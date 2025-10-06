«Η ανθεκτικότητα δεν είναι θεωρία· είναι σχέδιο, συνεργασία και δράση σε κάθε επίπεδο», αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, στο περιθώριο της διυπουργικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό για την ανθεκτικότητα των ελληνικών πόλεων και περιαστικών ζωνών. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, όπως επισημαίνει, ο κ. Κεφαλογιάννης παρουσιάστηκε ο νέος Χάρτης Επικινδυνότητας, «ένα σύγχρονο εργαλείο» που, όπως τονίζει ο Υπουργός, «με επιστημονικά κριτήρια, θα αποτυπώνει τη διαβάθμιση κινδύνου εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών σε όλη τη χώρα».

Ακολουθεί η ανάρτηση του κ. Κεφαλογιάννη:

«Συμμετείχα σε διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε περαιτέρω τη συνεργασία της Πολιτείας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με στόχο πιο ανθεκτικές πόλεις απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Ως Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παρουσιάσαμε τον νέο Χάρτη Επικινδυνότητας, ένα σύγχρονο εργαλείο που, με επιστημονικά κριτήρια, θα αποτυπώνει τη διαβάθμιση κινδύνου εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών σε όλη τη χώρα.

Η ανθεκτικότητα δεν είναι θεωρία· είναι σχέδιο, συνεργασία και δράση σε κάθε επίπεδο».