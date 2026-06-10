Με μία εκτενή της συνέντευξη στο ραδιόφωνο του Alpha 98,9, η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» Μαρία Καρυστιανού, τοποθετήθηκε για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, οικονομίας, δημοσκοπήσεων αλλά και του μεταναστευτικού, ξεδιπλώνοντας με μεγαλύτερη σαφήνεια τις πολιτικές θέσεις του κόμματός της, σε σχέση με προηγούμενες εμφανίσεις της.

Η συνολική εικόνα που προκύπτει από τις τοποθετήσεις της κινείται σε έναν άξονα αυστηρής κρατικής αντίληψης για την εθνική κυριαρχία και τη διαχείριση των συνόρων, με τις απόψεις της στο μεταναστευτικό να μπορούν να χαρακτηριστούν συντηρητικές, με έμφαση στον έλεγχο, την καταγραφή και τις απελάσεις όπου δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ασύλου.

Καρυστιανού: «Η εξωτερική πολιτική δεν είναι συνταγή για φαγητό»

Αναφερόμενη στην εξωτερική πολιτική, η Μαρία Καρυστιανού υπογράμμισε:

«Η εξωτερική πολιτική δεν είναι συνταγή για φαγητό είναι μια δύσκολη κατάσταση που θέλει πολύ σεβασμό και προσοχή. Η εξωτερική πολιτική θα πρέπει να είναι μια γραμμή, ένα υπουργείο που δεν θα αλλάζει ανάλογα με την κυβέρνηση. Τα δικαιώματα της χώρας είναι πάνω από τις ζωές μας», τόνισε αρχικά η Μαρία Καρυστιανού.

Για τις σχέσεις με την Τουρκία σημείωσε:

«Όταν πας να συζητήσεις θα πρέπει να έχεις πλήρη εικόνα τι θέλεις εσύ και τι ζητούν οι άλλοι, ακόμα και να έχεις κάνει ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς. Το βασικό είναι η δική σου ατζέντα, και να φύγεις έχοντας ικανοποιήσει το 80% της δικής σου ατζέντας».

Και πρόσθεσε:

«Δεν ζητάμε από κανέναν να μας πει αν έχουμε δίκιο ή όχι. Όλα στη διπλωματία είναι θέμα συνεννόησης και συζήτησης. Πάντα μιλούσαμε για τα 12 ν.μ. Μετά την 7ετια Μητσοτάκη έρχονται οι Τούρκοι και συζητάνε για συνδιαχείριση του Αιγαίου. Όλα είναι θέμα συζήτησης αλλά δεν ξέρω με τι ατζέντα πάει ο κ. Μητσοτάκης στη συνάντηση με τον Ερντογάν».

Παράλληλα ανέφερε:

«Είπε, δε, ότι «ο πόλεμος είναι το τελευταίο χαρτί και για μένα είναι διπλωματική αποτυχία», ενώ για τις υπόλοιπες θέσεις της Ελπίδας για τη Δημοκρατία είπε ότι «θα δοθούν από τις αρμόδιες ομάδες»».

Δημοσκοπήσεις και πολιτικό αφήγημα

Η ίδια αμφισβήτησε τον ρόλο των δημοσκοπήσεων, λέγοντας: «Δεν πιστεύω ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τι νιώθει ο κόσμος»

και ανέπτυξε εκτενέστερα τη θέση της: «Δεν πιστεύω ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τι νιώθω όταν βγαίνω στον κόσμο, αυτό που αφουγκράζομαι. Δεν ξέρω πώς βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, δεν ξέρω πώς γίνεται η συλλογή του δείγματος και αν είναι από όλες τις κοινωνικές ομάδες. Ένα μεγάλο ποσοστό αδιαφορεί πλήρως για την κοινωνική ζωή της χώρας, αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να μην συμμετέχουν στο άκουσμα μιας δημοσκόπησης. Μας δείχνουν τι νιώθουν οι πολίτες; Δεν το πιστεύω» κατέληξε η Μαρία Καρυστιανού.

Μεταναστευτικό, ακρίβεια και πολιτικές αιχμές

Στο μεταναστευτικό, η Μαρία Καρυστιανού τοποθετήθηκε με έμφαση στον έλεγχο των συνόρων και τη θεσμική διαδικασία:

«Οφείλουμε να προστατεύσουμε τα σύνορα. Είναι υποχρέωσή μας. Δεν μπορούμε να λογιζόμαστε για σοβαρό κράτος αν ο καθένας μπαίνει στην επικράτεια όποτε θέλει. Εγώ που πήγα μετανάστρια και έφυγα για βιοποριστικούς λόγους στην Αγγλία πήγαινα με διαβατήριο. Όπου μετακινείσαι πρέπει να μετακινείσαι με συγκεκριμένο τρόπο. Η φύλαξη των συνόρων είναι υποχρέωση ενώ στο ίδιο επίπεδο είναι η υποχρέωση να βοηθήσεις κάποιον να ζει. Όχι δεν βυθίζουμε καμία βάρκα και δεν πνίγουμε κανέναν, γιατί είμαστε άνθρωποι. Να μπορώ να μεταφέρω τους ανθρώπους σε ένα κέντρο για να γίνει καταγραφή για να δούμε αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για άσυλο, διαφορετικά θα πρέπει να γίνει απέλαση».

Η ακρίβεια στο στόχαστο Καρυστιανού

Στο πεδίο της οικονομίας, τόνισε: «Το πρώτο πράγμα είναι η βούληση να αλλάξεις κάποια πράγματα. Η πολιτική βούληση είναι προϋπόθεση για αυτό».

Και πρόσθεσε:

«Δεν είναι θέμα στρατηγικής, δεν είναι θέμα ότι οι οικονομολόγοι δεν ξέρουν πού θα πρέπει να κατευθυνθούν τα χρήματα. Η ακρίβεια είναι πολυπαραγοντικό θέμα: είναι ο ΦΠΑ αν είναι δίκαιος, είναι οι μεσάζοντες, αν υπάρχουν καρτέλ και φυσικά η μισθοδοσία. Πρέπει να ανέβουν οι μισθοί αλλά δεν θα γίνει απλά μόνο του, αλλά να υπάρξει πραγματική ανάπτυξη. Πραγματική ανάπτυξη θα έχουμε όταν καταστάσεις τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ σταματήσουν και το χρήμα πάει εκεί που πρέπει. Δεν υπάρχουν μαγικά πράγματα, υπάρχει ορθολογισμός και σωστή κατανομή του χρήματος, υπάρχει αγάπη για την κοινωνία και τους πολίτες» συμπλήρωσε.

Για το πρόγραμμα του κόμματος της σημείωσε: «Η ανακοίνωση θα εξαρτηθεί από την ανακοίνωση των εκλογών», λέγοντας, πάντως, ότι «ο κόσμος θα ενθουσιαστεί από τον τρόπο που έχουμε φτιάξει το οικονομικό πρόγραμμα και πόσο εύκολο είναι να υλοποιηθεί».

Και σε πιο αιχμηρό τόνο ανέφερε: «εμείς θέλουμε υπουργείο Οικονομικών που θα απαρτίζεται μόνο από οικονομολόγους και τραπεζικούς. Δεν θα βάλουμε κάποιον που έχει πτυχίο δημοσιογραφίας από το ΕΑΠ».

Ενώ για τον Κωστή Χατζηδάκη είπε: «δεν έχει εργαστεί ποτέ. Όταν δεν έχεις βγάλει ένσημα πώς μπορείς να πάρεις σωστές αποφάσεις. Από πότε το να είσαι έμπειρος σε εργασία δεν το υπολογίζουμε καθόλου; Για εμάς η εμπειρία σημαίνει εμπειρία στην εργασία και στο γνωστικό αντικείμενο».

«Γιατί μας λέγατε ψέματα;»

Σε ένα υποθετικό σενάριο μελλοντικού ντιμπέιτ με πολιτικούς αρχηγούς, η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε:

«μια είναι η ερώτηση: γιατί μας λέγατε ψέματα, μας κοροϊδεύατε και ρίξατε τη χώρα στα βράχια; ΝΔ και ΠΑΣΟΚ κυβερνούσαν μέχρι τα μνημόνια και μετά μπήκαμε σε αυτό και ήρθε το χάος. Για όλα αυτά φταίνε αυτοί που διαχειρίστηκαν άσχημα το μέλλον της χώρας. Θα ρωτούσα γιατί τόσο ανικανότητα και ανευθυνότητα; Θα τους ρωτούσα πώς εμείς έχουμε καταστραφεί και αυτοί έχουν γίνει πλουσιότεροι; Ας μοιραστούν μαζί μας το μυστικό της επιτυχίας».