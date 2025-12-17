Γράφει ο πολιτικός αναλυτής και στατιστικολόγος Νίκος Καρδούλας, σε ανάρτησή του στο Facebook:

Αναμένεται μεγάλη αναταραχή στο εκλογικό τοπίο τον επόμενο χρόνο και το πολιτικό τοπίο θα είναι εξαιρετικά ρευστό.

Η ΝΔ χάνει το μπόνους των 20 εδρών στο 2ο σενάριο, είναι οριακά να το χάσει και στο 1ο σενάριο και σε κάθε νέα δημοσκόπηση του Δεκεμβρίου παρουσιάζει χαμηλότερα ποσοστά από την προηγούμενη.

Η αναγωγή των αναποφάσιστων έγινε με δικό μου, δοκιμασμένο με επιτυχία 95% σε εκλογές ξένων χωρών, μαθηματικό μοντέλο.

Εισαγωγή

Η GPO δημοσίευσε στις 15/12/2025 το Α΄ μέρος της έρευνάς της, όπου μεταξύ των άλλων ευρημάτων υπήρχε και η πρόθεση ψήφου.

Στις 16/12/2025 η GPO δημοσίευσε και το Β΄ μέρος της έρευνάς της, όπου υπήρχε η ερώτηση: «Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε τα υπάρχοντα κόμματα και τα τρία δυνητικά κόμματα Τσίπρα, Καρυστιανού και Σαμαρά» και οι απαντήσεις ήταν «Πολύ πιθανό» και «Αρκετά πιθανό».

Παρακάτω αναλύονται δύο σενάρια εκτίμησης ψήφου. Στο 1ο σενάριο έγινε εκτίμηση ψήφου με τα υπάρχοντα κόμματα και στο 2ο έγινε εκτίμηση ψήφου με τα υπάρχοντα κόμματα και τα τρία δυνητικά κόμματα, λαμβάνοντας υπόψη την απάντηση «Πολύ πιθανό» της παραπάνω ερώτησης.

Πρώτο σενάριο: Εκτίμηση ψήφου με τα υπάρχοντα κόμματα

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται τα αποτελέσματα εκτίμησης ψήφου και οι αντίστοιχες έδρες.

Σε σχέση με την εκτίμηση ψήφου από το μέσο όρο των 11 δημοσκοπήσεων του Νοεμβρίου 2025, όπου η αναγωγή των αναποφάσιστων έγινε με το ίδιο μαθηματικό μοντέλο, συμπεραίνεται:

· Η Νέα Δημοκρατία έχει απώλειες 2,8% και είναι οριακά να χάσει το μπόνους των 20 εδρών. Σε κάθε νέα δημοσκόπηση του Δεκεμβρίου, η ΝΔ παρουσιάζει χαμηλότερο ποσοστό από την προηγούμενη: Στις 9/12 (Interview)το ποσοστό της ήταν 27,5%, στις 11/12 (Realpolls) 26,1%, στις 15/12 (Alco) 25,5% και την ίδια ημέρα σε δημοσκόπηση της GPOήταν 25,3%.

· Τα σημερινά τρία μεγάλα αγκάθια της κυβέρνησης είναι:

o Οι κινητοποιήσεις των αγροτών και κτηνοτρόφων που άρχισαν εδώ και 18 ημέρες και ακόμα συνεχίζονται.

o Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου καθημερινά γίνονται νέες αποκαλύψεις στα δελτία ειδήσεων.

o Η παρατεταμένη ακρίβεια, όπου:

§ Ενώ ο διεθνής δείκτης τροφίμων των Ηνωμένων Εθνών (FAO) του Νοεμβρίου 2025 μειώθηκε κατά 2,1% σε σχέση με το 2024, στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 3% (ΕΛΣΤΑΤ).

§ Σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025, οι τιμές των τροφίμων στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 0,5% (EUROSTAT) το Νοέμβριο ή μειώθηκαν κατά 0,3% (ΕΛΣΤΑΤ), ενώ ο διεθνής δείκτης τροφίμων υποχώρησε αντίστοιχα κατά 1,2%.

