Έντονος ήταν ο καβγάς μεταξύ Δημήτρη Καιρίδη και Γιώργου Καραμέρου κατά την διάρκεια εκπομπής σε πάνελ του ACTION24. Η συζήτηση των δύο βουλευτών δεν άργησε να πάρει προσωπικό τόνο.

Ο βουλευτής της ΝΔ προκάλεσε την αντίδραση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ όταν ανέφερε ότι «τρέφω σεβασμό για τα πολιτικά πτώματα», σχολιάζοντας με αυτόν τον τρόπο την πορεία της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κ. Καιρίδης εμφανώς εννοούσε τον Αλέξη Τσίπρα ως πολιτικό πτώμα.

Ο Γιώργος Καραμέρος αντέδρασε έντονα στην φράση αυτή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για «υποκρισία» και «έλλειψη σεβασμού», απαντώντας αιχμηρά: «Αυτός είστε όμως».

Δείτε το βίντεο:

Στην συνέχεια, ο Δημήτρης Καιρίδης τόνισε πως «όταν ένα Κόμμα έχει πέσει στο 18% και έκτοτε έχει διαλυθεί σε πολλά κομμάτια — επτά αν δεν κάνω λάθος — και βρίσκεται σε φάση περιδίνησης με έναν πρώην αρχηγό που έχει παραιτηθεί, αλλά τα στελέχη εξακολουθούν να ομνύουν στο όνομά του, είναι προφανές ότι υπάρχει πρόβλημα συνοχής».

Τέλος, ο Γιώργος Καραμέρος ανταπάντησε πως «εμείς βρισκόμαστε στη φάση της ανασύνθεσης, ενώ εσείς είστε σε φάση διάλυσης».