και της κ. Καρυστιανού, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της DATA-R.C. και γράφει στην ανάρτησή του:

Εξαιρετικά ρευστό το πολιτικό τοπίο σε πιθανότητα να κατέλθουν στις εκλογές τα κόμματα του κ. Τσίπρα, του κ. Σαμαρά και της κ. Καρυστιανού.

Στις 29/10/25 η εφημερίδα «ΧΡΟΝΟΣ» της Κομοτηνής δημοσίευσε τη δημοσκόπηση της εταιρίας DATA-R.C. για την πρόθεση ψήφου στην περιοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που διεξήχθη από 6 έως 14 Οκτωβρίου 2025.

Είναι η πρώτη φορά που εταιρεία δημοσκοπήσεων έθεσε ευθέως το ερώτημα πρόθεσης ψήφου εκτός από τα υπάρχοντα κόμματα και στα τρία δυνητικά κόμματα του κ. Τσίπρα, της κ. Καρυστιανού και του κ. Σαμαρά, μετά την απάντηση πρόθεσης ψήφου στα υπάρχοντα κόμματα, ενώ μέχρι τώρα οι εταιρείες δημοσκοπήσεων έθεταν ερωτήματα του τύπου «πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε (σίγουρα ή αρκετά) τα τρία δυνητικά κόμματα».

Λαμβάνοντας υπόψη τα πανελλαδικά αποτελέσματα των εθνικών εκλογών του Ιουνίου 2023 και τα αντίστοιχα αποτελέσματα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υπολογίσθηκαν συντελεστές αναγωγής και στη συνέχεια έγινε αναγωγή των αποτελεσμάτων της DATA-R.C. σε πανελλαδικό επίπεδο.

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται τα αποτελέσματα σε πανελλαδικό επίπεδο με δύο σενάρια, το ένα με τα υπάρχοντα κόμματα και το άλλο με τα υπάρχοντα κόμματα και επιπλέον τα τρία δυνητικά κόμματα.

Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες το δυνητικό κόμμα του κ. Τσίπρα θα συμμετέχει σίγουρα στις επόμενες εθνικές εκλογές, ενώ η πιθανότητα να συμμετέχουν τα δυνητικά κόμματα της κ. Καρυστιανού και του κ. Σαμαρά είναι 90%.

Συμπεράσματα αν κατέλθουν στις εκλογές τα τρία δυνητικά κόμματα:

· Η ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου παραμένει πρώτο κόμμα (28,6%) με απώλειες 8,9%, ενώ δεύτερο είναι το δυνητικό κόμμα της κ. Καρυστιανού (18,2%), τρίτο το δυνητικό κόμμα του κ. Τσίπρα(14,7%), τέταρτο το ΠΑΣΟΚ (9,4%) και πέμπτο το δυνητικό κόμμα του κ. Σαμαρά (6,5%).

· Τις μεγαλύτερες απώλειες των ποσοστών της εκτίμησης ψήφου στα υπόλοιπα κόμματα, παρουσιάζουν η Ελληνική Λύση με απώλειες 6,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με απώλεια 4,7%, το ΠΑΣΟΚ με απώλεια 3,8% και ο ΣΥΡΙΖΑ με απώλεια 3,6%.

· Θα υπάρξει 7κομματική βουλή, χωρίς τη Νίκη, την Πλεύση Ελευθερίας, τους Σπαρτιάτες, το Μερα25, το Κίνημα Δημοκρατίας, τη Νέα Αριστερά, τη Φωνή Λογικής και το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ήδη αποφάσισε να ενσωματωθεί στο κόμμα του κ. Τσίπρα.

