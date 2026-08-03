Ο Κώστας Κατσαφάδος, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ότι οι αυτοψίες στις περιοχές που έκαψε η φωτιά, ξεκινούν άμεσα από την Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών.

Οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές θα καταγραφούν με στόχο την γρήγορη επιστροφή των πληγέντων στην κανονικότητα. «Στόχος μας είναι η άμεση αποζημίωση των πληγέντων», υπογράμμισε ο υφυπουργός.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι η κρατική επιχορήγηση για επισκευές ή ανακατασκευές ανέρχεται στο 100% για τις κύριες κατοικίες, αλλά και για τις δευτερεύουσες.

Σημειώνεται ότι προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και για τις βιοτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία θα φτάσουν έως και τα 6.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς.

Στην περίπτωση όπου ένα κτήριο κριθεί ακατάλληλο για χρήση, οι πολίτες που επλήγησαν από την πυρκαγιά θα μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου. Η επιδότηση θα φτάνει ως και τα 500 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας.