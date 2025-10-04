Η Υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, κατέθεσε χθες στη Βουλή νέο εργασιακό νομοσχέδιο το οποίο φέρνει ριζικές αλλαγές στις ατομικές συμβάσεις εργασίας. Η σημαντικότερη πρόβλεψη επιτρέπει σε εργαζόμενο να απασχολείται έως και 13 ώρες την ημέρα με έναν εργοδότη, με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το εβδομαδιαίο πλαφόν των 40 ωρών.

Μεταξύ των διατάξεων που ενσωματώθηκαν μετά τη διαβούλευση με κοινωνικούς εταίρους βρίσκονται:

-Η ρητή απαγόρευση για τον εργοδότη να επιφέρει βλαπτικές συνέπειες σε εργαζόμενο που αρνείται υπερωρία.

-Η διεύρυνση του ορισμού της μονομερούς βλαβερής μεταβολής, ώστε να περιλαμβάνει οποιαδήποτε αδικαιολόγητη μείωση αποδοχών, ακόμα και εάν σχετίζεται με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

-Η επιβολή προστίμου για κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται έλλειψη αναγγελίας πρόσληψης (αδήλωτη εργασία).

-Η κατάργηση της υποχρέωσης του εργοδότη να συνυπογράψει στην περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης εργαζομένου, καθώς και η αυτόματη ειδοποίησή του μέσω του συστήματος για τη δήλωση αποχώρησης.

Επιπλέον, στο νομοσχέδιο προστέθηκαν ρυθμίσεις που:

-Επεκτείνουν την προστασία από απόλυση (όπως η προστασία της μητρότητας) και στις ανάδοχες μητέρες.

-Απλοποιούν τις προϋποθέσεις ώστε περισσότεροι επαγγελματίες να μπορούν να ασκούν καθήκοντα ιατρού εργασίας, στην προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος έλλειψης ειδικών.

-Το νομοσχέδιο προωθεί επίσης ενισχυμένη στήριξη στους εργαζομένους, καθώς προβλέπει:

-Μεγαλύτερη ευελιξία στη μετάβαση σε τετραήμερη εργασία και στη διαχείριση της ετήσιας άδειας αναψυχής.

-Επέκταση των δικαιούχων επιδόματος κυοφορίας και λοχείας.

-Το επίδομα γονικής άδειας να είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο.

-Απαγόρευση μείωσης αποδοχών μετά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

-Την υποχρέωση παρουσίας συντονιστή υγείας και ασφάλειας σε μεγάλα τεχνικά έργα.

Στο πεδίο της υπερωρίας:

Ο εργαζόμενος θα έχει τη δυνατότητα να εργαστεί έως 13 ώρες ημερησίως με τον ίδιο εργοδότη — η 13η ώρα θα αμείβεται με υπερωριακή προσαύξηση 40 %.

Οι υπερωρίες μπορούν να κατανείμονται έως και 4 ώρες ημερησίως, χωρίς να ξεπερνάται το ετήσιο όριο των 150 ωρών.

Η άρνηση υπερωρίας δεν μπορεί να συνιστά λόγο καταγγελίας ή δυσμενής μεταχείρισης.

Όλες οι διαδικασίες υπερωρίας (συναίνεση, δήλωση στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, τήρηση ωραρίων ανάπαυσης) συνεχίζουν να ισχύουν.

Όταν το πρόγραμμα εργασίας είναι προβλέψιμο, ο εργοδότης υποχρεούται να ενημερώσει για τις ώρες απασχόλησης, τη ρύθμιση των υπερωριών και πιθανές αλλαγές βαρδιών. Όταν είναι κυρίως μη προβλέψιμο, πρέπει να γνωστοποιεί τον χαρακτήρα του ωραρίου, τον αριθμό των εγγυημένων ωρών, τις ημέρες/ώρες εντός των οποίων μπορεί να καλείται ο εργαζόμενος και την προειδοποίηση για αλλαγές.

Η ενημέρωση αυτή μπορεί να γίνει και μέσω της εφαρμογής MyErgani, με ψηφιακή γνωστοποίηση της έναρξης, μεταβολών και όρων.

Στο καθεστώς μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης:

Καταργείται η υποχρέωση ανάρτησης των συμβάσεων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Παρά τούτο, η σύμβαση πρέπει να είναι έγγραφη — ελλείψει αυτής, θεωρείται πλήρης απασχόληση.

Εισάγεται ρητά δυνατότητα υπερωρίας και για εργαζόμενους εκ περιτροπής — ώρες πέραν του συμβατικού ορίου θεωρούνται υπερωρία και αποζημιώνονται ανάλογα.

Σχετικά με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας:

Καθιερώνεται περίοδος αναφοράς μιας εβδομάδας, εντός της οποίας ώρες πέραν του συμβατικού ωραρίου μπορούν να εξισορροπούνται με λιγότερες ώρες άλλες μέρες (μέχρι +2 ώρες/ημέρα).

Η συμφωνία μπορεί να προβλέπει τετραήμερη εργασία (4 ημέρες × 10 ώρες).

Η συμφωνία δεν μπορεί να επιβληθεί μονομερώς — απαιτείται συναίνεση από εργαζόμενο ή τους εκπροσώπους του.

Αν η σχέση εργασίας λυθεί προτού ολοκληρωθεί η περίοδος διευθέτησης, ο εργαζόμενος δικαιούται αποζημίωση για τις ώρες που δεν αποκαταστάθηκαν.

Για την ετήσια άδεια:

Καταργείται η πρότερη υποχρέωση προδήλωσης — η άδεια καταχωρείται στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ εντός του επόμενου μήνα.

Διατηρείται ο κανόνας της αδιαίρετης άδειας, αλλά επιτρέπεται η κατάτμησή της κατ’ επιλογή του εργαζομένου, υπό τον όρο ότι ένα τμήμα θα είναι συνεχόμενη εργάσιμη εβδομάδα.

Η επιχείρηση και ο εργαζόμενος συμφωνούν το χρόνο χορήγησης — σε περίπτωση διαφωνίας, παρεμβαίνει η Επιθεώρηση Εργασίας.

Στο θέμα της μονομερούς μεταβολής των όρων εργασίας:

Ο εργοδότης δεν μπορεί να μειώσει αποδοχές μονομερώς λόγω ένταξης στο σύστημα ψηφιακής κάρτας — τέτοια μείωση θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή.

Ο εργαζόμενος που αρνείται υπερωρία προστατεύεται: δεν μπορεί να απολυθεί ούτε να υποστεί δυσμενή μεταχείριση.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη διοικητική και ψηφιακή οργάνωση:

Καταργούνται οι υποχρεώσεις για ανάρτηση πίνακα προσωπικού, πρόγραμμα ωρών, βιβλία αδειών, εκκαθαριστικά — τα στοιχεία είναι διαθέσιμα μέσω ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Ο εργοδότης δεν υποχρεούται πλέον να υποβάλει τις ατομικές συμβάσεις ή τις τροποποιήσεις τους — όλες οι πληροφορίες θα εξάγονται ψηφιακά.

Δημιουργείται εφαρμογή κινητού «Ergani» για τη διαχείριση δηλώσεων, αλλαγών και επικοινωνίας μεταξύ εργοδοτών και συστήματος.

Προβλέπονται ταχύρρυθμες προσλήψεις για κάλυψη επειγουσών αναγκών (π.χ. έως δύο ημέρες εβδομαδιαίως), με ανακοίνωση όρων στη σχετική εφαρμογή και δυνατότητα αποδοχής από τον εργαζόμενο ψηφιακά.

Η Επιθεώρηση Εργασίας ενισχύεται σε οργανωτικό και λειτουργικό επίπεδο ώστε να ελέγχει τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων.

Στην περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης, η υποχρέωση συνυπογραφής από τον εργοδότη καταργείται: η ανακοίνωση γίνεται αυτόματα μέσω του συστήματος.

Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, προστέθηκαν επίσης δύο διατάξεις που ενισχύουν την κοινωνική διάσταση του νομοσχεδίου. Η πρώτη αφορά την επέκταση της προστασίας από απόλυση λόγω μητρότητας και στις ανάδοχες μητέρες, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό στην εργασιακή νομοθεσία.

Η δεύτερη αφορά την απλοποίηση των προϋποθέσεων για την αναγνώριση περισσότερων ειδικοτήτων ιατρών, προκειμένου να μπορούν να ασκούν καθήκοντα ιατρού εργασίας. Η πρόβλεψη αυτή αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της έλλειψης διαθέσιμων γιατρών εργασίας, που παρατηρείται σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σε ό,τι αφορά τις βασικές αλλαγές στο ωράριο εργασίας, το νομοσχέδιο προβλέπει νέα ευελιξία στην ημερήσια διάρκεια απασχόλησης, προσαρμόζοντας το πλαίσιο στις ανάγκες των επιχειρήσεων και στις ευρωπαϊκές πρακτικές.

Μέχρι σήμερα, η νομοθεσία προέβλεπε ως βασικό ημερήσιο ωράριο τις 8 ώρες, με τη δυνατότητα προσθήκης μιας επιπλέον ώρας υπερεργασίας (9η ώρα), και επιπλέον μέχρι 3 ώρες υπερωρίας (10η έως 12η ώρα).

Επίσης, προβλεπόταν ότι ένας εργαζόμενος μπορεί να φτάσει έως τις 13 ώρες ημερησίως, μόνο στην περίπτωση που απασχολείται σε δύο ή περισσότερους εργοδότες.

Με το νέο νομοσχέδιο, η δυνατότητα 13ωρης ημερήσιας εργασίας επεκτείνεται και στους εργαζομένους που απασχολούνται σε έναν μόνο εργοδότη, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η ρύθμιση αυτή θα ισχύει σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν οι ανάγκες της επιχείρησης το επιβάλλουν, και υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι τηρούνται πλήρως τα προβλεπόμενα χρονικά όρια ανάπαυσης και το ανώτατο εβδομαδιαίο όριο εργασίας.

Η 13ωρη απασχόληση δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε καθημερινή βάση, αλλά μόνο μεμονωμένα και περιορισμένα μέσα στο έτος.

Το νομοσχέδιο διατηρεί τα ήδη θεσμοθετημένα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης, τα οποία είναι 48 ώρες ανά τετράμηνο και 150 ώρες ετησίως. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος μπορεί να εργαστεί μέχρι και 13 ώρες ημερησίως για το πολύ 37,5 ημέρες τον χρόνο.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάνω από δέκα κράτη-μέλη αναγνωρίζουν, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, την δυνατότητα 13ωρης ημερήσιας απασχόλησης, με την προϋπόθεση της τήρησης των κανόνων υγείας, ασφάλειας και επαρκούς ανάπαυσης των εργαζομένων.