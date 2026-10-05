Στα εγκαίνια του πρώτου αξονικού τομογράφου στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου παρέστη τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 82η Επέτειο του Επαναστατικού Απελευθερωτικού Κινήματος του νησιού.

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, και τοπικών φορέων, παρουσιάστηκε ο νέος διαγνωστικός εξοπλισμός που αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, ενώ ανακοινώθηκε η παράλληλη υλοποίηση έργου 620.000 ευρώ για την ίδρυση Μονάδας Τεχνητού Νεφρού.

Οι παρευρισκόμενοι στα εγκαίνια

Στην τελετή έδωσαν το παρών:

Οι βουλευτές Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παππάς, Μάνος Κόνσολας, Μίκα Ιατρίδη και Βασίλης Υψηλάντης.

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος.

Ο Δήμαρχος Καρπάθου, Μιχάλης Φελλουζής.

Η Έπαρχος Καρπάθου και Κάσου, Πόπη Νικολαΐδου.

Η Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου, Θάλεια Μηνακούλη.

Το χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης και η στελέχωση

Οι προπαρασκευαστικές εργασίες διαμόρφωσης του ειδικού χώρου υποδοχής του αξονικού τομογράφου ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2026.

Η τοποθέτηση του μηχανήματος και η απαραίτητη τεχνική εκπαίδευση του προσωπικού ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο.

Όπως έγινε γνωστό, εντός των αμέσως επόμενων ημερών αναμένεται η υπογραφή σύμβασης με εξειδικευμένο ιατρό ακτινοδιαγνώστη, ο οποίος θα αναλάβει την επιστημονική ευθύνη και την καθημερινή λειτουργία του τμήματος.

Αναμένεται η ολοκλήρωση της μονάδας τεχνητού νεφρού

Παράλληλα με την έναρξη λειτουργίας του αξονικού τομογράφου, στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου βρίσκεται σε εξέλιξη έργο αναβάθμισης κτηριακών υποδομών και εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 620.000,01 ευρώ.

Το έργο αφορά την ίδρυση και λειτουργία Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος του 2027.

Η νέα μονάδα θα εγκατασταθεί στο ισόγειο του νοσοκομείου κατόπιν επανασχεδιασμού του χώρου και θα περιλαμβάνει:

Κύριο χώρο αιμοκάθαρσης χωρητικότητας πέντε θέσεων. Ειδικό θάλαμο απομόνωσης δύο θέσεων. Πλήρεις υποστηρικτικές εγκαταστάσεις (χώρο αναμονής, γραφεία ιατρών, αποδυτήρια, αποθηκευτικούς χώρους και σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας νερού).

Οι δηλώσεις του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τελετής, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των νησιωτικών δομών υγείας:

«Αυτό που εγκαινιάζουμε σήμερα είναι ένα μικρό θαύμα. Είναι απόλυτη ευθύνη της ελληνικής δημοκρατίας και της ελληνικής πολιτείας να δίνει στους ανθρώπους που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, όπως είναι η Κάρπαθος, ένα αληθινό αίσθημα υγειονομικής ασφάλειας. Γιατί αν δεν αισθάνεσαι ασφαλής σε θέματα υγείας, η επιλογή σου να ζήσεις σε έναν τόπο γίνεται πολύ δυσκολότερη. Και το να έχει νοσοκομείο η Κάρπαθος δεν είναι πολυτέλεια, είναι απόλυτη αναγκαιότητα. Αν το δούμε σε επίπεδο καθημερινής ζωής, αυτό που εγκαινιάζουμε σήμερα εδώ και ο τεχνητός νεφρός, που καλώς εχόντων των πραγμάτων θα εγκαινιάσουμε σε μερικούς μήνες, θα μειώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την ανάγκη των ανθρώπων να φεύγουν από εδώ για να κάνουν εξετάσεις αλλού. Και αυτό από μόνο του είναι πάρα πολύ σπουδαίο και είμαι πολύ περήφανος που το κάνουμε. Η βούλησή μας είναι να αισθάνονται οι κάτοικοι της Καρπάθου και της Κάσου, ότι έχουν εδώ ένα πραγματικό νοσοκομείο που αν πραγματικά το χρειαστούν, θα είναι στο πλάι τους για να τους βοηθήσει».