Ενώ ο μισθός των Ελλήνων πολιτών είναι τρίτος από το τέλος (25ος) μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ, ο μισθός των Ελλήνων βουλευτών είναι 17ος σύμφωνα με την αγοραστική δύναμη και 15ος ονομαστικά και ο κάθε Έλληνας βουλευτής κοστίζει στο Ελληνικό Κράτος 20.000 € περίπου το μήνα. Στην παρούσα έρευνα προτείνεται η κατάργηση της ταχυδρομικής και της τηλεφωνικής ατέλειας των βουλευτών, η επιστροφή των αποσπασμένων στους βουλευτές υπαλλήλων στις κανονικές δουλειές τους, η επάνδρωση και συντήρηση των βουλευτικών γραφείων στις εκλογικές περιφέρειες με ίδια έξοδα των βουλευτών, να υπάρξει ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού, να προβλέπεται μέγιστη διάρκεια κοινοβουλευτικής θητείας η οκταετία και η Βουλή να δημοσιεύει κάθε χρόνο εκτός από πόθεν έσχες των βουλευτών, την περιουσιακή τους κατάσταση πριν εισέλθουν στη Βουλή.

Εισαγωγή

Το PoliticalSalaries.com είναι ένα μη κερδοσκοπικό εργαλείο ανοιχτών δεδομένων που συλλέγει και συγκρίνει τους μισθούς πολιτικών (βουλευτών και αρχηγών κρατών) σε όλο τον κόσμο (162 χώρες), με σκοπό να βελτιώσει τη διαφάνεια της πολιτικής και των πολιτικών μισθών και να βοηθήσει τους ανθρώπους να μάθουν πόσο πληρώνονται οι πολιτικοί τους.

Ιδρύθηκε το 2022 από τον δημοσιογράφο William Summers, στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, ο οποίος προηγουμένως ήταν επικεφαλής δημοσιογράφος ελέγχου γεγονότων στο Australian Associated Press και δεν συνδέεται με κανένα άλλο άτομο ή οργανισμό. Ο δημοσιογράφος αναφέρει ότι εάν το συγκεκριμένο εργαλείο αποκομίσει ποτέ κέρδος, αυτό θα δωρηθεί 100% στο αυστραλιανό φιλανθρωπικό ίδρυμα για παιδιά Berry Street.

Τα δεδομένα των μισθών των πολιτικών προέρχονται από τις πιο αξιόπιστες δημόσιες πηγές και κυρίως από τα αρμόδια εθνικά κοινοβούλια, άλλες κυβερνητικές πηγές και άρθρα των μέσων ενημέρωσης, μπορούν να αναδημοσιευτούν δωρεάν για μη εμπορικούς σκοπούς και σκοπούς ρεπορτάζ, με την κατάλληλη αναφορά στο PoliticalSalaries.com και ενημερώνονται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

Οι μισθοί που αναφέρονται στο PoliticalSalaries.com είναι μόνο οι ετήσιοι ακαθάριστοι βασικοί μισθοί, χωρίς να περιλαμβάνονται τα διάφορα πολιτικά έξοδα και επιδόματα, τα οποία διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα.

Μισθοί βουλευτών στην ΕΕ

Λαμβάνοντας δεδομένα από το PoliticalSalaries.com και από τη βάση δεδομένων Ameco της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συντάχθηκε ο παρακάτω Πίνακας 1, όπου απεικονίζονται οι ακαθάριστοι ετήσιοι ονομαστικοί βασικοί μισθοί των βουλευτών χωρίς πολιτικά έξοδα και επιδόματα, η αγοραστική δύναμη των μισθών όλων των πολιτών σε κάθε χώρα το 1ο ενιάμηνο του 2025 και για πιο δίκαιη σύγκριση των μισθών των βουλευτών, οι ακαθάριστοι ετήσιοι βασικοί μισθοί χωρίς πολιτικά έξοδα και επιδόματα σύμφωνα με την αγοραστική δύναμη μισθών, στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από τον πίνακα συμπεραίνεται:

Ο ακαθάριστος ετήσιος βασικός μισθός χωρίς πολιτικά έξοδα και επιδόματα των Ελλήνων Βουλευτών (44.109 €), σύμφωνα με την αγοραστική δύναμη μισθών, είναι 17ος στην ΕΕ των 27 χωρών.

