Κατατέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (20/10), η τροπολογία της Κυβέρνησης για τον Άγνωστο Στρατιώτη, η οποία συνεχίζει να προκαλεί θύελλα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση.

Η τροπολογία κατατέθηκε εμβόλιμα στο νομοσχέδιο για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και θα ψηφιστεί αύριο, Τρίτη.

Με βάση την τροπολογία, η ευθύνη για την προστασία του Μνημείου παραμένει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενώ ο καθαρισμός και η συντήρησή του περνά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

«Ο στόχος δεν είναι διχαστικός. Ο στόχος είναι ο σεβασμός. Η κατοχύρωση του σεβασμού σε ένα ιερό μνημείο και η εφαρμογή του νόμου δεν είναι αλά καρτ», δήλωσε σχετικά ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Σημείο τριβής, κατά τις πολυήμερες διαβουλεύσεις, υπήρξε ο καθαρισμός του μνημείου και συγκεκριμένα ποιος θα είναι ο φορέας που θα αναλάβει την εν λόγω αρμοδιότητα.

Σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα, οι αρμοδιότητες καθαριότητας υπάγονται στους Δήμους, και εν προκειμένω στο Δήμο Αθηναίων. Σύμφωνα με το κείμενο της τροπολογίας, μετά την ψήφισή της, το Υπουργείο Άμυνας θα αναθέσει τον καθαρισμό του Άγνωστου Στρατιώτη σε ιδιωτική εταιρεία.

Σύμφωνα με το κείμενο, που υπογράφεται από τους Υπουργούς Δένδια, Χρυσοχοΐδη και Φλωρίδη, η ρύθμιση αφορά τα 4.600 τ.μ., μπροστά από τη Βουλή και το μνημείο, μέχρι την αρχή του πεζοδρομίου της πλατείας Συντάγματος.

Τη φύλαξη του μνημείου, όπως και πριν, διατηρεί το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αλλά σε 24ωρη βάση.

Την ίδια ώρα, η συντήρηση, ανάδειξη και προστασία του μνημείου αποδίδεται στο Υπουργείο Άμυνας.

Με αυτό τον τρόπο τελειώνει το πολύπλοκο καθεστώς το οποίο ενέπλεκε το Υπουργείο Πολιτισμού, τον Δήμο Αθηναίων και την Βουλή.

Με την ψήφισή της, η τροπολογία απαγορεύει διαμαρτυρίες, διαδηλώσεις, γκράφιτι και πανό στον χώρο.

Όσον αφορά τα ονόματα των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, αυτά δε θα σβηστούν, ωστόσο δεν θα ξαναγραφτούν στο σημείο.

Η τροπολογία προβλέπει ακόμα κυρώσεις, από χρηματικά πρόστιμα μέχρι ποινή φυλάκισης έως δύο έτη για τους παραβάτες.

Τι απαγορεύεται

Σύμφωνα με την τροπολογία απαγορεύονται:

α) Η χρήση ή κατάληψη της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του,

β) η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου,

γ) η πραγματοποίηση της οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης υπό την έννοια της περ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4703/2020 (Α’ 131), συμπεριλαμβανομένων και της αυθόρμητης και της έκτακτης υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης υπό την έννοια των περ. 4 και 5 του ανωτέρω άρθρου 2.

2. Όσοι παραβιάζουν την παρ. 1 τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους Εφόσον δεν τιμωρούνται βαρύτερα από άλλη διάταξη.

3. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του Μνημείου και του χώρου της παρ. 1, είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω ανάθεσης σχετικών συμβάσεων.

4. Για την τήρηση της δημόσιας τάξης, συμπεριλαμβανόμενης της Παραβίασης της παρ. 1, αρμόδια είναι η Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Συνολικά, η τροπολογία υπογράφεται από 7 υπουργούς: Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου, Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και Πολιτισμού Λινά Μενδώνη.

Στην αυριανή συζήτηση αναμένεται παρέμβαση και από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ ομιλία θα πραγματοποιήσει και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τροπολογία έχει κατατεθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας που ξεκινά να συζητείται αύριο το πρωί στην Ολομέλεια.

Δείτε το πλήρες κείμενο της τροπολογίας

Επιμέλεια: Π.Π.