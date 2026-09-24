Για την υπόθεση των Τεμπών, την αντιπαράθεσή της με τον Άδωνι Γεωργιάδη, αλλά και τη νέα της πολιτική πορεία, μίλησε η Μαρία Καρυστιανού, σε συνέντευξή της στην εκπομπή του MEGA «Χαμογέλα και πάλι».

Ο Υπουργός Υγείας βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης, μετά τις δηλώσεις που έκανε μία ημέρα νωρίτερα στο ραδιόφωνο του MEGA, όπου αναφέρθηκε ονομαστικά στη Μαρία Καρυστιανού και ζήτησε από τους δημοσιογράφους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη να ζητήσουν συγγνώμη για τις αναφορές στο ξυλόλιο.

«Τρικυμία εν κρανίω, δεν μπορώ να το σχολιάσω διαφορετικά», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαρία Καρυστιανού, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του υπουργού.

Όπως είπε, «έχει μπλέξει τα ξυλόλια, τα έχει μπλέξει γενικότερα», ενώ αναφέρθηκε και στην κβαντική ιατρική, η οποία είχε βρεθεί επίσης στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης.

«Πάλι ξανά στο επίκεντρο η κβαντική ιατρική, λες και δεν μπορεί ο καθένας να πληκτρολογήσει απλά quantum medicine και να δει τι είναι η κβαντική ιατρική», σημείωσε.

Η ίδια υποστήριξε πως ο Άδωνις Γεωργιάδης επιλέγει να στρέφει τη συζήτηση σε επιμέρους ζητήματα, προκειμένου, όπως είπε, να απομακρύνεται η προσοχή από την ουσία.

«Είναι συνήθης πρακτική του κ. Γεωργιάδη να σηκώνει σκόνη για να συγκαλύψει την ουσία», ανέφερε, προσθέτοντας πως το βασικό ζήτημα αφορά τη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού, τους ελέγχους και τη νομιμότητα των ιατρικών πράξεων.

Η αναφορά στην πλασμαφαίρεση και τον Γιώργο Μαζωνάκη

Η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε ακόμη στην ιατρική τουρισμού και στη συζήτηση γύρω από τις θεραπείες μακροζωίας, με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Για την πλασμαφαίρεση, τόνισε πως πρόκειται για ιατρική πράξη και όχι για εναλλακτική θεραπεία, όπως υποστήριξε ότι την παρουσίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Είναι συγκεκριμένη ιατρική πράξη που γίνεται για συγκεκριμένο ιατρικό σκοπό και φυσικά επειδή είναι παρεμβατική, ενέχει και κινδύνους», είπε.

Κατά την ίδια, το κρίσιμο ζήτημα είναι πού πραγματοποιούνται τέτοιες πράξεις, ώστε σε περίπτωση επιπλοκής να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης και κατάλληλης αντιμετώπισης.

«Από πού γνωρίζει ότι σίγουρα δεν είχε ξυλόλιο;»

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η τοποθέτησή της για τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας σχετικά με το ξυλόλιο στην υπόθεση των Τεμπών.

«Είναι απαράδεκτο να βγαίνει ο Υπουργός Υγείας μιας χώρας και να μιλάει τόσο απαξιωτικά για το ξυλόλιο σε μια διαδικασία η οποία ακόμα είναι εν εξελίξει», υποστήριξε.

«Από πού δηλαδή γνωρίζει ότι σίγουρα δεν είχε ξυλόλιο, το οποίο βρέθηκε στα πορίσματα του Χημείου του Κράτους; Από πού το γνωρίζει ο κ. Γεωργιάδης να μας ενημερώσει και εμάς;», διερωτήθηκε.

Τι είπε για την «κβαντική ιατρική»

Η πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» αναφέρθηκε και στην ιατρική πρακτική της, εξηγώντας πως δεν υπάρχει, όπως είπε, ο όρος «κβαντικός γιατρός».

Όπως εξήγησε, πρόκειται για εφαρμογές τεχνολογίας που σχετίζονται με τη διάγνωση και την πρόληψη, ενώ έκανε αναφορά στον βιοσυντονισμό, το functional medicine και άλλες πρακτικές που, όπως είπε, εφαρμόζονται σε χώρες της Ευρώπης και στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, διευκρίνισε πως ως παιδίατρος ακολουθεί τα καθιερωμένα ιατρικά πρωτόκολλα όταν αντιμετωπίζει περιστατικά όπως πνευμονία ή αμυγδαλίτιδα.

«Όταν πρέπει να αντιμετωπίσω μια πνευμονία, μια αμυγδαλίτιδα, ακολουθούμε συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Φαρμακευτική αγωγή, όπως ορίζει η επιστήμη», ανέφερε.

«Φοβήθηκα μία φορά στη ζωή μου»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Μαρία Καρυστιανού μίλησε για τη δίκη των Τεμπών και τη δική της εμπειρία από την υπόθεση, αναφερόμενη και στην κατάθεσή της σχετικά με το μπάζωμα του χώρου.

«Φοβήθηκα μία φορά στη ζωή μου. Όταν μπήκα σε ένα τεράστιο χώρο σαν γκαράζ που ήταν άδειος και στη μέση είχε ένα λευκό φέρετρο και έπρεπε να πάω να το ανοίξω. Εκεί φοβήθηκα. Αφού πέρασα αυτό, δεν φοβάμαι τίποτα», είπε.

Στη συνέχεια έκανε λόγο για ένα σύστημα συγκάλυψης, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει κρατικός έλεγχος σε θεσμούς όπως η Δικαιοσύνη, η Αστυνομία και η Πυροσβεστική.

«Έχουμε φτάσει να είμαστε ένα κράτος που μοιάζει να το διοικούν παράνομοι άνθρωποι», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι να ελέγχεται «τι θα ακουστεί, τι δεν θα ακουστεί, τι θα ερευνηθεί, τι δεν θα ερευνηθεί».

«Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με συστημικά κόμματα»

Η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε και στην πολιτική της δραστηριοποίηση, ξεκαθαρίζοντας ότι το «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» δεν έχει ως στόχο απλώς την άσκηση αντιπολίτευσης, αλλά τη διεκδίκηση της διακυβέρνησης.

«Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με συστημικά κόμματα, διότι τα κόμματα αυτά μας έφεραν εδώ που μας έφεραν», δήλωσε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι αυτό που έχει σημασία για τους πολίτες δεν είναι ο τίτλος ή η θέση που κατέχει κάποιος, αλλά το έργο και το αποτέλεσμα.

«Δεν κάνει ο τίτλος τον άνθρωπο, αλλά η δουλειά, το έργο και το αποτέλεσμα», είπε.

Αναφερόμενη στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υποστήριξε πως η κοινωνία επιθυμεί αλλαγή, σημειώνοντας ωστόσο ότι η ίδια δεν αναζητά απλώς «το μη χείρον βέλτιστον», αλλά μια διαφορετική πολιτική πρόταση που, όπως είπε, θα αντιμετωπίσει τη διαφθορά.

«Αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στη Βουλή, θα φύγω από τη χώρα»

Κλείνοντας, η Μαρία Καρυστιανού μίλησε για την απόφασή της να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική, χαρακτηρίζοντάς την ως το επόμενο βήμα μετά το κίνημα των Τεμπών.

Όπως είπε, θεωρεί ότι η πολιτική της κάθοδος αποτελεί «plan B», καθώς, κατά την άποψή της, οι εξελίξεις γύρω από την απόδοση δικαιοσύνης στην υπόθεση, δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας.

«Το επόμενο βήμα λοιπόν είναι το plan b, δηλαδή ήταν η κάθοδος στην πολιτική, προκειμένου να αλλάξουν τα πράγματα», ανέφερε.

Παράλληλα, έθεσε ως βασικό στόχο την είσοδο του κινήματός της στη Βουλή.

«Αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στη Βουλή και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, τότε για μένα θα έχει τελειώσει», δήλωσε.

Σε ερώτηση για το αν θα παραμείνει στην Ελλάδα σε περίπτωση που το εγχείρημα αποτύχει, απάντησε ευθέως:

«Η αλήθεια είναι ότι θα φύγω. Δεν θέλω. Αγαπώ πάρα πολύ την Ελλάδα. Θέλω πραγματικά να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Αλλά αν τελικά μείνουμε μόνοι μας, που δεν το πιστεύω, πιστεύω ότι ο κόσμος μας στηρίζει, να μείνω και να βλέπω ανθρώπους όπως βλέπουμε τώρα τον κύριο Γεωργιάδη να μιλάει τόσο απαξιωτικά και να έχουμε βροχή σκανδάλων που παραμένουν ατιμώρητα; Όχι, αυτό δεν θα μπορούσα να το αντέξω. Δεν αντέχεται».