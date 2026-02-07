Με το σύνθημα «το αύριο είναι τώρα» άνοιξε το διήμερο Συνέδριο του Κινήματος Δημοκρατίας, όπου ο Στέφανος Κασσελάκης έστειλε από το βήμα ένα σαφές πολιτικό μήνυμα: την πρόθεσή του να προχωρήσει άμεσα στη μετατροπή του κινήματος σε κόμμα με την επωνυμία «ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ».

Όπως είπε, πρόκειται για «το άλμα που θα μετατρέψει την πρωτοβουλία του Γκαζιού σε μια σύγχρονη δημοκρατική παράταξη ευρωπαϊκών προδιαγραφών», υπογραμμίζοντας ότι ο στόχος δεν είναι η διαμαρτυρία, αλλά η συγκρότηση μιας πραγματικής δύναμης εξουσίας.

Ο επικεφαλής του Κινήματος άνοιξε την ομιλία του με την αιχμηρή φράση «Δεν με τελείωσαν, δεν μας τελείωσαν», διευκρινίζοντας πως δεν δίνει τη μάχη για να αποδείξει απλώς την αντοχή του, αλλά για να συγκρουστεί με ένα σύστημα που –όπως είπε– υπηρετεί τους λίγους και κρατά καθηλωμένους τους πολλούς.

Στην πολιτική του αποτίμηση σημείωσε ότι οι Εκλογές του 2027 θα αποτελέσουν κάτι πολύ περισσότερο από μια τυπική αναμέτρηση, καθώς –όπως ανέφερε– μπορούν να σηματοδοτήσουν το κλείσιμο του κύκλου της Μεταπολίτευσης και την έναρξη μιας νέας εποχής Δημοκρατίας και αξιοκρατίας. Στο ίδιο πλαίσιο εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι η περίφημη «σταθερότητα» μετατράπηκε σε εξάρτηση και ότι η Κυβέρνηση επιστρέφει σε δοκιμασμένες συνταγές φόβου και κοινωνικού διχασμού.

Ξεκαθάρισε παράλληλα τις πολιτικές του γραμμές άμυνας, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με το ΠΑΣΟΚ όσο αυτό, όπως είπε, παραμένει δεμένο με πρακτικές που συνέβαλαν στη θεσμική και οικονομική αποδόμηση της χώρας.

Στον πυρήνα της προγραμματικής του πρότασης βρίσκεται το λεγόμενο «Πακέτο Επάρκειας», το οποίο συγκροτείται από έξι βασικές δεσμεύσεις.

Πρώτη εξ αυτών είναι η δημιουργία ενός Κοινωνικού Online Supermarket – μιας ψηφιακής πλατφόρμας που θα συνδέει παραγωγούς και τοπικά καταστήματα, με στόχο τη μείωση του κόστους βασικών αγαθών έως και 180 ευρώ τον μήνα για κάθε νοικοκυριό.

Στον τομέα της Υγείας εξήγγειλε Δημόσια Οδοντιατρική Φροντίδα με δωρεάν πρόληψη για τα παιδιά και μερική κάλυψη για τους ενήλικες μέσω voucher, ενώ για την ενέργεια ανακοίνωσε δωρεάν παροχή 100 kWh τον μήνα ανά άτομο, για την κύρια κατοικία.

Για τη στέγη, το πρόγραμμα προβλέπει τριετές πάγωμα αυξήσεων στα ενοίκια και επιδότηση 400 ευρώ τον μήνα για 50.000 κατοικίες. Στις μετακινήσεις, πρότεινε την καθιέρωση Πράσινου Κοινωνικού Εισιτηρίου στην Αττική, με κόστος μόλις 1 ευρώ την ημέρα, για απεριόριστες διαδρομές, καθώς και την ένταξη 200–300 ηλεκτρικών λεωφορείων.

Στην Παιδεία, παρουσίασε το όραμα για πλήρως δωρεάν σύστημα από τον Βρεφονηπιακό Σταθμό έως το Πανεπιστήμιο, με κάλυψη σίτισης, στέγασης και μεταφοράς.

Το συνολικό κόστος αυτών των μέτρων, όπως είπε, θα καλυφθεί μέσω φορολόγησης Τραπεζών και servicers, φορολογίας στη μεγάλη ακίνητη περιουσία και περιορισμού της σπατάλης στη δημόσια διοίκηση.

Στο κλείσιμο της ομιλίας του, ο Στέφανος Κασσελάκης ζήτησε την έγκριση των μελών για βαθιές οργανωτικές αλλαγές, με απλοποίηση της κομματικής δομής, ενίσχυση των δημοτικών οργανώσεων και καθιέρωση ετήσιων Συμμετοχικών Συνεδρίων.

Διαβεβαίωσε ότι δεν θα προδώσει την εμπιστοσύνη των πολιτών, υπογραμμίζοντας ότι η Αριστερά που πρεσβεύει σημαίνει παρουσία, σύγκρουση και ανάληψη ευθύνης για το μέλλον της χώρας.

Οι 6 «καθαρές λύσεις»

Ο κ. Κασσελάκης παρουσίασε αναλυτικά το «Πακέτο Επάρκειας», το οποίο περιλαμβάνει έξι άξονες:

Τριετές πάγωμα αυξήσεων στις υφιστάμενες μισθώσεις και δημιουργία καναλιού πωλήσεων που μπορεί να εξοικονομεί έως 180 ευρώ τον μήνα ανά νοικοκυριό.

Δημόσια οδοντιατρική φροντίδα.

Δωρεάν 100 κιλοβατώρες τον μήνα ανά άτομο.

Τριετές πάγωμα στα ενοίκια, σε συνδυασμό με αύξηση της προσφοράς κατοικιών.

Πράσινο κοινωνικό εισιτήριο στην Αττική: 1 ευρώ την ημέρα με απεριόριστες διαδρομές και στόλο 200–300 ηλεκτρικών λεωφορείων.

Δωρεάν Παιδεία από τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έως το Πανεπιστήμιο, με δωρεάν φοιτητική στέγαση και ολοήμερα Σχολεία, αντί για Φροντιστήρια.

Όπως τόνισε, «όλα αυτά αρχίζουν από την επάρκεια τώρα για όλους», προσθέτοντας ότι «δεν είναι κανονικότητα να αγχώνεσαι για το σούπερ μάρκετ και τα δόντια σου».

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, σημείωσε ότι «όπου υπάρχει δημοσιονομικό κόστος, θα το καλύψουμε με τους τρόπους που σας παρουσίασα στη ΔΕΘ, από Τράπεζες και servicers, 1,1 δισ. ευρώ τον χρόνο», πριν θέσει τις τρεις «κόκκινες γραμμές» στις συζητήσεις περί κυβερνητικών συνεργασιών.

Οι 3 «κόκκινες γραμμές»

Κράτος Δικαίου: «τεράστιες τομές στη Δικαιοσύνη» και τέλος στις ασυλίες Βουλευτών και Υπουργών.

Δικαιώματα: «δεν πάμε πίσω στο δικαίωμα μιας γυναίκας να αποφασίζει για το σώμα της, δεν πνίγουμε μετανάστες, δεν πάμε πίσω στο δικαίωμα ενός ανθρώπου να παντρευτεί όποιον θέλει, παλεύουμε για την ισότητα και την αποδοχή, με πρώτους τους ΑμεΑ».

Πακέτο Επάρκειας: «δεν θα συμβιβαστούμε στο δικαίωμα του Έλληνα πολίτη να ζήσει με αξιοπρέπεια».

«Δεν πάμε απλώς για να μπούμε στη Βουλή, πάμε για να συγκρουστούμε και να αλλάξουμε το μέλλον αυτού του τόπου», είπε, ζητώντας καταστατικές αλλαγές. Αναφερόμενος στις εσωτερικές δυσλειτουργίες, σημείωσε ότι «λίγες προσωπικές φιλοδοξίες και αγκυλώσεις χάλασαν το κλίμα για τους πολλούς» και υπογράμμισε πως «δεν μπορούμε να συγκρουστούμε με θηρία αν έχουμε συγκρούσεις μέσα μας».

Για τον λόγο αυτό πρότεινε «απλοποίηση και αποκέντρωση της κομματικής δομής» και ανάθεση της ευθύνης της προεκλογικής εκστρατείας στις Δημοτικές Οργανώσεις.

Τέλος, παρουσιάζοντας την πλατφόρμα «Stop Ακρίβεια», ανέφερε ότι θα λειτουργεί ως διαδραστική ιστοσελίδα και εφαρμογή για καταγγελίες, επαναλαμβάνοντας ότι «υπάρχει εναλλακτική» και ότι το δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος» αποτελεί –όπως είπε– «εκβιασμό, και στον εκβιασμό λέμε όχι».

Με πληροφορίες από: ΕΡΤ News