Σύμφωνα με την αγοραστική δύναμη, ο μισθός όλων των άλλων Ελλήνων πολιτών είναι 25ος στην ΕΕ των 27 χωρών.

Τις υψηλότερες ετήσιες ακαθάριστες αποδοχές σύμφωνα με την αγοραστική δύναμη στο βασικό μισθό στην ΕΕ, έχουν οι βουλευτές του Λουξεμβούργου (261.225 €) και ακολουθούν οι βουλευτές της Ιρλανδίας (247.211 €), της Ολλανδίας (190.996 €), της Γερμανίας (161.168 €) και της Δανίας (153.258 €), ενώ τις χαμηλότερες αποδοχές έχουν οι βουλευτές της Μάλτας (26.588 €), της Βουλγαρίας (28.810 €), της Πολωνίας (29.287 €), της Ουγγαρίας (30.751 €) και της Ρουμανίας (34.895 €).

Όσον αφορά τους ονομαστικούς μισθούς, ο ετήσιος μεικτός μισθός των Ελλήνων βουλευτών είναιν62.000 € (περιλαμβάνεται μόνο η βουλευτική αποζημίωση), τις υψηλότερες ετήσιες αποδοχές έχουν οι βουλευτές της Γερμανίας (141.998 €), της Ολλανδίας (141.429 €) και της Ιταλίας (125.220 €), ενώ τις χαμηλότερες έχουν οι βουλευτές της Μάλτας (24.254 €), της Πολωνίας (36.195 €) και της Ουγγαρίας (39.959 €).

Μισθοί, επιδόματα και προνόμια Ελλήνων βουλευτών

Σύμφωνα με τον πίνακα 2, ο ακαθάριστος μηνιαίος μισθός των Ελλήνων βουλευτών είναι 5.135 €.

Για τους βουλευτές προβλέπονται και δαπάνες οργάνωσης γραφείου που ξεκινούν από τα 665 € και μπορούν να φτάσουν έως και τα 831 €, δαπάνες για ταχυδρομικά τέλη 909 €, έξοδα κίνησης από 291 € έως 648 € και δικαιούνται αποζημίωση 75 € ανά συνεδρίαση κοινοβουλευτικών επιτροπών. Συνήθως σε κάθε διαρκή επιτροπή έρχονται περίπου ένα με δύο νομοσχέδια τη βδομάδα, οπότε οι έμμισθες συνεδριάσεις είναι περίπου 4 με 8 το μήνα και η αντίστοιχη μηνιαία αποζημίωση για κάθε βουλευτή είναι περίπου από 300 € έως 600 € το μήνα.

Σύμφωνα με τον πίνακα 3 το καθαρό εισόδημα ενός Έλληνα βουλευτή της Αθήνας είναι 4.787 €. Ο βουλευτής καταβάλλει μηνιαίως για φόρους 530 €, για τον ΕΦΚΑ 640 €, για την υποχρεωτική εισφορά υπέρ κόμματος 770 € και για άλλες κρατήσεις 273 €. Οι κρατήσεις υπέρ κόμματος διαφέρουν ανάλογα με τις κεντρικές αποφάσεις των ηγεσιών και φτάνουν έως το 20% της βουλευτικής αποζημίωσης. Για τους βουλευτές της ΝΔ η κράτηση ανέρχεται σε 770 € τον μήνα (15%), του ΠΑΣΟΚ 868 € (17%), του ΣΥΡΙΖΑ σε 1.027 € (20%), της Ελληνικής Λύσης σε 1.000 € (19,5%), ενώ οι βουλευτές του ΚΚΕ καταθέτουν στο κόμμα όλες τις παροχές που τους δίνει η Βουλή και για την προσωπική τους διαβίωσή τους το ΚΚΕ τούς χορηγεί μια μικρή μηνιαία αποζημίωση.

Σύμφωνα με τον πίνακα 4 οι υπόλοιπες παροχές και προνόμια των Ελλήνων βουλευτών είναι:

Οι βουλευτές της επαρχίας παίρνουν προσωπικά γραφεία πλήρως εξοπλισμένα σε ένα από τα τρία ακίνητα που μισθώνει η Βουλή πέριξ του κεντρικού Μεγάρου, καταβάλλοντας περίπου 3,5 εκατομμύρια € το χρόνο. Πέραν αυτών, η Βουλή καλύπτει και ένα σημαντικό μέρος των λειτουργικών δαπανών (αναλώσιμα, ενοίκιο, λογαριασμοί ΔΕΚΟ κ.ά.) των πολιτικών γραφείων που διατηρούν οι βουλευτές στις εκλογικές τους περιφέρειες (δαπάνες οργάνωσης γραφείου).

Οι βουλευτές των περιφερειών που διαθέτουν αεροδρόμια (Έβρου, Ζακύνθου, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Κοζάνης, Λέσβου, Σάμου, Χανίων, Χίου), εκτός από τα 291 € το μήνα που παίρνουν για έξοδα κίνησης, παίρνουν επιπλέον 52 δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής το χρόνο, ενώ στους υπόλοιπους βουλευτές καλύπτονται πλήρως τα έξοδα των διοδίων.

Η Βουλή καλύπτει και τα έξοδα διαμονής για όλους τους βουλευτές που δεν έχουν δική τους κατοικία στην πρωτεύουσα ή στις εκλογικές τους περιφέρειες. Το ποσό ανέρχεται μέχρι 1.000 € το μήνα, στην περίπτωση που ο βουλευτής επιλέξει να μισθώσει διαμέρισμα ή έως 1.200 € το μήνα στην περίπτωση που επιλέξει να μείνει σε ξενοδοχείο.

Η Βουλή καταβάλλει άλλα 2,7 εκατομμύρια € το χρόνο για τη μίσθωση του στόλου των βουλευτικών αυτοκινήτων Ι.Χ. Οι βουλευτές Επικρατείας και του Λεκανοπεδίου Αττικής, πλην εκείνων της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, δικαιούνται Ι.Χ. έως 1.600 κ.ε. με μηνιαίο μίσθωμα έως το ποσό των 450 €, ενώ οι υπόλοιποι μπορούν να επιλέξουν Ι.Χ. έως 1.800 κ.ε. και έως του ποσού των 765 € τον μήνα. Τα τελευταία χρόνια παρέχεται και η επιλογή των ηλεκτροκίνητων Ι.Χ. προς όλους τους βουλευτές, με το μηνιαίο μίσθωμα να πηγαίνει στα 765 €.

Οι βουλευτές δικαιούνται μέχρι 8 σταθερές τηλεφωνικές συνδέσεις ατελώς με δωρεάν πάγιο έως 413 € το μήνα ή 4.956 € το χρόνο καθώς και δωρεάν βουλευτικό κινητό τηλέφωνο με πάγιο έως 117 € το μήνα ή 1.404 € το χρόνο. Το σύνολο της τηλεφωνικής ατέλειας είναι 530 € το μήνα.

Κάθε βουλευτής έχει δικαίωμα να επιλέξει μέχρι δύο επιστημονικούς συνεργάτες – μετακλητούς, το μισθό των οποίων καλύπτει η Βουλή (περίπου 1.500 € μεικτός μισθός το μήνα για κάθε μετακλητό) και οι οποίοι πρέπει είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών, να διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο και πιστοποιημένη γνώση αγγλικών.

Κάθε βουλευτής δικαιούται είτε έναν αστυνομικό και τρεις αποσπασμένους υπαλλήλους του Δημοσίου, είτε δύο αστυνομικούς και δύο αποσπασμένους υπαλλήλους, το μεικτό κόστος των οποίων είναι περίπου 8.000 € το μήνα για το Ελληνικό Κράτος.

Όλοι οι βουλευτές έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν και να λάβουν άτοκα δάνεια έως και 15.000 €.

Όσοι βουλευτές έχουν εκλεγεί πριν από τις 12/11/2012 δικαιούνται βουλευτική σύνταξη και καταβάλλουν μηνιαίως για τον κλάδο σύνταξης Δημοσίου 6,67% επί της βουλευτικής αποζημίωσης και 2,55% για την υγειονομική περίθαλψη, ενώ όσοι εξελέγησαν μετά τις 12/11/2012 ασφαλίζονται υποχρεωτικά στους φορείς που ανήκαν προτού αποκτήσουν τη βουλευτική ιδιότητα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τη Βουλή δαπανώνται περίπου 20.000 €

το μήνα μεικτά για κάθε έναν βουλευτή, χωρίς να συνυπολογίζονται τα αεροπορικά εισιτήρια (7.000 € για βασικό μισθό, 3.000 € για 2 μετακλητούς, 8.000 € για 4 αποσπασμένους, 1.700 € για αυτοκίνητο και ενοίκιο σπιτιού και 450 € περίπου για επιτροπές Βουλής) ή 240.000 € το χρόνο. Για τους 300 βουλευτές της Βουλής δαπανώνται περίπου 72 εκατομμύρια € το χρόνο.

Σκέψεις και Προτάσεις

Στη εποχή της τεχνολογίας και της ψηφιακής επανάστασης που ζούμε, οι βουλευτές μπορούν να επικοινωνούν με τους ψηφοφόρους τους ηλεκτρονικά δωρεάν, δεν στέλνουν πια γράμματα ή ευχετήριες κάρτες και η μόνη φορά που επικοινωνούν με το ταχυδρομείο είναι οι εκλογές, όπου στέλνουν στους ψηφοφόρους τους διαφημιστικά φυλλάδια. Για πιο λόγο λοιπόν να υπάρχει ταχυδρομική ατέλεια 909 € το μήνα για κάθε βουλευτή;

Στη σημερινή επίσης εποχή, η σταθερή και κινητή τηλεφωνία είναι πολύ φθηνές για απεριόριστες κλήσεις, internet και μηνύματα. Για πιο λόγο λοιπόν να υπάρχει τηλεφωνική ατέλεια 530 € το μήνα για κάθε βουλευτή, όταν οι Έλληνες πολίτες πληρώνουν από 40 € έως 50 € το μήνα για τις εν λόγω υπηρεσίες;

Τα καθήκοντα των βουλευτών περιλαμβάνουν τη συμμετοχή στη νομοθετική διαδικασία (ψήφιση νόμων, προϋπολογισμού), τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της κυβέρνησης (ερωτήσεις, επερωτήσεις, αναφορές, προτάσεις νόμων, αιτήσεις για κατάθεση εγγράφων και ψηφίσματα εμπιστοσύνης ή δυσπιστίας), την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, την αναθεώρηση του Συντάγματος και την εκπροσώπηση των πολιτών, ενεργώντας με αμεροληψία και υπακούοντας στο Σύνταγμα και τους νόμους.

Οι βουλευτές δικαιούνται γραφείο εντός του κτιρίου της Βουλής ή πέριξ αυτού, ώστε να ασκούν τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα και βουλευτικό γραφείο στην εκλογική τους περιφέρεια, τα οποία προβλέπονται από τον κανονισμό της Βουλής και διοικητικές αποφάσεις και όχι από το Σύνταγμα.

Τα βουλευτικά γραφεία στην εκλογική περιφέρεια αποσκοπούν στη διασφάλιση της ουσιαστικής άσκησης της αντιπροσωπευτικής εντολής, ιδίως μέσω της διαρκούς και απρόσκοπτης επικοινωνίας του βουλευτή με το εκλογικό σώμα, της συλλογής και επεξεργασίας τοπικών αιτημάτων και της θεσμικής μεταφοράς αυτών στο Κοινοβούλιο στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου και της νομοθετικής λειτουργίας.

Πουθενά δεν προβλέπεται η ρουσφετολογία στα καθήκοντα των βουλευτών. Τόσο από προσωπική εμπειρία, όσο και από δημοσιεύματα στα ΜΜΕ, το 90% των ψηφοφόρων που επισκέπτονται τα γραφεία των βουλευτών στην εκλογική τους περιφέρεια ζητούν ρουσφέτια, εις βάρος των άλλων πολιτών και με αυτά ασχολούνται κυρίως οι αποσπασμένοι και μετακλητοί υπάλληλοι. Ο θεσμικός όμως ρόλος των βουλευτών δεν είναι αυτός, αλλά να μεταφέρουν τα αιτήματα της τοπικής κοινωνίας στη Βουλή.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα περίπου το 40% έως το 50% από το χρόνο των δύο βουλευτικών γραφείων (Βουλή και εκλογική περιφέρεια) αφιερώνεται σε ρουσφέτια, το 30% έως 40% για νομοθετική και πολιτική εργασία και το 10% έως 20% για διοργάνωση εκδηλώσεων.

