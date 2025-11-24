Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Μέσα από το βιβλίο του με τίτλο «Ιθάκη» ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη γνωριμία του με τον Στέφανο Κασσελάκη και το σύντροφό του Τάιλερ Μακμπέθ .

Σύμφωνα με τα όσα περιγράφει ο Αλέξης Τσίπρας το ζεύγος Κασσελάκη – Μακμπέθ επισκέφθηκε τον ίδιο και την σύζυγό του Μπέττυ Μπαζιάνα, στην εξοχική τους κατοικία στο Σούνιο. Εκείνη την ημέρα, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, τους ανακοίνωσε την πρόθεσή του να διεκδικήσει στην κάλπη την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Χαρακτηριστικά τα όσα παραθέτει σε απόσπασμα ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος αρχικά είχε την άποψη ότι ο νεοφερθείς από την Αμερική Στέφανος Κασσελάκης, απέπνεε μια αίσθηση ανανέωσης εμπλουτισμένη με φρέσκιες ιδέες όπως και τη διάθεση να υπερασπιστεί ομάδες, που μέχρι πρόσφατα δεν ήταν εύκολο να υψώσουν τη φωνή τους, όπως τα ομόφυλα ζευγάρια.

«Έδινε μια φρεσκάδα ανανέωσης η παρουσία του και γι’ αυτό είχα φροντίσει να συμπεριληφθεί στην Εκλογική Επιτροπή ενόψει της δεύτερης αναμέτρησης. Είχε κάνει και μια εξαιρετική εμφάνιση σε μια τηλεοπτική εκπομπή απέναντι σε έναν Βουλευτή της Ακροδεξιάς για το θέμα των δικαιωμάτων των ομόφυλων ζευγαριών, που είχε δημιουργήσει πολύ θετική εντύπωση.

Παρά το τζετ λαγκ, τον δέχτηκα στο σπίτι μου μαζί με τον σύζυγό του Τάιλερ. Προς έκπληξή μου, γρήγορα συνειδητοποίησα ότι είχε έρθει για να μου ανακοινώσει την απόφασή του να είναι υποψήφιος για την προεδρία του κόμματος. Μου έδειξε μάλιστα και το βίντεο ανακοίνωσης της υποψηφιότητάς του, που είχε ήδη μαγνητοσκοπήσει και θα το ανέβαζε στο διαδίκτυο την επόμενη ημέρα», αναφέρει πολύ περιγραφικά ο Αλέξης Τσίπρας.

Παρά τον αιφνιδιασμό που αισθάνθηκε ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει με λεπτομέρειες το χρονικό της συζήτησής τους, εστιάζοντας κατά κύριο λόγο στην υπερβολική βεβαιότητα του Στέφανου Κασσελάκη, η οποία σύμφωνα με τον Τσίπρα άγγιζε τα όρια της αλαζονείας και της επιδερμικής προσέγγισης των γεγονότων Μάλιστα δε δίστασε μετά τη συνάντησή τυος, να τον χαρακτηρίσει ως υπερφίαλο..

Όπως τονίζει, ο πρώην πρωθυπουργός του εξέφρασε απόλυτα την ειλικρινή του άποψη προειδοποιώντας τον για τις έντονες αντιδράσεις με τις οποίες θα βρισκόταν αντιμέτωπος έπειτα από μια τέτοια παρακινδυνευμένη πρωτοβουλία αλλά και τις ελάχιστες έως μηδενικές πιθανότητες να πετύχαινε το στόχο του.

Αντιπροσωπευτικό το παρακάτω απόσπασμα από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα:

«Προσπάθησα να τον αποθαρρύνω. Τον ρώτησα αν είναι σίγουρος για την απόφασή του. Μου απάντησε πως ήταν απολύτως σίγουρος, αλλά ζητούσε και τη γνώμη μου. Τότε τον ρώτησα αν θέλει να του πω αυτό που πιστεύω ή αυτό που ήθελε να ακούσει. Μου είπε να του πω αυτό που πιστεύω. Κατά τη γνώμη μου, του τόνισα, ήταν μια παρακινδυνευμένη απόφαση καθώς «θα έτρωγε πολύ ξύλο, χωρίς να έχει καμιά ελπίδα να εκλεγεί. Ο ίδιος όμως ήταν απολύτως βέβαιος ότι θα εκλεγεί. Μου φάνηκε υπερφίαλος. Είχε τη βεβαιότητα όχι μόνο ότι θα εκλεγεί πρόεδρος στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ότι σύντομα θα εκλεγεί και πρωθυπουργός».

Αίσθηση προκαλεί η στιχομυθία ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τη σύζυγό του Μπέττυ Μπαζιάνα, η οποία μόλις έφυγαν εξέφρασε την πεποίθησή της πως ο Κασσελάκης δεν θα κατάφερνε να εκλεγεί σε καμία περίπτωση .

Παράλληλα είναι σαφές ότι της προκάλεσε εντύπωση η ερώτηση του προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας, «Πως θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας στο Μαξίμου»; Δείχνοντας την ξεκάθαρη πρόθεσή του παρά τα νομικά κωλύματα στην Ελλάδα, να αποκτήσει παιδιά με τον σύζυγό του και με σαφή υπονοούμενα ότι το επόμενο βήμα θα ήταν η κατάκτηση του πρωθυπουργικού θώκου, με περίσσεια αισιοδοξία.

Ιδίαιτερη ήταν η απάντηση της Μπέττυς Μπαζιάνα η οποία εντέχνως προσπέρασε τα πολιτικά υπονοούμενα και απάντησε :«Αγάπη να υπάρχει…»

Όταν έφυγαν, η Μπέττυ γυρίζει και μου λέει:

-«Αυτός θα τα φάει τα μούτρα του».

-«Γιατί το λες;»

-«Δεν άκουσες τι με ρώτησε; Σκοπεύουν να αποκτήσουν παιδιά και η αγωνία του είναι πώς θα τα μεγαλώσουν στο Μαξίμου».

-«Και τι του απάντησες»;

-«Αγάπη να υπάρχει και όλα γίνονται. Τι να του απαντήσω»;

Ο Αλέξης Τσίπρας παραδέχτηκε ότι δεν έπεσε μέσα στις προβλέψεις του επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά πως η πολιτική είναι απρόβλεπτη γεμάτη από ανατροπές και αναδιαμόρφωση ισορροπιών.

«Τελικά έπεσα έξω στην εκτίμησή μου. Ο Κασσελάκης εξελέγη. Ή μάλλον οι άλλοι υποψήφιοι, και κυρίως η Αχτσιόγλου, κατάφεραν να χάσουν από τον Κασσελάκη.

Και το «ξύλο» δεν το έφαγε τελικά αυτός. Άρχισε να το τρώει ο ΣΥΡΙΖΑ από την επόμενη μέρα της εκλογής», κατέληξε ο κ. Τσίπρας.