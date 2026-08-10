«Δεν μπορώ να δεχθώ εκβιασμούς από ανθρώπους που ήταν δίπλα στο κίνημα», δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού, εξαπολύοντας πυρά κατά των μελών που αποχώρησαν από το κόμμα της.

Η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» παραχώρησε μια συνέντευξη στο Mega, κατά την οποία απάντησε στις καταγγελίες περί απολυταρχικού κόμματος. «Έχω δεχθεί πιέσεις από το σύστημα. Τρεις – τέσσερις από αυτούς ήταν γραμμένοι στο κόμμα, κανένας δεν είναι στέλεχος, είμαστε στρατιώτες, μέλη πολιτικού συμβουλίου. Όλοι μαζί παίρνουμε τις αποφάσεις. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν απλά φίλοι του κόμματος, πολλούς δεν τους ξέρω καν. Ο τρόπος που έφυγαν μου δείχνει δολιότητα», τόνισε η Μαρία Καρυστιανού.

«Μπορεί να μας προσέγγισαν κάποιοι άνθρωποι πιστεύοντας ότι ως γυναίκες μπορούν εύκολα να μας διαχειριστούν αλλά δεν τους βγήκε. Μην μετράμε αυτούς που έφυγαν από δίπλα μας με τόσο θορυβώδη τρόπο», ανέφερε η πρόεδρος του κόμματος.

«Περιμένω από τον κ. Αυγερινό τα αποδεικτικά στοιχεία»

Η Μαρία Καρυστιανού έκανε και ιδιαίτερη αναφορά στον δημοσιογράφο, Θανάση Αυγερινό, τον οποίο διέγραψε από το κόμμα, αφού παραιτήθηκε από εκπρόσωπος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία».

«Περιμένω από τον κ. Αυγερινό τα αποδεικτικά στοιχεία. Μέχρι την προηγούμενη ημέρα είχαμε καλή σχέση, ας αποδείξει δημόσια ότι ευσταθούν αυτά που είπε. Μας αιφνιδίασε. Με το που αποχώρησε, βγήκε ένα ολόκληρο σύστημα που μέσα σε ώρες συντονίστηκε σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος υπέρ του Αυγερινού. Πόσο αυταρχικό μπορεί να είναι ένα κίνημα όταν στους κόλπους του δημιουργήθηκε ένα τέτοιο παρακίνημα; Τη γέννησή του αντιληφθήκαμε πριν τη γέννηση του δικού μας κόμματος αλλά περίμενα να δούμε πως θα εξελιχθεί. Περίμενα μία καθαρή εξήγηση, εξεπλάγην διπλά. Περίμενα ότι θα υπήρχε καθαρότητα», δήλωσε.

Στη συνέχεια η πρόεδρος του κόμματος είπε πως «ο κ. Αυγερινός ήρθε σε εμάς, μας έβλεπε. Αυτά που λέω εγώ είναι τα ίδια, δεν θα αλλάξω. Ήρθε σε εμάς γνωρίζοντας το πλαίσιο λειτουργίας. Ανέλαβε τον τομέα της επικοινωνίας χωρίς να του το αναθέσει κάποιος, επειδή ήταν δημοσιογράφος. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εγώ δεν μπορούσα να κρίνω πως δεν πηγαίνει καλά το κομμάτι αυτό. Επέμενε σε μία συγκεκριμένη τακτική και αποφασίσαμε ότι χρειαζόμασταν ένα γραφείο Τύπου».

Για τις καταγγελίες που έκαναν μέλη που αποχώρησαν ανέφερε ότι «πρέπει να προστατευτεί και το κίνημα. Επομένως, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, εάν δεν εξηγήσουν με επιχειρήματα πού βασίζονται και κάνουν αυτές τις αδιανόητες και άκρως προσβλητικές κατηγορίες, θα υπάρξουν νομικές συνέπειες. Δεν μπορεί ο καθένας να βγαίνει και να λέει ό,τι του κατέβει… Προφανώς υπάρχει κάποιος δίπλα που το στηρίζει οικονομικά αυτό. Έρχονται άνθρωποι δίπλα μας για να βγουν μια φωτογραφία, να δηλώσουν το όνομά τους δίπλα στο δικό μου, και μετά από μερικές μέρες τους πλησιάζει το σύστημα και στη συνέχεια φεύγουν».

«Τρεις μήνες είμαστε και μας έχουν κάνει την κηδεία ότι πεθάναμε», τόνισε η Μαρία Καρυστιανού. «Τέλος Αυγούστου θα παρουσιαστεί το πρόγραμμά μας, θα έχουν πάρει την τελική τους μορφή και στη ΔΕΘ θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα αναλυτικά», είπε, κλείνοντας.