Μια εκτενής και ιδιαίτερα αιχμηρή έκθεση 104 σελίδων της οργάνωσης UN Watch με τον Γιώργο Κατρούγκαλο στο προσκήνιο, επαναφέρει τη συζήτηση για τον ρόλο των ειδικών εισηγητών του ΟΗΕ και την αυξανόμενη πολιτικοποίηση του συστήματος ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Με τίτλο «Από φύλακες σε ιδεολόγους», η έκθεση υποστηρίζει ότι κορυφαίοι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ έχουν απομακρυνθεί από τον ρόλο του ανεξάρτητου παρατηρητή, υιοθετώντας πολιτικά φορτισμένες θέσεις και, σε ορισμένες περιπτώσεις, λαμβάνοντας χρηματοδοτήσεις από ξένες κυβερνήσεις για τη λειτουργία των θεσμικών τους θέσεων.

🚨 BREAKING: New report by UN Watch reveals UN “experts” accepted millions of dollars from China, Russia, and Qatar before attacking the U.S., Israel, and the West. 🧵 See the report’s most striking findings: pic.twitter.com/V4yJ8ay5Aq — UN Watch (@UNWatch) May 26, 2026

Στο επίκεντρο των αναφορών βρίσκεται ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και νυν ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ Γιώργος Κατρούγκαλος, με την έκθεση να ισχυρίζεται ότι φέρεται να συνδέεται με χρηματοδότηση ύψους περίπου 100 χιλιάδων δολαρίων (ή ευρώ, όπως αναφέρεται σε διαφορετικά σημεία του δημοσιεύματος) από την κινεζική πλευρά.

Σύμφωνα πάντα με την UN Watch, η χρηματοδότηση αυτή σχετίζεται με εκδηλώσεις και δράσεις που αφορούσαν την προβολή του βιβλίου του προέδρου της Κίνας Σι Τζινπινγκ, το οποίο όπως σημειώνεται, παρουσιάστηκε στην Ελλάδα με τη συμμετοχή του Γιώργου Κατρούγκαλου και άλλων προσκεκλημένων.

Ben Saul, the UN expert counterterrorism, received $150,000 from China then refused to issue any statements on China’s persecution of the Uyghurs, which Beijing justifies as “counterterrorism.” In March, Saul condemned the U.S. while praising Somalia as a “responsible state.” pic.twitter.com/vZxui1E7G4 — UN Watch (@UNWatch) May 26, 2026

Η έκθεση αφήνει αιχμές για το κατά πόσο τέτοιες χρηματοδοτήσεις επηρεάζουν την ανεξαρτησία των ειδικών εισηγητών, ενώ επεκτείνει την κριτική της σε ευρύτερο φάσμα προσώπων του ΟΗΕ, υποστηρίζοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις καταγράφονται «ιδεολογικές προκαταλήψεις» και «συγκρούσεις συμφερόντων».

Η επίσκεψη στην Τεχεράνη και οι αντιδράσεις

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην επίσκεψη του Γιώργου Κατρούγκαλου στην Τεχεράνη τον Νοέμβριο του 2025, όπου συναντήθηκε με τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών του ιρανικού καθεστώτος Καζέμ Γαριμπαμπαντί.

Κατά την κοινή τους παρουσία, σύμφωνα με το υλικό της έκθεσης, οι δύο πλευρές εξέφρασαν τη θλίψη τους για τα «ισραηλινά και αμερικανικά εγκλήματα», διατύπωση που η UN Watch επικαλείται ως ενδεικτική, κατά την άποψή της, μιας ευρύτερης τάσης πολιτικής τοποθέτησης ειδικών εισηγητών απέναντι στη Δύση.

Η έκθεση κάνει λόγο για «συστημικό μοτίβο ιδεολογικής μεροληψίας» και «οικονομικών συγκρούσεων συμφερόντων», υποστηρίζοντας ότι σε οποιονδήποτε άλλο θεσμικό χώρο τέτοιες πρακτικές θα οδηγούσαν σε απομάκρυνση των εμπλεκομένων.

Η UN Watch είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ) με έδρα τη Γενεύη της Ελβετίας, η οποία ιδρύθηκε το 1993. Σκοπός της είναι να παρακολουθεί και να αξιολογεί το έργο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), βάσει των αρχών του Χάρτη του.

Η απάντηση Κατρούγκαλου

Απαντώντας στις αιτιάσεις, ο Γιώργος Κατρούγκαλος μίλησε στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τετάρτης 27/05, απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς.

Όπως δήλωσε:

«Ο ΟΗΕ ακριβώς επειδή αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια οικονομική κρίση, δέχεται διάφορες χώρες να καταθέσουν στο γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα Δικαιώματα έκτακτες ενισχύσεις, οι οποίες προορίζονται για τα λειτουργικά κόστη συγκεκριμένων θέσεων ειδικών εισηγητών. Αυτά τα χρήματα δεν τα παίρνουν ποτέ στα χέρια τους οι ειδικοί εισηγητές. Τα χρήματα αυτά, χρησιμοποιούνται για τα λειτουργικά κόστη της θέσης, για τους συνεργάτες. Τα χρήματα αυτά δεν τα παίρνει κανένας ειδικός εισηγητής στα χέρια του. Τα παίρνει απευθείας το γραφείο του Ύπατου Αρμοστή. Τα διαχειρίζεται αυτό. Δεν επιτρέπεται ο ειδικός εισηγητής, ο ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας, να πάρει ούτε ένα ευρώ. Είμαστε άμισθοι, δεν παίρνουμε ούτε ένα ευρώ», εξήγησε αρχικά.

