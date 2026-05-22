Κατατίθεται σήμερα, Παρασκευή 22 Μαΐου, στον Άρειο Πάγο η επίσημη διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα με την ονομασία «Ελπίδα για τη Δημοκρατία – Κίνημα Πολιτών – Μαρία Καρυστιανού». Η παρουσίαση του κινήματος πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (21/5) στον κινηματογράφο «Ολύμπιον» της Θεσσαλονίκης, με έμβλημα ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς.

Στο πλαίσιο της ομιλίας της, η κυρία Καρυστιανού υπογράμμισε ότι έχει γεννηθεί πλέον μια επιτακτική κοινωνική ανάγκη να σταματήσει ο υποβιβασμός της χώρας. Σημείωσε ότι οι υγιείς δυνάμεις της Ελλάδας έχουν αφυπνιστεί και συσπειρωθεί, απευθύνοντας κάλεσμα στους πολίτες να στηρίξουν μια προσπάθεια για την εθνική αναγέννηση του τόπου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στα ζητήματα της Δικαιοσύνης, αλλά και στην τραγωδία των Τεμπών, με την ίδια να επισημαίνει χαρακτηριστικά πως «δεν είναι κανονικότητα να μην μπορεί ένας άνθρωπος να μπει σε ένα τρένο και να φτάσει κάπου ασφαλής».

Τα 20 σημεία της διακήρυξης

Τα κεντρικά σημεία της διακήρυξης εστιάζουν στη διαφάνεια, τη δικαιοσύνη, την ενίσχυση της δημόσιας παιδείας, την προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των εργασιακών δικαιωμάτων, καθώς και στη διαμόρφωση μιας εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής και στα εθνικά θέματα.

Οι βασικοί άξονες περιλαμβάνουν: