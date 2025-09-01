«Η μάχη με την κλιματική κρίση, είναι μία συνεχής μάχη. Και δεν το λέμε μόνο στην Ελλάδα. Οι καμένες εκτάσεις στην Ισπανία και στην Πορτογαλία είναι εννιαπλάσιες του μέσου όρου της εικοσαετίας» δήλωσε μεταξύ άλλων στον Τ/Σ Action 24 σήμερα ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Ο υπουργός ανέδειξε το πλαίσιο μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται η Ελλάδα στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και της ευρύτερης πρόκλησης της κλιματικής κρίσης. Με αναφορά στις πυρκαγιές στη Χίο και στις πολλαπλές εστίες που εκδηλώθηκαν τον Αύγουστο, ο υπουργός τόνισε ότι ο κρατικός μηχανισμός κλήθηκε να αντιμετωπίσει «200 πυρκαγιές μέσα σε τρεις ημέρες», με αποτέλεσμα τη διασπορά δυνάμεων σε όλη τη χώρα. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι «το 90%-95% των περιστατικών αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά εντός της πρώτης ώρας» κάτι που, όπως είπε, «επιβεβαιώνει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα του Πυροσβεστικού Σώματος».

Ο κ. Κεφαλογιάννης στάθηκε στα στοιχεία, που, όπως ανέφερε, «δείχνουν ότι φέτος η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη θέση συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες του Νότου», αναγνώρισε ωστόσο πως κάθε στρέμμα που καίγεται αποτελεί σημαντική απώλεια για τις τοπικές κοινωνίες. Μέχρι στιγμής, όπως σημείωσε, έχουν καεί 450.000 στρέμματα, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να είναι χορτολιβαδικές και γεωργικές εκτάσεις. Το ποσοστό των δασών που επλήγησαν είναι μικρότερο, κάτι που, όπως είπε, δείχνει την αποτελεσματικότητα των πολιτικών πρόληψης, αλλά και την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης αυτών.

Αναφερόμενος στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, ο υπουργός επεσήμανε: «Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι πραγματικά οι άντρες και οι γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος έχουνε υπερβεί εαυτόν, έχουν κάνει πραγματικά το καλύτερο δυνατό. Και θα το ξαναπώ, έχουμε 6.300 πυρκαγιές αγροτοδασικές από την αρχή του έτους, ούτε 50, ούτε 100. Νομίζω ότι με βάση αυτό το νούμερο ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του».

Παράλληλα αναφέρθηκε στο ζήτημα της αμοιβής και της ενίσχυσης των πυροσβεστών ενώ υπενθύμισε ότι «η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε μέτρα όπως η αύξηση κατά 100 ευρώ στους μισθούς, ο διπλασιασμός και τριπλασιασμός των εκτός έδρας, καθώς και η θεσμοθέτηση πρόσθετων επιδομάτων κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου». Για τυχόν νέες παρεμβάσεις, παρέπεμψε στις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, τονίζοντας ωστόσο ότι «η εισήγησή μας είναι ό,τι ανακοινωθεί για τους αστυνομικούς και τους λιμενικούς να ισχύσει και για τους πυροσβέστες».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο υπουργός υπενθύμισε ότι το 2024 μόλις 185 από τους 332 δήμους αξιοποίησαν την ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον έλεγχο καθαρισμού οικοπέδων, ενώ το 2025 το ποσοστό ανήλθε στο 99%. Υπογράμμισε ότι φέτος οι δήμοι έλαβαν το 100% των πόρων που ζήτησαν από το υπουργείο Εσωτερικών, συνολικά 40 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 18 εκατομμυρίων το 2023. Ωστόσο, τόνισε την ανάγκη δημιουργίας μηχανισμού ελέγχου, ώστε οι δήμοι που δεν συμμορφώνονται να υφίστανται κυρώσεις, ενώ οι συνεπείς να επιβραβεύονται.