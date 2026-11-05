Σειρά συναντήσεων εργασίας και ευρείες τηλεδιασκέψεις με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και των αρμόδιων υπηρεσιών στις περιοχές που επλήγησαν από το τελευταίο κύμα κακοκαιρίας, πραγματοποίησε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος. Στόχος, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών καταγραφής των ζημιών, η ενεργοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών κρατικής αρωγής και η ταχύτερη δυνατή αποζημίωση των πληγέντων.

Ρόδος: Ξεκίνησαν σήμερα οι αυτοψίες

Ειδικότερα, όσον αφορά τη Ρόδο, όπως έγινε γνωστό από την Πολιτική Προστασία, ξεκίνησαν σήμερα οι αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές, με τέσσερα τριμελή κλιμάκια να επιχειρούν στο νησί.

Κατά τη συνάντησή του κ. Κατσαφάδου, με τον δήμαρχο Ρόδου, Αλέξανδρο Κολιάδη, στο επίκεντρο βρέθηκαν η καταγραφή των ζημιών, η διαδικασία αποζημίωσης των πληγέντων και ο σχεδιασμός των απαραίτητων παρεμβάσεων αποκατάστασης.

Οι έλεγχοι, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, θα συνεχιστούν με εντατικό ρυθμό έως και το Σάββατο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση καταγραφής και να διαμορφωθεί η συνολική εικόνα των ζημιών. Παράλληλα, δόθηκαν στον δήμο οδηγίες για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής, η οποία θα αναλάβει το έργο που αφορά τη διαδικασία αποζημίωσης των πληγέντων.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η γενική διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) έχει παράσχει τις απαραίτητες κατευθύνσεις, τόσο για την εφαρμογή της διαδικασίας, όσο και για την ορθή και ασφαλή αποστολή των αποτελεσμάτων των αυτοψιών. Τη Δευτέρα έχει προγραμματιστεί το επόμενο βήμα μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά την οποία θα αποσαφηνιστούν τα επιμέρους ζητήματα, θα οριστικοποιηθεί η διαδικασία και θα καθοριστεί η καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή των απαραίτητων στοιχείων και φακέλων από τον δήμο.

Μαγνησία: Στο επίκεντρο οι ζημιές στη Νέα Αγχίαλο

Σε τηλεδιάσκεψη με την αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας και Σποράδων, ‘Αννα-Μαρία Παπαδημητρίου, εξετάστηκαν οι ζημιές και τα προβλήματα που προκλήθηκαν στον δήμο Βόλου από το τελευταίο κύμα κακοκαιρίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη Νέα Αγχίαλο.

Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε λίγες μόλις ημέρες μετά την επιτόπια επίσκεψη, τη σύσκεψη και τις αυτοψίες που είχε πραγματοποιήσει ο κ. Κατσαφάδος στο Νότιο Πήλιο. Στο επίκεντρο τέθηκαν οι ανάγκες της Νέας Αγχιάλου, η αποτίμηση των ζημιών, οι εκκρεμότητες και οι απαιτούμενες ενέργειες για την αποκατάσταση των υποδομών και τη στήριξη των πληγέντων.

Ανατ. Σάμος και Κάλυμνος: Συντονισμός για αποζημιώσεις και αποκατάσταση υποδομών

Επιπλέον πραγματοποιήθηκε ευρεία τηλεδιάσκεψη για την Ανατολική Σάμο και την Κάλυμνο, με αντικείμενο την καταγραφή και αξιολόγηση των ζημιών, την προώθηση των προβλεπόμενων διαδικασιών κρατικής αρωγής και αποζημίωσης, καθώς και τον σχεδιασμό των απαραίτητων παρεμβάσεων για την αποκατάσταση των υποδομών. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, δόθηκαν αναλυτικές διευκρινίσεις σχετικά με τα απαιτούμενα βήματα για την καταγραφή και αξιολόγηση των ζημιών, την ενεργοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης, την ιεράρχηση των αναγκών για την αποκατάσταση των δημοτικών και λοιπών υποδομών, καθώς και τη διευθέτηση των εκκρεμοτήτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον συντονισμό μεταξύ των δήμων, της Περιφέρειας και των υπηρεσιών της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι αρμοδιότητες, να επιταχυνθούν οι απαιτούμενες ενέργειες και να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις οι διαδικασίες στήριξης των πληγέντων και αποκατάστασης των ζημιών.

Εύβοια: Συντονισμός με την Περιφέρεια, τους δήμους και τους βουλευτές

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη για την αποκατάσταση των ζημιών στην Εύβοια . Στο πλαίσιο αυτής συζητήθηκαν δυσλειτουργίες που έχουν προκύψει, εξετάστηκε η πορεία των έργων και αξιολογήθηκαν τα νέα δεδομένα και οι πρόσθετες ανάγκες που δημιουργήθηκαν μετά τα πρόσφατα καιρικά φαινόμενα.

Στην σύσκεψη συμμετείχαν ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, οι βουλευτές Ευβοίας της Νέας Δημοκρατίας, Σίμος Κεδίκογλου, Θανάσης Ζεμπίλης και Κατερίνα Καραμπατσώλη, ο δήμαρχος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης, ο αντιπεριφερειάρχης Ευβοίας, Γιώργος Κελαϊδίτης, καθώς και ο δήμαρχος Διρφύων – Μεσσαπίων, Αντώνης Σπυρόπουλος, καθώς και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και των αρμόδιων φορέων.

Η κρατική αρωγή με συγκεκριμένα βήματα και χρονοδιαγράμματα

«Κοινός παρονομαστής όλων των συναντήσεων και τηλεδιασκέψεων είναι η ανάγκη να περάσει η διαδικασία από την καταγραφή των προβλημάτων στην οργανωμένη και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Η συνεργασία με τους δήμους, τις Περιφέρειες και τις αρμόδιες υπηρεσίες, η επιτάχυνση των αυτοψιών, η πληρότητα των φακέλων και η έγκαιρη αποστολή των απαραίτητων στοιχείων, αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για την προώθηση των διαδικασιών αποζημίωσης.

Η προτεραιότητα του υπουργείου είναι σαφής. Να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος, να διευθετηθούν οι εκκρεμότητες και να προχωρήσουν με συγκεκριμένα βήματα οι διαδικασίες στήριξης των πληγέντων και αποκατάστασης των ζημιών», καταλήγει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στη σχετική ανακοίνωση.