Για την παρουσίαση του βιβλίου του Σι Τζιπίνγκ στην Ελλάδα, σημείωσε:

«Το βιβλίο του Σι για τη διακυβέρνηση της Κίνας, πράγματι παρουσιάστηκε στην Ελλάδα. Ήμασταν καλεσμένοι εγώ, ο κύριος Τραγάκης από τη Νέα Δημοκρατία, ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου, και ο εκδότης Παπαζήσης… Ούτε ο κύριος Τραγάκης πήρε λεφτά για να πάει, ούτε εγώ πήρα λεφτά για να πάω», ξεκαθάρισε.

Απαντώντας στο γιατί η Κίνα φέρεται να κατέθεσε τα χρήματα στο ταμείο του ΟΗΕ, πρόσθεσε:

«Γιατί η Κίνα αυτή τη στιγμή θέλει να καλύψει το κενό που αφήνουν οι Αμερικανοί και να εμφανιστεί σαν μια δύναμη και νομίζω ότι πράγματι είναι μια τέτοια δύναμη που σταθεροποιεί το διεθνές σύστημα και ειδικά το οικοσύστημα. Αυτά τα χρήματα χρησιμοποιούνται για τα έξοδα των γραφείων των Ηνωμένων Εθνών».

Όταν ο Κατρούγκαλος έκοψε συντάξεις και αύξησε τα όρια ηλικίας

Ο Γιώργος Κατρούγκαλος βρέθηκε στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης ήδη από την περίοδο που ως υπουργός Εργασίας προώθησε το 2016 τον λεγόμενο «νόμο Κατρούγκαλου», τον βασικό κορμό της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης που άλλαξε ριζικά το σύστημα συντάξεων στην Ελλάδα. Με τον νόμο 4387/2016, θεσπίστηκε νέος τρόπος υπολογισμού των κύριων συντάξεων με χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης, ενώ για πρώτη φορά ενοποιήθηκαν τα ασφαλιστικά ταμεία και εισήχθη ένα ενιαίο πλαίσιο κανόνων για όλους τους ασφαλισμένους.

Στην πράξη, όπως αποτυπώθηκε σε πλήθος αναλύσεων και ρεπορτάζ της περιόδου, το νέο σύστημα οδήγησε σε σημαντικές μειώσεις για τους νέους συνταξιούχους, οι οποίες –σύμφωνα με εκτιμήσεις που είχαν δημοσιευθεί τότε– έφταναν ακόμη και το 10% έως 30% σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς, ενώ παράλληλα «πάγωσαν» ή περιορίστηκαν επικουρικές και εφάπαξ παροχές.

Την ίδια περίοδο, και σε εφαρμογή προηγούμενων μνημονιακών δεσμεύσεων που ενσωματώθηκαν στο νέο πλαίσιο, συνεχίστηκε η σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, με χιλιάδες ασφαλισμένους να μετατίθενται χρονικά για τη συνταξιοδότησή τους, σε αρκετές περιπτώσεις κατά αρκετά χρόνια, λόγω της σύνδεσης των ορίων ηλικίας με το προσδόκιμο ζωής και των μεταβατικών διατάξεων που προέβλεπαν αναπροσαρμογές έως και τα 67 έτη για πλήρη σύνταξη.

Οι αλλαγές αυτές παρουσιάστηκαν από την τότε κυβέρνηση ως αναγκαίες για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, ωστόσο προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από συνδικάτα και αντιπολίτευση, που έκαναν λόγο για «μαχαίρι» στις συντάξεις και για επιβάρυνση κυρίως των μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων.

Τον Δεκέμβριο του 2025 ο Γιώργος Κατρούγκαλος σε συνέντευξή του με τους δημοσιογράφους Γιώργο Πιέρρο και Δημήτρη Τάκη στο Action 24, σχετικά με την ασφαλιστική μεταρρύθμιση που είχε κάνει και στην ερώτηση αν με την εμπειρία του σήμερα θα έκανε αυτοκριτική ή θα αναθεωρούσε τις αποφάσεις του, η απάντηση του πρώην υπουργού ήταν σαφής: «Σε αυτό που θεωρώ βασικές αρχές της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης (…) θεωρώ ότι η επιλογή ήταν επιλογή της Αριστεράς. Και δική μου επιλογή, βασισμένη σε αρχές.»

Ο Δημήτρης Τάκης επανήλθε, ζητώντας πιο συγκεκριμένη απάντηση για το καθεστώς εισφορών που είχε νομοθετηθεί για τους ελεύθερους επαγγελματίες:

Τάκης: «Ό,τι είχατε νομοθετήσει για τους ελεύθερους επαγγελματίες, θα το νομοθετούσατε πάλι;»

Κατρούγκαλος: «Αν ρωτάτε αν θα είχα ένα σύστημα εισφορών βασισμένο στο εισόδημα, ναι σας απαντώ, θεωρώ ότι αυτό είναι το σωστό.»

Τάκης: «Άρα την ίδια επιλογή θα κάνατε.»

Κατρούγκαλος: «Σε επίπεδο αρχών, ακριβώς η ίδια. Μπορεί να ήταν διαφορετική αν άκουγα από τους ελεύθερους επαγγελματίες μια άλλη πρόταση.»