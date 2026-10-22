Στην παρουσίαση της νέας διεθνούς καμπάνιας τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Αττικής, «The Greater Athens Region», που πραγματοποιήθηκε στην Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, απηύθυνε χαιρετισμό η Υπουργός Τουρισμού, κα. Όλγα Κεφαλογιάννη, εκπροσωπώντας και τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού κ. Απόστολος Τζιτζικώστας.

Η κα. Κεφαλογιάννη τόνισε στο χαιρετισμό της ότι η καμπάνια συνδέεται με την εθνική στρατηγική για μια τουριστική ανάπτυξη με διάρκεια, ποιότητα και όφελος για τις τοπικές κοινωνίες. Όπως σημείωσε, στόχος είναι οι επισκέπτες να ταξιδεύουν σε περισσότερες περιοχές της χώρας και σε περισσότερες εποχές του χρόνου, να έχουν στη διάθεσή τους διαφορετικές εμπειρίες. Επιπλέον, η ανάπτυξη να συμβαδίζει με την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και με την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

«Η Αθήνα και ολόκληρη η Αττική αποτελούν σήμερα έναν αυτοτελή, ολοκληρωμένο προορισμό για όλο τον χρόνο. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κατακτήθηκε με επίμονη δουλειά», τόνισε, αναφερόμενη στην προσπάθεια που ξεκίνησε το 2012, μέσα στην οικονομική κρίση, με προτεραιότητα την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη χώρα και την ανάκαμψη του τουρισμού της πρωτεύουσας.

Στη συνέχεια η Υπουργός αναφέρθηκε στην προσέλκυση ελληνικών επιχειρήσεων και μεγάλων διεθνών ξενοδοχειακών ομίλων, καθώς και στη σημαντική αύξηση της παρουσίας ξενοδοχείων τεσσάρων και πέντε αστέρων στην Αττική. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στις παρεμβάσεις του 2014 στο θεσμικό πλαίσιο για τις τουριστικές επενδύσεις, μεταξύ άλλων για τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα και τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condo hotels), που έδωσαν νέες δυνατότητες αξιοποίησης και αναβάθμισης ξενοδοχειακών ακινήτων. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την εξέλιξη του ιστορικού Hilton σε Conrad Athens The Ilisian, μια επένδυση υψηλής ποιότητας και έναν πόλο φιλοξενίας, εστίασης και αναψυχής στην καρδιά της πόλης.

Παράλληλα, μίλησε για την ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών και των απευθείας αεροπορικών συνδέσεων, που διεύρυναν την πρόσβαση σε σημαντικές αγορές, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ινδία.

Η Υπουργός σημείωσε ότι η ανάπτυξη χρειάζεται κανόνες που λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες τη πόλης και διασφαλίζουν την ποιότητα των Υπηρεσιών και αναβαθμίζουν την εμπειρία των επισκεπτών. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στις θεσμικές παρεμβάσεις του Υπουργείου Τουρισμού, με τη θέσπιση λειτουργικών προδιαγραφών και προδιαγραφών και προδιαγραφών ασφαλείας για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων.

Η κα Κεφαλογιάννη παρουσίασε, επίσης, τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Τουρισμού για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, με έμφαση στον θαλάσσιο, τον ορεινό και τον πολιτιστικό τουρισμό. Όπως ανέφερε, ολοκληρώθηκαν τα έργα αναβάθμισης του δικτύου τουριστικών λιμένων.

Παράλληλα, για πρώτη φορά παρουσιάστηκε στοχευμένη καμπάνια για την ορεινή Ελλάδα, με στόχο την ανάδειξη προορισμών που προσφέρουν επαφή με τη φύση και την τοπική ζωή σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Ιδιαίτερη θέση στη στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού έχει ο πολιτιστικός τουρισμός και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης δημιουργίας.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς, όπως ο UN Tourism και η UNESCO, για την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από τον τουρισμό. Όπως ανέφερε, στις πρόσφατες συναντήσεις στο Παρίσι με εκπροσώπους της UNESCO συζητήθηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας προς αυτή την κατεύθυνση. Η γαστρονομία, ο αγροτουρισμός και ο οινοτουρισμός μπορούν να φέρουν τον επισκέπτη κοντά στις παραδόσεις, στις τοπικές ιστορίες και στις ιδιαίτερες γεύσεις κάθε τόπου, στηρίζοντας παράλληλα τους ανθρώπους που διατηρούν αυτή την κληρονομιά και τη μεταφέρουν στις επόμενες γενιές. Στο πλαίσιο αυτό, η Υπουργός ανακοίνωσε ότι στις 29 Οκτωβρίου παρουσιάζεται η πρωτοβουλία TAG GREECE, που συνδέει τον αγροτουρισμό, την ελληνική γαστρονομία και την τοπική παραγωγή με την ταξιδιωτική εμπειρία.

Για τη νέα καμπάνια της Περιφέρειας Αττικής, η κα Κεφαλογιάννη χαρακτήρισε εύστοχη την επιλογή αξιοποίησης του διεθνούς brand της Αθήνας, σημειώνοντας ότι το όνομα της πόλης συνδέεται με την ιστορία, τη δημοκρατία και το οικοδόμημα του δυτικού πολιτισμού.

Η Υπουργός επισήμανε ότι αυτή η ισχυρή ταυτότητα μπορεί να στρέψει το ενδιαφέρον των επισκεπτών προς ολόκληρη την Αττική, από την Αθηναϊκή Ριβιέρα και τους αρχαιολογικούς χώρους έως τα νησιά του Αργοσαρωνικού, τους ορεινούς όγκους και τις αγροτικές περιοχές. Σημείωσε, μάλιστα ότι η σύνδεση αυτών των επιλογών σε μια ολοκληρωμένη πρόταση ταξιδιού μπορεί να αυξήσει τη διάρκεια παραμονής, να διευρύνει τις διαδρομές των επισκεπτών και να ωφελήσει περισσότερες τοπικές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάπλαση του παράκτιου μετώπου, στα μεγάλα αναπτυξιακά έργα και στις επενδύσεις στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και στον αστικό ιστό. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον σχεδιασμό της Περιφέρειας για το ΑΕΝΑΟΝ και τη λειτουργία του ως πρότυπου συνεδριακού, συναυλιακού και εκθεσιακού κέντρου στην Αττική, που θα συμβάλει περαιτέρω στην ποιοτική αναβάθμιση του τουρισμού της περιοχής.

Αναφέρθηκε, ακόμη, στις περιόδους κατά τις οποίες η βία και οι καταστροφές στο κέντρο της Αθήνας τραυμάτισαν τη ζωή της πόλης και τη διεθνή της εικόνα, επισημαίνοντας την ανάγκη να προστατευθούν όσα κατακτήθηκαν, με υπευθυνότητα από όλους και σεβασμό στη δημοκρατική, οικονομική και κοινωνική ζωή.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι ο τουρισμός αφορά χιλιάδες επιχειρήσεις, θέσεις εργασίας και οικογένειες και χρειάζεται συνεργασία και συνέπεια, πέρα από τον ορίζοντα μιας τουριστικής περιόδου. Συνεχάρη τον Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Νίκο Χαρδαλιά, και όλους όσοι εργάστηκαν για τη νέα καμπάνια, τονίζοντας ότι το Υπουργείο Τουρισμού στηρίζει τις πρωτοβουλίες που υπηρετούν τον κοινό σχεδιασμό και αναδεικνύουν με ποιότητα τον πλούτο της χώρας.