§ Οι προσδοκίες της κυβέρνησης για μεσοσταθμική μείωση των τροφίμων στο ράφι κατά 8% τον περασμένο Οκτώβριο, με τους 1.074 κωδικούς τροφίμων που ανακοινώθηκαν, έπεσαν στο κενό.

o Όσο η κυβέρνηση δεν δίνει λύσεις στις κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων, όσο δεν πάει κανείς φυλακή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και γίνονται μόνο κάποιες συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις και όσο η κυβέρνηση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, εκτιμάται ότι θα χάνει συνεχώς ποσοστά.

· Το ΠΑΣΟΚ έχει απώλειες 0,4% και δεν επωφελείται από την πτώση της ΝΔ.

· Η Ελληνική Λύση παρουσιάζει κέρδη 0,6%.

· Το ΚΚΕ παρουσιάζει κέρδη 0,7%.

· Η Πλεύση Ελευθερίας έχει απώλειες 0,1%.

· Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει απώλειες 0,3%.

· Η Φωνή Λογικής παρουσιάζει κέρδη 2,2%.

· Η Νίκη παρουσιάζει κέρδη 0,6%.

· Το Κίνημα Δημοκρατίας παρουσιάζει κέρδη 0,1%.

· Το ΜΕΡΑ25 έχει απώλειες 0,3%.

· Η Νέα Αριστερά παρουσιάζει κέρδη 0,5%.

· Το Άλλο Κόμμα έχει απώλειες 0,9%.

· Φαίνονται ξεκάθαρα οι μετατοπίσεις ψηφοφόρων της ΝΔ προς τη Φωνή Λογικής, την Ελληνική Λύση και τη Νίκη.

· Παρατηρούνται μετακινήσεις ψηφοφόρων από το ΣΥΡΙΖΑ, την Πλεύση Ελευθερίας και το ΜΕΡΑ25, προς το ΚΚΕ, τη Νέα αριστερά και το Κίνημα Δημοκρατίας.

· Εάν είχαμε σήμερα εκλογές θα εισέρχονταν στη Βουλή 7 κόμματα και για το σχηματισμό κυβέρνησης θα ήταν απαραίτητη η συνεργασία δύο και περισσότερων κομμάτων.

Δεύτερο σενάριο: Εκτίμηση ψήφου με τα υπάρχοντα και τα τρία δυνητικά κόμματα

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται τα αποτελέσματα εκτίμησης ψήφου και οι αντίστοιχες έδρες.

Τα συμπεράσματα που απορρέουν από τον πίνακα είναι:

· Τη μεγαλύτερη απώλεια ψήφων μεταξύ της εκτίμησης ψήφου του 1ου και του 2ου σεναρίου έχει η ΝΔ με 5,3% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση (5%), το ΚΚΕ (3,1%), το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ (και τα δύο 3%), η Φωνή Λογικής (1,5%), η Νέα Αριστερά (0,5%), η Πλεύση Ελευθερίας και το Κίνημα Δημοκρατίας (και τα δύο 0,4%), η Νίκη και το ΜΕΡΑ25 (και τα δύο 0,3%).

· Το κόμμα Σαμαρά εκτιμάται ότι δεν έχει καμία τύχη και μάλλον δεν θα ιδρυθεί.

· Η ΝΔ χάνει το μπόνους των 20 εδρών και εάν είχαμε σήμερα εκλογές θα εισέρχονταν στη Βουλή 9 κόμματα και για το σχηματισμό κυβέρνησης θα ήταν απαραίτητη η συνεργασία τριών και περισσότερων κομμάτων.

Συμπέρασμα

Αναμένεται λοιπόν μεγάλη αναταραχή στο εκλογικό τοπίο τον επόμενο χρόνο και το πολιτικό τοπίο θα είναι εξαιρετικά ρευστό.

Ο Νίκος Καρδούλας είναι Τοπογράφος Μηχανικός του Ε.Μ.Π., MSc στην Αγγλία, πρώην καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Στατιστικολόγος, Πολιτικός Αναλυτής, Συνταγματάρχης ε.α. και υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ το 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας