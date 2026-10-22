Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο μεταφέρεται εκτάκτως ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας, ο οποίος νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης (22/10) αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, ενώ βρισκόταν μέσα στο κτήριο της Βουλής των Ελλήνων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένιωσε κάποιο πόνο στο στήθος κατά την είσοδό του στο κτήριο του Κοινοβουλίου.

Αμέσως κατευθύνθηκε μόνος του στο ιατρείο της Βουλής.

Στη συνέχεια, για προληπτικούς λόγους, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.