Κατόπιν των παραπάνω προτείνεται:

Να καταργηθούν η ταχυδρομική και η τηλεφωνική ατέλεια των βουλευτών.

Να προβλέπονται για τους βουλευτές μόνο οι δύο επιστημονικοί συνεργάτες, οι οποίοι θα είναι στα γραφεία των βουλευτών στη Βουλή και οι αποσπασμένοι υπάλληλοι (δημόσιοι και αστυνομικοί) να γυρίσουν στις κανονικές δουλειές τους.

Εάν επιθυμούν οι βουλευτές να διατηρούν γραφεία εκτός από τη Βουλή και στις εκλογικές τους περιφέρειες, θα πρέπει να τα επανδρώνουν και να τα συντηρούν με δικά τους έξοδα. Για τη γραμματειακή υποστήριξη, τον οδηγό-συνοδό και την ασφάλειά τους, θα μπορούν να προσλαμβάνουν με ίδια έξοδα άτομα από τον ιδιωτικό τομέα (γραμματείς, οδηγούς-συνοδούς και εταιρείες security με οπλοφορία για VIP πρόσωπα).Τα αιτήματα δε της τοπικής κοινωνίας, μπορούν να μεταφέρονται σήμερα και από τους τοπικούς συλλόγους, σωματεία, συνδικάτα και ενώσεις, μέσω των αντίστοιχων κεντρικών τους στην πρωτεύουσα, στα αρμόδια Υπουργεία και στη Βουλή.

Για να περιορισθούν τα ρουσφέτια, η διαφθορά και η διαπλοκή, θα πρέπει να υπάρξει ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού, όλοι οι υπουργοί να είναι εξωκοινοβουλευτικοί και να προβλέπεται μέγιστη διάρκεια κοινοβουλευτικής θητείας η οκταετία.

Εάν θέλουμε διαφάνεια παντού, η Βουλή θα πρέπει να δημοσιεύει κάθε χρόνο εκτός από πόθεν έσχες των βουλευτών, την περιουσιακή τους κατάσταση πριν εισέλθουν στη Βουλή και πόσα χρόνια είναι βουλευτές. Επίσης η Βουλή πρέπει να δώσει στη δημοσιότητα από το 1975 και μετά (μεταπολίτευση), την περιουσιακή κατάσταση όλων των βουλευτών προτού εισέλθουν στη Βουλή και τη σημερινή περιουσιακή κατάσταση όσων είναι ακόμα και όσων δεν είναι σήμερα βουλευτές.

Συμπεράσματα

Ο αρχαίος τραγικός ποιητής του 5ου π.Χ. αιώνα Αγάθωνας είπε: «Ο άρχοντας πρέπει να θυμάται τρία πράγματα, πρώτον ότι κυβερνά ανθρώπους, δεύτερον ότι κυβερνά σύμφωνα με τους νόμους και τρίτον ότι δεν κυβερνά για πάντα».

Οι άρχοντες λοιπόν της χώρας, οι βουλευτές, θα πρέπει οι ίδιοι να αποτελούν παράδειγμα για τους υπόλοιπους πολίτες και θα πρέπει να ασχολούνται αποκλειστικά με το κοινοβουλευτικό τους έργο και να αξιολογούνται από αυτό.

Εάν θέλουμε να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο μέλλον, θα πρέπει να περιορίσουμε τη ρουσφετολογία, τη διαφθορά και τη διαπλοκή, κάνοντας τις απαραίτητες θεσμικές αλλαγές.

Ο Νίκος Καρδούλας είναι Τοπογράφος Μηχανικός του Ε.Μ.Π., MSc στην Αγγλία, πρώην καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Στατιστικολόγος, Πολιτικός Αναλυτής, Συνταγματάρχης ε.α. και υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ το 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας