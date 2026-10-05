Την απόλυτη ετοιμότητα του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» απέναντι στο ενδεχόμενο εκλογών εξέφρασε η Μαρία Καρυστιανού.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, ξεκαθάρισε τη στάση του φορέα της τονίζοντας πως «βεβαίως είμαστε έτοιμοι». Όπως εξήγησε, η συγκρότηση των ψηφοδελτίων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Υπάρχουν υποψηφιότητες που έχουν κλείσει κατά κάποιο τρόπο, που έχουμε συμφωνήσει. Αλλά η λίστα με τις αιτήσεις συνεχώς εμπλουτίζεται. Γι’ αυτό είμαστε ακόμα σε διαδικασία επιλογής και συζητήσεων. Όλα θα ανακοινωθούν. Εάν προκύψει θέμα πρόωρων εκλογών, θα το επισπεύσουμε, είμαστε έτοιμοι».

Συνέχισε τονίζοντας πως η αυτοδυναμία δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών στη χώρα.

Ρηξικέλευθες προτάσεις για τη Δικαιοσύνη

Ο βασικός πυλώνας του προγράμματος του κόμματος εστιάζει στην ουσιαστική αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος. Η κυρία Καρυστιανού υπογράμμισε τον σκοπό ίδρυσης της παράταξης, σημειώνοντας πως «οι αλλαγές που προτείνουμε στη Δικαιοσύνη, είναι ρηξικέλευθες, είναι αυτό που χρειάζεται η κοινωνία για την κάθαρση, γιατί εμείς γι’ αυτό δημιουργηθήκαμε, για την κάθαρση».

Παράλληλα, φρόντισε να συμπληρώσει πως «και το οικονομικό μας πρόγραμμα είναι πολύ δυνατό».

Αναδρομική κατάργηση του άρθρου 86

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στο ζήτημα της λογοδοσίας των πολιτικών προσώπων και της ανεξάρτητης λειτουργίας του κράτους δικαίου. Η τοποθέτησή της ήταν κατηγορηματική: «Το άρθρο 86 το έχουμε δει πάρα πολλές φορές να ξεπλένει πολιτικούς. Είναι αντίθετο με αυτά που ορίζει το ενωσιακό δίκαιο, στα πλαίσια της λειτουργίας ενός κράτους δικαίου. Θα πρέπει να θεωρηθεί ως μη υφιστάμενο για τον νομικό κόσμο, γιατί είναι αντίθετο με το Σύνταγμά μας και με αυτό που ορίζει το κράτος δικαίου, που σημαίνει ότι θα έχει και αναδρομική ισχύ η κατάργησή του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και δεν το λέει κανένας. Άρα, στην ουσία, τι θέλουμε; Κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών με αναδρομική ισχύ, για να ελεγχθούν οι πολιτικοί. Μιλάμε για το ότι η εκτελεστική εξουσία δεν πρέπει να διορίζει δικαστική. Μιλάμε για την κατάργηση του ακαταδίωκτου και μιλάμε για τη δημιουργία ενός συνταγματικού δικαστηρίου, το οποίο θα προσδίδει στον πολίτη ότι, όταν το κράτος τον αδικεί, θα μπορεί να έχει πιθανότητα δικαίωσης».

Στόχος η αυτοδυναμία

Κλείνοντας, έθεσε ψηλά τον εκλογικό πήχη, θέτοντας ως στόχο μια αυτοδύναμη κυβέρνηση προκειμένου να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις του κόμματος. «Θέλουμε αυτοδυναμία γιατί δεν μπορούμε αλλιώς να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευθεί» υπογράμμισε, καταλήγοντας με αισιοδοξία: «Η αυτοδυναμία θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη, λόγω των συνθηκών στη χώρα. Η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Την αυτοδυναμία στη δική μας περίπτωση δεν τη θεωρώ απίθανη, τη θεωρώ πολύ πιθανή».